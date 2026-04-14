THOMSON presenta Streaming Box 245, con rendimiento 4K Ultra HD y la experiencia completa de Google TV™ en un dispositivo versátil

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THOMSON presenta Streaming Box 245, que ofrece un potente rendimiento 4K Ultra HD y la experiencia completa de Google TV™ en un dispositivo versátil. Más que un simple reproductor de streaming, este compacto dispositivo transforma cualquier televisor en un completo Smart TV y centro multimedia.

THOMSON Streaming Box 245 es la solución ideal para quienes desean actualizar su televisor con un rendimiento potente, conectividad flexible y una experiencia de entretenimiento fluida y sin interrupciones.

LA EVOLUCIÓN DEL POPULAR STREAMING BOX 240: NOVEDADES DE STREAMING BOX 245

Como sucesor del popular Streaming Box 240, el nuevo modelo está equipado con un chipset Amlogic S905Y5-B (Streaming Box 240: Y4) y cuenta con 32 GB de almacenamiento, frente a los 8 GB de la primera generación.

Además, ahora incorpora el mando a distancia retroiluminado de THOMSON, que facilita la navegación y el control de la experiencia de entretenimiento, incluso en entornos con poca luz.

CONVIERTE TU SALÓN EN UN CINE CON 4K UHD Y GOOGLE TV™

Compatible con la resolución 4K Ultra HD, Streaming Box 245 ofrece imágenes nítidas con un alto nivel de detalle y colores vibrantes, cuadruplicando la resolución del Full HD. Equipado con un rápido procesador de cuatro núcleos, garantiza una transmisión fluida, una navegación ágil y un procesamiento de imágenes de alto rendimiento en las aplicaciones favoritas del usuario.

Con Google TV™, los usuarios tienen acceso a populares servicios de streaming como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Spotify, DAZN y muchos más. El contenido de múltiples plataformas se reúne en una pantalla de inicio intuitiva, que ofrece recomendaciones personalizadas y facilita descubrir qué ver a continuación.

COMODIDAD Y ACCESO RÁPIDO PARA UNA EXPERIENCIA DE ENTRETENIMIENTO PERSONALIZADA

Más allá del streaming, Streaming Box 245 mejora la configuración de entretenimiento en el hogar. Permite conectar una barra de sonido a través de audio digital, utilizar almacenamiento externo mediante USB 2.0 o USB-C, o disfrutar de una conexión a Internet estable mediante Wi-Fi o LAN Ethernet. Google Cast integrado permite transmitir contenido desde smartphones y tabletas directamente al televisor de forma sencilla.

FÁCIL DE CONTROLAR Y UTILIZAR PARA TODA LA FAMILIA

El mando a distancia Bluetooth ergonómico con Google Assistant integrado facilita la navegación. Simplemente usa tu voz para buscar películas, abrir aplicaciones u obtener información de Google. Los botones de acceso directo dedicados proporcionan acceso instantáneo a Netflix, Prime Video, YouTube y Disney+, mientras que la suave retroiluminación garantiza un uso cómodo incluso en condiciones de poca luz. Los múltiples perfiles de usuario ofrecen recomendaciones personalizadas para cada miembro del hogar. Cambiar de perfil es rápido y fácil, lo que garantiza una experiencia de entretenimiento personalizada para todos.

Descripción general:

IMPRESIONANTE 4K ULTRA HD : Disfruta de imágenes nítidas con cuatro veces la resolución del Full HD

: Disfruta de imágenes nítidas con cuatro veces la resolución del Full HD EXPERIENCIA GOOGLE TV™ : Acceso a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Spotify, DAZN y más en una interfaz organizada con recomendaciones personalizadas

: Acceso a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Spotify, DAZN y más en una interfaz organizada con recomendaciones personalizadas POTENTE RENDIMIENTO: El procesador de cuatro núcleos garantiza una transmisión fluida y una navegación ágil

CONTROL POR VOZ Y MANDO A DISTANCIA RETROILUMINADO:

Utiliza Google Assistant para realizar búsquedas por voz y accede rápidamente a tus aplicaciones favoritas mediante botones dedicados

CONECTIVIDAD VERSÁTIL : Puertos HDMI, USB 2.0, USB-C, audio digital y LAN, además de Bluetooth para mandos de videojuegos, altavoces y otros dispositivos

: Puertos HDMI, USB 2.0, USB-C, audio digital y LAN, además de Bluetooth para mandos de videojuegos, altavoces y otros dispositivos GOOGLE CAST INTEGRADO : Transmite películas, música y fotos desde dispositivos compatibles directamente al televisor

: Transmite películas, música y fotos desde dispositivos compatibles directamente al televisor PERFILES PERSONALIZADOS: Crea varias cuentas de usuario con recomendaciones adaptadas a cada espectador

Todos los dispositivos THOMSON Streaming Box 245 cuentan con una garantía de 3 años para un rendimiento sin preocupaciones.