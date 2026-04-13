Crimson Desert presenta avances de las próximas actualizaciones de contenido tras su exitoso lanzamiento

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Crimson Desert presenta avances de las próximas actualizaciones de contenido tras su exitoso lanzamiento.

Se prevén mejoras en las características del final del juego, la jugabilidad y el sistema desde abril hasta junio.

Pearl Abyss publicó un adelanto de las próximas actualizaciones de contenido y funciones tras el exitoso lanzamiento del juego. Estas actualizaciones, que se basan en parte en los comentarios de los jugadores recopilados durante las primeras semanas posteriores al lanzamiento, se implementarán para todos los jugadores entre abril y junio.El equipo de Crimson Desert declaró en el aviso de actualización para desarrolladores: «Hemos estado siguiendo de cerca las aventuras, las discusiones y los comentarios de los jugadores, mientras trabajábamos para hacer de Crimson Desert una experiencia aún más agradable para todos.»

El equipo añadió: «Ver cómo se han desarrollado las trayectorias de todos desde el lanzamiento ha significado mucho para nosotros, y estamos realmente agradecidos por vuestra dedicación y apoyo».

Nuevo contenido y funciones

Las próximas actualizaciones introducirán contenido adicional dirigido a jugadores que busquen desafíos adicionales:

Revancha contra jefes y rebloqueo: Los jugadores podrán volver a desafiar a los jefes derrotados anteriormente y las ubicaciones liberadas podrían volver a ser bloqueadas, lo que brindará a los jugadores más oportunidades de batalla.

Ajustes de dificultad: Las opciones de dificultad fácil, normal y difícil permitirán a los jugadores ajustar la dificultad del combate según sus preferencias.

También se planean mejoras en los personajes y la jugabilidad para optimizar el equilibrio de los personajes y la inmersión:

Nuevas habilidades: Se introducirán habilidades adicionales para los personajes Damiane y Oongka, alineándolas más estrechamente con las habilidades de Kliff.

Opción para ocultar las armas traseras: Los jugadores podrán ocultar las armas montadas en la espalda para mantener la inmersión visual durante el juego.

Actualización de atuendos : Se introducirán nuevos atuendos para los personajes. Además, algunos atuendos que antes solo se podían comprar o donar se actualizarán para que puedan equiparse.

Sistemas ampliados y actualizaciones para mejorar la calidad de vida.

Varias funciones prácticas y ampliaciones del sistema están en desarrollo:

Sistemas de almacenamiento especializados: Almacenamiento de alimentos con acceso directo a los ingredientes para cocinar. Sistema de vestuario para la organización de atuendos y armaduras. Almacenamiento de materiales recolectables como insectos, piedras y minerales. Almacenamiento de colecciones para objetos de misiones, recetas, etc.



Mascotas y monturas: Se añadirán nuevas mascotas y monturas invocables, junto con opciones de equipamiento ampliadas para monturas distintas a los caballos.Mejoras técnicas y visuales

El equipo de desarrollo también está trabajando en mejoras gráficas y del sistema más amplias:

Actualizaciones de la interfaz de usuario: Varias mejoras en los elementos de la interfaz de usuario, incluyendo tamaños de fuente ajustables.

Mejoras en los controles: Opciones de personalización adicionales para ciertas entradas del controlador y teclas configurables ampliadas para los controles del ratón y el teclado.

Mejoras en la calidad de los paisajes lejanos: Se han mejorado los gráficos de los paisajes distantes para aumentar la inmersión.

Banda sonora original de Crimson Desert:

Se lanzará un DLC gratuito con la banda sonora en Steam, y la banda sonora oficial de Crimson Desert también estará disponible en las principales plataformas de música a nivel mundial.

Los desarrolladores hicieron hincapié en que todas las funciones que se encuentran actualmente en desarrollo y que se anuncian aquí pueden sufrir ajustes antes de su lanzamiento.

Crimson Desert ya está disponible en PlayStation®5 , Xbox Series X|S , Steam , Epic Games Store y Apple Mac .

Para más información, visita la página web oficial