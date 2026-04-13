Renault, Mazda y Chevrolet amplían su garaje en la nueva actualización de Gran Turismo 7

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Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital han anunciado la disponibilidad de una nueva actualización de contenido gratuita para Gran Turismo®7, el título de conducción exclusivo para PlayStation®. En esta ocasión el protagonismo se centra en tres nuevos vehículos, entre los que se incluyen un crossover superventas, un clásico reimaginado y un deseado deportivo japonés de los años 90. La actualización, disponible desde este 12 de marzo para todos los jugadores, también incluye contenidos para seguir ampliando la experiencia de juego con nuevas carreras y eventos.

Estos son los nuevos coches disponibles para ampliar tu garaje en Gran Turismo®7:

Chevrolet Camaro 1969 Race-Mod el restomod del clásico del Trans-Am.

Presentado en 1966, el Camaro fue concebido para enfrentarse cara a cara al Mustang de Ford. Su modelo de alto rendimiento, el Z28, fue desarrollado para su homologación en la Trans-Am Series. Con este objetivo, fue equipado con un motor V8 de 4,9L, sin opciones para tener cambio automático ni aire acondicionado. Con esta base Gran Turismo ha reinterpretado este Camaro Z28 manteniendo el espíritu clásico Trans-Am y con varios elementos añadidos del movimiento restomod. Todo el acabado cromado ha sido retirado del exterior y sustituido por piezas en negro carbono. También se ha añadido un parachoques de boca ancha, un gran alerón tipo cola de pato y un escape central.

El interior incluye una palanca de cambio secuencial, jaula antivuelco y asientos tipo bucket. Dentro se esconde la verdadera seña de identidad de esta bestia: un motor V8 sobrealimentado que produce 657,8 CV.

Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD): diseñado para ser el deportivo definitivo.

La tercera generación del RX-7, conocido como FD3S llegó en 1991 con un significativo cambio de nombre, dejando de lado el clásico Savanna. El nuevo modelo fue ensanchado de forma significativa para poder montar neumáticos más anchos. Gracias al aluminio utlizado en varios elementos consiguió mantenerse en unos milagrosos 1260 kg a pesar del considerable aumento de tamaño. Mantiene el mismo motor 13B Turbo pero gracias al sistema biturbo secuencial la potencia llegó hasta los 251,5 CV y 30,0 kgfm de par. Su espectacular relación peso-potencia lo convertían en el RX-7 más rápido nunca antes visto, con un enorme potencial. Esta versión siguió evolucionando con diferentes variantes hasta que en 2002 llegó el RX-7 Spirit R, último modelo de la serie conmemorando 25 años de producción.

Renault Captur S Edition TCe 140: difuminando los límites de los SUV compactos.

El famoso crossover de Renault llegó al mercado por primera vez en 2013 y se volvió muy popular gracias a su diseño y practicidad. En 2019 actualizó su versión con una generación que mejoró el rendimiento de conducción y la calidad de marcha. Tiene múltiples sistemas de propulsión y gran cantidad de versiones en función de la región en la que se comercializa. Tiene el honor de ser el primer modelo híbrido enchufable de la compañía francesa, aprovechando la tecnología desarrollada por el equipo Renault de Fórmula 1.

La actualización 1.68 de Gran Turismo®7 también incluye los siguientes contenidos:

Nuevos eventos en Circuitos del Mundo: European Sunday Cup 400: Dragon Trail – Jardines invertido Japanese Clubman Cup 550: Kyoto Driving Park – Yamagiwa invertido American Clubman Cup 700: Michelin Raceway Road Atlanta World Touring Car 800: Gilles Villeneuve

Nuevas localizaciones añadidas al modo Scapes

Para más información visita el Blog Oficial de PlayStation®España