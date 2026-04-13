Dos visiones legendarias del infierno unen sus caminos en la nueva colaboración de Diablo Immortal y DOOM

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Dos visiones legendarias del infierno unen sus caminos en la nueva colaboración de Diablo Immortal y DOOM

Blizzard Entertainment ha anunciado Reinado del Slayer, un evento de colaboración temporal que llega el 16 de abril y forja la colaboración definitiva entre DOOM: The Dark Ages y Diablo Immortal.

Del 16 de abril al 13 de mayo, Reinado del Slayer transforma Santuario con partidas, enemigos, cosméticos y sistemas de progresión inspirados en el último título de la franquicia del Slayer.

La colaboración gira en torno a:

Perdición del Slayer : una versión del modo Perdición del Superviviente de Diablo Immortal con la firma y la agresividad de DOOM. Los jugadores podrán usar habilidades y armas icónicas inspiradas en el Slayer, como el escudo sierra, la maza del terror y la superescopeta, con mejoras en el ataque y el control de masas.

: una versión del modo Perdición del Superviviente de Diablo Immortal con la firma y la agresividad de DOOM. Los jugadores podrán usar habilidades y armas icónicas inspiradas en el Slayer, como el escudo sierra, la maza del terror y la superescopeta, con mejoras en el ataque y el control de masas. Los enemigos de DOOM invaden Santuario : enfréntate a imps en el campo de batalla y al enorme ciberdemonio como jefe final del encuentro, todo con un diseño que respeta el universo de fantasía oscura de Diablo Immortal.

: enfréntate a imps en el campo de batalla y al enorme ciberdemonio como jefe final del encuentro, todo con un diseño que respeta el universo de fantasía oscura de Diablo Immortal. Crisol : una nueva gema legendaria diseñada a partir del universo de DOOM. Esta gema otorga efectos de finalización devastadores y acumulación de bonus de daño, combinando la furia indomable del Slayer con el sistema de progresión de Diablo Immortal.

: una nueva gema legendaria diseñada a partir del universo de DOOM. Esta gema otorga efectos de finalización devastadores y acumulación de bonus de daño, combinando la furia indomable del Slayer con el sistema de progresión de Diablo Immortal. Cosméticos y coleccionables: consigue apariencias de armas inspiradas en DOOM y forjadas con energía Argent, el icónico traje de pretor del Slayer y nuevos familiares, como el cacodemonio y la montura del Serrat.

¡Adéntrate en un nuevo infierno que fusiona la brutalidad de DOOM con el horror gótico de Diablo en la colaboración definitiva entre Diablo Immortal y DOOM!

Para conocer más detalles, visita el sitio web de Diablo Immortal aquí.

Prepárate para presenciar el choque de dos infiernos con la llegada de las hordas de demonios a Santuario desde Argent D’Nur. Conviértete en el héroe en Reinado del Slayer, el evento de colaboración de Diablo Immortal y DOOM: The Dark Ages. Del 16 de abril al 13 de mayo, aniquila enemigos demoníacos de DOOM: The Dark Ages, destroza y desgarra en un nuevo evento de Perdición del superviviente y domina el poder del Slayer con Crisol, la nueva gema legendaria.

Somete a los enemigos en partidas inspiradas en DOOM: The Dark Ages y cosméticos temporales que hacen temblar al infierno. Desvía, rompe y destroza hordas de demonios con icónicas armas como el escudo sierra, la maza del terror y la legendaria superescopeta.

Destroza y desgarra en Perdición del Slayer

En esta nueva versión de Perdición del superviviente, DOOM: The Dark Ages desata toda su violencia contra Santuario el 15 de abril. Domina una selección de habilidades de arma inspiradas en el célebre Slayer para controlar las masas, crear devastadoras sinergias y atacar con la brutalidad característica de la saga DOOM. Accede a seis habilidades únicas disponibles durante el evento forjadas a partir del arsenal del Slayer. Escudos giratorios, ataques que hacen temblar la tierra, disparos con una potencia infernal…; todas y cada una de las habilidades se han diseñado para aumentar la agresividad y la intensidad. Algunas de ellas pueden combinarse para infligir daño adicional a enemigos con sangrado y convertir el caos controlado en una aniquilación total.

Pero estas nuevas armas vienen acompañadas de enemigos.

Ábrete paso por esta versión corrompida de Perdición del superviviente aniquilando a imps, soldados procedentes de otro infierno dispuestos a destruir Santuario. Además, enfréntate al líder de las hordas, el temible ciberdemonio.

El señor de las cadenas: vence al ciberdemonio

Este ancestral adalid del infierno será el jefe de Perdición del Slayer, un enemigo espectacular con un solo objetivo: dirigir a sus hordas para arrasarlo todo. Usa las nuevas habilidades y facultades para derrota al ciberdemonio y llevarte la victoria en Perdición del Slayer.

Gema legendaria: Crisol

Esta gema legendaria, forjada a base de ira y con un color rojo intenso a juego con los infiernos de Santuario, te otorga el poder del artefacto legendario de los Centinelas de la Noche, el Crisol.

Esta gema de 2 estrellas te permite ejecutar una matanza y masacrar a enemigos con una vida máxima determinada e infligir más daño conforme la vida del objetivo se vaya reduciendo. Los enemigos aniquilados tras la matanza otorgan Ira del Slayer, que aumenta el daño y la velocidad de movimiento. La Ira del Slayer se acumula, y aniquilar a un jugador concede el máximo de acumulaciones al instante. Las matanzas no pueden ocurrir más de una vez cada pocos segundos por enemigo.

Cosméticos de armas: armería Centinela

Durante el evento Reinado del Slayer, los jugadores podrán conseguir gratis exclusivos cosméticos de armas inspirados en DOOM: The Dark Ages, forjados a imagen y semejanza de los Centinelas de la Noche y potenciados con energía Argent. Estos aspectos, disponibles por tiempo limitado, reflejan la impresionante artesanía de Argent D’Nur, donde la capacidad de aniquilación es más importante que el diseño.

Mercado fantasmal: Caminainfiernos

«La armadura potencia el avance incansable del Slayer.

No se retira».

«No cede.

No negocia».

«No habla,

solo anuncia su llegada».

«El infierno se apaga al paso de la armadura».

Luce la armadura de pretor del Slayer y desata toda tu ira contra las hordas del infierno con los cosméticos inspirados en DOOM: The Dark Ages del Mercado fantasmal.

Lucha junto con los compañeros del Slayer

El Serrat y la grotesca masa de carne flotante, el cacodemonio, llegan a Diablo Immortal como transfiguraciones de familiares. Ambos familiares pueden volar a baja altura.

Recoge recompensas por inicio de sesión de DOOM

Los jugadores que inicien sesión durante Reinado del Slayer podrán conseguir lo siguiente:

1 gema legendaria Crisol

1 blasón legendario

5 emojis

6 blasones

10 equipos de conjunto

10 cosméticos de armas de armería Centinela

¿Oyes la llamada de un nuevo infierno? Adelante, es tu turno.