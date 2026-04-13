La segunda parte de las ‘Rebajas de Primavera’ llega a PlayStation®Store con nuevas ofertas destacadas

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada de la segunda parte de las ‘Rebajas de Primavera‘ a PlayStation®Store, donde los jugadores podrán acceder a una nueva selección con más de 5.000 títulos para PlayStation®4 (PS4®) y PlayStation®5 (PS5®) con descuentos de hasta el 75% disponibles hasta el 22 de abril.
Entre las ofertas destacan los siguientes títulos:
- Avowed Premium Edition para PS4® y PS5®por 41,99€(antes
59,99€).
- Clair Obscur: Expedition 33 – Edición Deluxe para PS5®por 47,99 €(antes
59,99 €).
- Farming Simulator 25 para PS5®por 31,99 €(antes
39,99 €).
- RIDE 6 para PS5®por 55,99 €(antes
69,99 €).
Otros títulos destacados son:
- ARC Raiders Edición Deluxe para PS5®por 47,99 €(antes
59,99 €).
- Days Gone Remastered para PS5®por 19,99 €(antes
49,99 €).
- F1® 25 Iconic Edition para PS5®por 39,99 €(antes
99,99 €).
- Grand Theft Auto V para PS4® y PS5® por 19,79 €(antes
59,99 €).
- HITMAN World of Assassination para PS4® y PS5®por 27,99 €(antes
69,99 €).
- Horizon Zero Dawn™ Remastered para PS5®por 24,99 €(antes
19,99 €).
- Marvel’s Spider-Man 2 para PS5®por 39,99 €(antes
79,99 €).
- Monster Hunter Wilds para PS5®por 39,99 €(antes
79,99 €).
- No Man’s Sky para PS4® & PS5® por 19,99€ (antes
49,99€).
- Phasmophobia para PS5® por 13,29€ (antes
18,99€).
- Red Dead Redemption 2: Definitive Edition para PS4®por 19,99 €(antes
99,99 €).
- Resident Evil 2 para PS4® y PS5® por 9,99€(antes
39,99€).
- Resident Evil 4 para PS4® y PS5® por 15,99€(antes
39,99€).
- The Last of Us™ Parte I para PS5® por 39,99€ (antes
79,99€).
- WWE 2K26 Edición Monday Night War para PS5® por 127,49€ (antes
149,99€).
Además, los jugadores de PlayStation® pueden disfrutar de estas u otras ofertas a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation®Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.
Para conocer más información sobre los títulos incluidos en la promoción, visita la página web oficial en este link.