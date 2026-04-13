OPPO revela el diseño del Find X9 Ultra y anuncia la llegada del Watch X3, los auriculares Enco Clip2 y el Hasselblad Earth Explorer Kit con exclusivas ofertas anticipadas

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OPPO revela el diseño del Find X9 Ultra y anuncia la llegada del Watch X3, los auriculares Enco Clip2 y el Hasselblad Earth Explorer Kit con exclusivas ofertas anticipadas

OPPO, marca líder mundial de dispositivos inteligentes, ha desvelado hoy el espectacular diseño de su esperado modelo insignia, el OPPO Find X9 Ultra. Además, la compañía ha confirmado la ampliación de su ecosistema inteligente con el próximo lanzamiento del nuevo OPPO Watch X3, los auriculares OPPO Enco Clip2 y el kit profesional Hasselblad Earth Explorer Kit.

Para celebrar estas novedades, OPPO ha anunciado el lanzamiento de una campaña de reserva anticipada a través de su plataforma de e-commerce oficial, repleta de ventajas y descuentos exclusivos.

Un diseño inspirado en la fotografía profesional

El nuevo Find X9 Ultra, posicionado como “Your next camera”, no solo redefine los límites de la fotografía móvil, sino que estrena un asombroso diseño ‘Master Lens’ que rinde homenaje a las cámaras clásicas de la emblemática firma Hasselblad. La parte trasera presenta los logotipos de OPPO y Hasselblad alineados horizontalmente sobre un llamativo módulo de cámara que incorpora detalles hexagonales, emulando las palas de apertura de los objetivos profesionales, y un patrón que evoca el anillo de enfoque manual.

Además, el dispositivo incorpora un nuevo y práctico Quick Button en el icónico color naranja de Hasselblad para acceder a la cámara con facilidad.

El Find X9 Ultra se presenta en dos impresionantes acabados:

Tundra Umber: Inspirado en el minimalismo escandinavo y la belleza de los glaciares, con una trasera fabricada en cuero vegano ecológico de primera calidad.

Inspirado en el minimalismo escandinavo y la belleza de los glaciares, con una trasera fabricada en cuero vegano ecológico de primera calidad. Canyon Orange: Vibrante y llamativo, fabricado con fibra de grado aeronáutico para ofrecer un equilibrio perfecto entre estilo y resistencia estructural.

Control profesional con el Hasselblad Earth Explorer Kit

Para elevar aún más la experiencia de la fotografía móvil, OPPO presenta el kit Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit. Transformando el smartphone en una completa herramienta creativa, el kit incluye la funda OPPO Hasselblad Explorer Case. Fabricada en cuero vegano de primera calidad en un tono verde oscuro, replica la sensación táctil de una cámara tradicional, presentando un icónico botón de obturador de dos etapas en color y un dial físico para un control del zoom suave y preciso.

El kit también incluye el teleconvertidor OPPO Hasselblad 300mm Explorer Teleconverter. Este robusto accesorio óptico de ingeniería de precisión se monta directamente sobre la cámara teleobjetivo del teléfono, ofreciendo una distancia focal equivalente a 300 mm y redefiniendo los límites del zoom móvil.

Acompañando a este innovador smartphone y kit de fotografía, el OPPO Watch X3 y los Enco Clip2 llegarán para ofrecer una experiencia conectada superior para los usuarios más exigentes.

Oferta de reserva anticipada: Beneficios exclusivos en e-commerce

Para premiar a los usuarios más rápidos, OPPO ha lanzado una campaña de reserva anticipada inigualable. Con tan solo un depósito de 49€, los clientes podrán ahorrar hasta 360€ en su compra, conseguir acceso anticipado con regalos valorados en hasta 638€, y entrar en el sorteo para ganar entradas para la final de la UEFA Champions League o un viaje valorado en 2.500€.

La campaña incluye las siguientes ventajas exclusivas:

Descuento exclusivo por reserva anticipada. Paga un anticipo de 49 € y obtén 200€ de descuento directo en tu Find X9 Ultra, además de hasta 16€ de descuento en dispositivos IoT.

Paga un anticipo de 49 € y obtén 200€ de descuento directo en tu Find X9 Ultra, además de hasta 16€ de descuento en dispositivos IoT. Regalos exclusivos por valor de hasta 638€. Al comprar el Find X9 Ultra, podrás elegir un obsequio premium entre la OPPO Pad5, el OPPO Watch X3 o el exclusivo Kit Hasselblad Earth Explorer.

por valor de hasta 638€. Al comprar el Find X9 Ultra, podrás elegir un obsequio premium entre la OPPO Pad5, el OPPO Watch X3 o el exclusivo Kit Hasselblad Earth Explorer. Envío anticipado exclusivo . Los primeros 700 usuarios de e-commerce que completen el pago íntegro disfrutarán de entrega prioritaria a partir del 29 de abril.

. Los primeros 700 usuarios de e-commerce que completen el pago íntegro disfrutarán de entrega prioritaria a partir del 29 de abril. Descuentos para estudiantes y empleados . Los estudiantes o empleados que verifiquen su estado disfrutarán de un 10 % de descuento adicional.

. Los estudiantes o empleados que verifiquen su estado disfrutarán de un 10 % de descuento adicional. Programa de renovación (Trade-in). Consigue hasta 200€ de reembolso extra al entregar tu antiguo dispositivo a cambio.

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