Windows 10 dejará de tener soporte en 2025: en dos semanas presentarán a Windows 11

Microsoft prepara la llegada de la siguiente generación de Windows, que presentará el 24 de este mismo mes, una evolución que se acompaña de la fecha del final del soporte para Windows 10, que ocurrirá en octubre de 2025.

Quedan apenas 10 días para que Microsoft presente «la próxima generación de Windows» Windows 11. El día 24 de junio, Microsoft tiene una cita con todos los usuarios de PC, donde va a anunciar el ‘futuro de Windows’, su gran sistema operativo.

Microsoft la versión actual de su sistema operativo, Windows 10, el 29 de julio de 2015 y a punto de cumplir seis años en el mercado, la compañía tecnológica ha detallado el ciclo del soporte para las versiones Home y Pro.

Según informa en su página, el final del soporte se efectuará el 14 de octubre de 2025, lo que supone que la transición a la siguiente generación de Windows, que se presentará el día 24 de este mes, se completará en cuatro años.

La próxima versión del sistema operativo será «una de las actualizaciones más significativas de la última década», como afirmó el director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella, durante la ‘keynote’ de Build 2021, y se centrará en las oportunidades de monetización para los desarrolladores que ofrecerá el software.

Microsoft ha estado trabajando en una nueva tienda de aplicaciones para Windows en los últimos meses, junto con algunos cambios significativos en la interfaz de usuario del sistema operativo. Si no mejoran la tienda no serán competitivo. Es uno de los lastres del actual Windows 10.

Incluso podría permitir que las aplicaciones de Andrpoid funcionarán dentro de Windows. Puestos a soñar también nos permitimos la capacidad de incluir Project Latte. Este es el enésimo intento de Microsoft de que las apps de Android funcionen en Windows 10.

¿Por qué se va a llamar Windows 11 el nuevo sistema operativo de Microsoft?

Microsoft publicó un video de ‘11 minutos’ con el sonido de inicio de Windows, pero en cámara lenta. La velocidad se redujo un 4000% para que el video durase exactamente 11 minutos, lo que parece un indicio más que claro hacia el supuesto Windows 11. Por otra parte como la sombra con forma de 11 que aparece en la invitación al evento, la hora a la que tendrá lugar el evento (11 AM ET) hace presagiar que el nombre será Windows 11

¿Qué novedades deberíamos esperar sobre Windows 11 que no haga un sistema operativo como Windows 10? Probablemente, uno de los reclamos que se podrían hacer es que el rendimiento del sistema no se deteriore tan rápidamente a medida que se instalan aplicaciones. Yo con eso y una nueva tienda me conformaba.

Se espera que Windows 11, si es que finalmente se llama así, llegue con un rediseño más moderno, nuevas tipografías, una nueva tienda de aplicaciones, nuevos iconos y seguro que muchas novedades. El 24 de junio será un día importante para Microsoft y Windows