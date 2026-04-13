Xbox First Look: Presentación de Metro 2039 el jueves 16 de abril

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Xbox ha anunciado un First Look del esperado Metro 2039, el nuevo título de la aclamada saga FPS postapocalíptica de 4A Games, que se presentará de la mano de Xbox el jueves 16 de abril a las 19:00 (CEST). El evento podrá verse en YouTube.

Esta retransmisión digital ofrecerá un primer vistazo de esta nueva entrega. Xbox siempre ha sido un hogar para la franquicia y nos enorgullece continuar esta relación trayendo a los jugadores un primer adelanto de este nuevo y emocionante capítulo.

Para más información, incluidos los idiomas disponibles y las directrices para el co‑streaming, consulta Xbox Wire.

Este jueves 16 de abril, estrenaremos Xbox First Look: Metro 2039 con 4A Games y Deep Silver, una transmisión exclusivamente digital que ofrecerá un primer vistazo mundial al próximo título de la aclamada serie de disparos en primera persona postapocalíptica.

Esta será la cuarta entrega principal de 4A Games en la serie basada en las icónicas novelas de Dmitry Glukhovsky, después de Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) y Metro Exodus (2019), todas las cuales cuentan las historias de supervivientes de la devastación nuclear que viven en los túneles del metro de Moscú y el mundo que los rodea.

Xbox siempre ha sido un hogar para la franquicia, y nos sentimos honrados de continuar esa relación ofreciéndoles un primer vistazo a este emocionante nuevo capítulo.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo y cuándo sintonizar la transmisión.

¿A qué hora empieza Xbox First Look: Metro 2039 ? El jueves 16 de abril a las 10:00 (hora del Pacífico) / 13:00 (hora del Este) / 18:00 (hora del Reino Unido).

¿Cómo puedo verlo? Xbox First Look: Metro 2039 estará disponible para ver como estreno en YouTube en YouTube.com/Xbox .

¿El evento está disponible en otros idiomas además del inglés? Ofreceremos subtítulos en los siguientes idiomas: árabe, portugués brasileño, búlgaro, croata, checo, danés, neerlandés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, rumano, eslovaco, español (castellano), español (mexicano), sueco, chino simplificado, chino tradicional, turco y ucraniano. Simplemente haga clic en el icono de engranaje en la esquina inferior derecha de la transmisión principal para seleccionar el idioma que prefiera.

¿El programa será accesible para personas con discapacidad auditiva o visual? Habrá una versión del programa con audiodescripción (AD) en inglés en el canal de YouTube de Xbox y en lengua de señas americana (ASL) en el mismo canal.

No podré verlo en directo, ¿dónde puedo enterarme de lo que se anunció? El equipo de Xbox Wire publicará un resumen con todas las novedades del evento inmediatamente después de que finalice Xbox First Look: Metro 2039 (incluidas las versiones localizadas en portugués brasileño, francés, alemán, español de Latinoamérica y japonés).