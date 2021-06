CCleaner el mejor optimizador con seguridad para un ordenador con Windows

CCleaner es uno de los programas que muchos consideran imprescindibles. Eso se debe a que, durante años, era el mejor programa que podíamos encontrar para limpiar y optimizar cualquier PC.

Si hay algo que me gusta es un buen programa útil como CCleaner que en realidad vale para algo, especialmente para limpiar los infinitos archivos no deseados que genera Windows y los navegadores en su propio funcionamiento. Sirve para optimizar eldisco duro de archivos temporales innecesarios, pero también para limpiar registros y otras tareas muy útiles.

CCleaner es un programa Freemium, ya que cuenta con una versión gratuita, y una «Pro» con funciones especialmente diseñadas para usuarios más avanzados. Esta es la versión que hemos probado y la verdad es que es muy interesante.

La versión pro permite usar PC Health Check, actualizar el software instalado en el PC (algo que nos ha parecido muy útil, para tener siempre el software actualizado) y realizar una limpieza completa del sistema.

CCleaner Professional Plus la edición de pago más completa de este software, que no es otra cosa más que un optimizador que permite mantener el sistema operativo limpio con el objetivo claro de un funcionamiento más rápido y seguro del ordenador.

Al instalar esta nueva versión aparte de instalar CCleaner Profesional, si no tres programas más muy interesantes, Deflaggler (es un excelente desfragmentador de disco), Recuva (un recuperador de archivos en el disco) y Speccy (un analizador del hardware del ordenador, muy completo) que complementan perfectamente el CCleaner.

PC Health Check hace el chequeo de la salud del ordenador con un buen análisis de la privacidad, es decir, de los rastreadores colocados al navegar, un análisis del espacio en disco, permitiendo eliminar contenido no deseado, un análisis de las aplicaciones al inicio, para mejorar el tema de la velocidad de arranque, y una valoración del tema de seguridad y de la actualización de aplicaciones que se puedan tener en el PC a la última versión.

La limpieza personalizada tanto de los navegadores como del propio Windows añadiendo o quitando las partes que queremos limpiar, es muy interesante para usuarios más avanzados. TE permiten limpiar espacio. Desde luego, este programa consigue la idea inicial, que es la limpieza y optimización del ordenador, incluso existe una sección avanzada en la que ya permite entrar en la caché, en el registro de Windows, en el historial de asistencia, etcétera.

Otra parte que siempre me ha gustado de este programa es el análisis y solución de problemas en el registro, por ejemplo, tras instalar o desinstalar un programa siempre quedan restos en el registro que CCleaner elimina perfectamente. De hecho, me consta haberlo utilizado muchas veces para borrar todo rastro de programas que he probado.

En la sección de herramientas permite optimizar todavía más si cabe el ordenador, yo, por ejemplo, utilizo mucho el tema de los programas que se cargan al inicio o el buscador de duplicados y en esta versión el actualizador de software que funciona excelentemente.

Finalmente, en la sección de opciones permite configurar el programa muy detalladamente o incluir excluir cookies o personalizar la limpieza inteligente las actualizaciones y la privacidad, algo que me resulta muy útil y que es un punto a favor del software.

Funcions de CCleaner

1. Herramienta de desinstalación

CCleaner puede desinstalar todos los programas, incluso cuandoWindows dice lo contrario.

2. Actualizador de software

La herramienta de actualización de software de CCleaner muestra un estado descripción general del software instalado y elementos de actualización de una sola vez, lo que facilita a los usuarios obtener las últimas versiones de su software, incluida su estabilidad, beneficios de seguridad y funciones.

3. Administrador de inicio

CCleaner ofrece una vista en profundidad de todos los elementos configurados para ejecutar al inicio, incluidos los elementos de Windows, Windows servicios y tareas programadas. Los elementos se pueden eliminar o desactivado, por lo que las PC se inician más rápido y también pueden volver a habilitarse.

4. Administrador de complementos del navegador

CCleaner ofrece una vista en profundidad de todos los complementos configurados para ejecutarse cuando se abren los navegadores y permite a los usuarios desactivar o elimínelos para un navegador sin desorden, y la opción para volver a habilitarlos.

5. Analizador de discos

CCleaner escanea las PC para encontrar archivos que ocupan espacio en disco y cuánto espacio ocupan para que los usuarios puedan hacer decisiones informadas sobre dónde almacenar archivos, o qué para eliminar o descargar a la nube.

6. Buscador de duplicados

CCleaner puede buscar archivos duplicados con el mismo archivo nombre, tamaño, fecha de modificación o contenido, para que los usuarios puedan eliminar artículos desperdiciando espacio.

7. Restaurar sistema

CCleaner realiza un seguimiento de todos los puntos de restauración del sistema y permite a los usuarios gestionarlos.

8.Limpiador de registro

Aunque Windows puede limpiar automáticamente el registro, no siempre hace esto de manera eficiente. Los usuarios técnicos pueden desear para corregir los errores mediante la eliminación de elementos de registro no válidos o dañados. CCleaner ofrece análisis y controles detallados para la Limpieza del registro de Windows y evita claves críticas.

Además tiene com extra

1. Cookies: Los usuarios pueden controlar qué cookies se eliminan o se conservan durante la limpieza.

2. Programación Los usuarios pueden programar la limpieza para que se realice automáticamente en una fecha y hora elegidas.

3. Limpieza inteligente: Limpieza o notificaciones que recuerdan a los usuarios que deben limpiar lata se activará en función de un umbral de basura establecido o la acción del usuario (por ejemplo, al cerrar un navegador).

4. Actualizaciones: Actualizaciones permite a los usuarios controlar si las actualizaciones de la versión son aplicada automática o manualmente, y sus notificaciones.

5. Privacidad Los usuarios pueden controlar si los datos de uso anónimos se envía a CCleaner, con el fin de mejorar la herramienta (lea más en nuestra hoja de datos).

Conclusión CCleaner

Así pues, mi valoración a nivel usuario de CCleaner es que este programa ayuda mucho a mantener el ordenador limpio y seguro, de una manera inteligente. Su uso es una buena idea y agradezco a la gente de LF Channel su cesión para este análisis.

Puedes descargarlo o comprarlo en esta página.