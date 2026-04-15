Alcanza cotas heroicas en la temporada 2 de Overwatch: Cúspide

El 14 de abril, se estrena la temporada 2 de Overwatch, y junto a ella Reinado de Talon: Cúspide.

Nueva heroína, Sierra:

Conoce a la habilidosa y tenaz nueva heroína DPS de Overwatch, Sierra. Armada con un rifle y en compañía de su dron de combate Dorothy, Sierra ofrece una jugabilidad llena de dinamismo y una historia cautivadora ligada al programa de soldados mejorados.

Evento Operación: Grand Mesa:

La llegada de Sierra viene acompañada de un evento especial de tres semanas ambientado en las consecuencias de su enfrentamiento contra Talon. En lugar de limitarse a mostrar su propia historia, Operación: Grand Mesa te permite experimentarla en tus carnes para que comprendas mejor quién es Sierra y por qué esta ubicación es tan importante.

Elogios post partida:

Celebra la huella que deja tu equipo gracias al sistema de votación actualizado. Ensalza a los MVP y muestra deportividad para que las partidas concluyan de forma más dinámica y personal.

Rediseño del mapa Antártida:

El mapa Antártida se ha renovado para conseguir que los enfrentamientos y avances de los equipos fluyan mejor, con nuevos detalles, una disposición más clara y zonas de preparación mejoradas.

Nuevos aspectos míticos:

Aspecto de héroe mítico: Sobrecarga eléctrica de Soldado: 76



Aspecto de arma mítico: Sumi-ichimonji de Genji



Nintendo Switch 2:

Llévate los combates donde quieras, ya que Overwatch llega a Nintendo Switch 2. Disfruta de mejores gráficos, un sonido más fiel y hasta 60 FPS tanto en modo sobremesa como en modo portátil.

Llévate los combates donde quieras, ya que Overwatch llega a Nintendo Switch 2. Disfruta de mejores gráficos, un sonido más fiel y hasta 60 FPS tanto en modo sobremesa como en modo portátil. Extras de la temporada:

Disfruta de los novedosos diseños de la colección Sakura, una colaboración de Overwatch y LE SSERAFIM con aspectos legendarios de lo más llamativo y un pase de batalla prémium muy primaveral que incluye cosméticos, monedas de Overwatch y niveles.

Echa un vistazo a todos los detalles en nuestro blog o consulta supágina web.

Quizás te preguntes cómo Reign of Talon – Temporada 2 comenzará a resolver la pregunta que siempre surge tras un gran giro argumental: ¿qué viene después?

La respuesta sube la apuesta con la llegada de una nueva heroína a Overwatch, que tendrá su propio evento por tiempo limitado repleto de detalles de la historia. Además, regresan las celebraciones al resumen posterior a la partida, se rediseñará el mapa, se añadirán nuevos objetos míticos, se actualizará el Estadio, se renovarán las ventajas, se mostrarán los aspectos primaverales y mucho más.

¡Descubramos qué nos espera en la cima!

Nueva heroína DPS: Sierra

Sierra se une al elenco y tiene una personalidad diferente. Como Jefa de Seguridad en Watchpoint: Grand Mesa, defendió la zona de Talon, conectando su lucha con la historia actual.

Además, carga con un pasado turbulento: su madre fue la primera participante en el Programa de Mejora de Soldados. Sierra lleva años buscando respuestas, y la pista la lleva directamente a Jack Morrison y Gabriel Reyes. Se une a Overwatch con una condición: que le cuenten todo lo que saben.

Sierra es optimista y orgullosa, siempre positiva, apasionada y capaz de adaptarse a la presión. Su energía inagotable impulsa todo y la gente la apoya, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Armada con su rifle, un dron de combate llamado Dorothy y un ingenio desbordante, ayudarás a Overwatch a alcanzar la victoria.

Operación: Evento de Grand Mesa

La llegada de Sierra viene acompañada de un evento especial de tres semanas ambientado tras su enfrentamiento con Talon. En lugar de simplemente mostrarte su historia, Operación: Gran Mesa te permite ganarte el viaje para comprender mejor quién es Sierra y por qué este lugar es importante. Jugarás partidas y completarás desafíos específicos para desbloquear la historia a medida que avanzas. Y, por supuesto, hay botín que conseguir.

El evento se desarrolla en cuatro fases distintas que puedes seguir mediante una interfaz de usuario única, para que siempre sepas cuánto has avanzado y qué te queda por hacer. Las recompensas incluyen frases de voz, un icono, una tarjeta de nombre, un título exclusivo, un grafiti, saltos de nivel en el Pase de Batalla y cajas de botín.

¡Únete a Operation: Grand Mesa y adéntrate en la historia de Sierra desde el lanzamiento de la temporada mañana hasta el 4 de mayo!

Elogios posteriores al partido

¡Prepárense para reconocer el mérito donde corresponde; los elogios posteriores al partido están de vuelta!

Los elogios posteriores al partido te permiten reconocer el impacto más allá de la batalla. Tras la Jugada del Partido, tendrás un breve lapso para votar por el compañero o rival que más destacó. El MVP tendrá un momento destacado con una animación dinámica antes de que finalice el partido. Incluso puedes unirte al chat de voz una vez que aparezca la alineación ganadora, para celebrar juntos ese momento de MVP. Vota por aspectos como la deportividad, el trabajo en equipo, las paradas decisivas, la presión que cambia el rumbo del partido… esos pequeños detalles que ganan partidos pero que no siempre se reflejan en las estadísticas y que también merecen brillar.

Es una característica única que hace que los partidos se sientan más personales, prestigiosos y que sean algo más que una simple pantalla de resultados.

Revisión del mapa de la Península Antártica

La península antártica ha sido rediseñada para crear enfrentamientos más fluidos, agilizar los avances de los equipos y establecer rutas de flanqueo efectivas a lo largo de la tundra ártica.

Icebreaker ahora presenta una temática naval más marcada, flancos más aerodinámicos y nuevas rutas alternativas que se dirigen de forma natural hacia la punta.

La estación de investigación abre su estrangulador principal y añade un nuevo flanco trasero, para tener mejores opciones para empujar y aplicar presión.

El área subterránea se ha modernizado con techos más altos, diseños simplificados y zonas de preparación más despejadas para mejorar la visibilidad y el desarrollo general del combate.

Aspectos míticos

Soldado Volted Overdrive: Aspecto de héroe 76

¡Adéntrate en una fantasía futurista de alto voltaje con la primera skin mítica de Soldado: 76! Volted Overdrive te aporta crudeza y elegantes mejoras cibernéticas en cuatro niveles de efectos personalizables que te permiten elegir el nivel de impacto que deseas.

El nivel 1 desbloquea una opción de activación de efectos visuales que añade un toque biotecnológico a tu arsenal.

El nivel 2 añade dos peinados adicionales para que puedas impartir justicia con estilo.

El nivel 3 introduce combinaciones de colores rojo/negro y blanco/azul, realzando tus detalles cibernéticos para que puedas brillar con intenciones peligrosas o un atractivo deslumbrante.

El nivel 4 desbloquea la opción de activación/desactivación de efectos visuales ambientales, lo que provoca que salten chispas y afiances tu presencia mítica en el campo de batalla.

Diseño de arma Sumi-ichimonji Genji

¡Empuña tinta y acero con el Aspecto de Arma Mítico Sumi-ichimonji de Genji , el símbolo definitivo de fuerza para derrotar a tus enemigos! Combinando la influencia de la caligrafía tradicional con la clásica identidad del dragón de Genji, lucirás un estilo disciplinado y letal. Cuatro niveles profundizarán en el Aspecto Mítico, añadiendo movimiento y reactividad a medida que te conviertes en un maestro de la espada en el campo de batalla.

El nivel 1 desbloquea el arma, estableciendo tu presencia mítica a través de detalles únicos de tinta y dragón.

El nivel 2 añade reactividad, dando vida a tus armas con efectos de salpicaduras fluidas.

El nivel 3 desbloquea dos animaciones de floritura para celebrar tus eliminaciones, haciendo girar tu shuriken en dos variaciones.

El nivel 4 te permite dominar la espada con un efecto visual de muerte en el que la tinta obedece tus órdenes mientras cortas a los enemigos.

Informe del estadio

El modo Estadio continuará su evolución con la llegada de Ramattra, y Juno se rediseñará para lograr un mejor equilibrio y fiabilidad. Además, el Mercado Nocturno de Lijiang se estrena como un nuevo mapa de Control, repleto de ángulos pronunciados que pondrán a prueba tus estrategias. Los reinicios de temporada se reemplazan por un sistema de decaimiento para lograr transiciones competitivas más fluidas que, en general, resultarán más satisfactorias.

Y… ¡Jetpack Cat llegará volando al estadio a mitad de temporada, listo para dfjab%srwe8#b$eg!

(ya sabes, como hacen los gatos)

Mini actualización de ventajas

Algunos héroes contarán con nuevas opciones de ventajas esta temporada, lo que te brindará más formas de jugar, con un poco más de flexibilidad y algunas opciones nuevas para explorar:

Ramattra obtiene Barrera Prolongada, una Ventaja Menor que aumenta el tamaño y la duración de Barrera del Vacío en un 25%.

Pharah obtiene una nueva ventaja menor que permite que Explosión Concusiva inflija hasta 50 puntos de daño por explosión.

Reaper obtiene Dedo en el gatillo, una nueva ventaja mayor que reinicia el tiempo de reutilización de Disparos funestos al usar una habilidad y recargar.

Soldado: 76 obtiene Entrenamiento de Agilidad, una Ventaja Mayor que aumenta la velocidad de sprint hasta en un 60% después de dos segundos de sprint.

Mercy obtiene Doble Dosis, una Ventaja Mayor que le otorga a Curación Rápida una carga adicional.

En conjunto con estas actualizaciones, algunos héroes verán incorporadas ciertas ventajas a sus conjuntos de habilidades básicos para equilibrar las nuevas incorporaciones. Encontrarás más información en nuestro reciente informe del director: Pequeños pasos, grandes avances , y detalles adicionales en las notas del parche del 14 de abril .

Colecciones de la tienda

Tribunal Carmesí

Domina cada partida con esplendor regio al ocupar tu lugar en una corte real y cambiar las brillantes sedas por terciopelo oscuro y acero. Doomfist, Anran, Widowmaker, Kiriko y Pharah de la Corte Carmesí dominan el campo de batalla, envueltos en profundos rojos y sombras. Domina la temporada y tu colección del 14 de abril al 4 de mayo.

Sakura

Del 14 de abril al 4 de mayo, el campo de batalla se llena de vida con diseños delicados y resultados impactantes. Sakura Hanzo , Genji , Freja , Juno , Emre y Junker Queen lucen diseños tradicionales inspirados en los hermosos cerezos en flor que anuncian el fin del invierno. Con una amplia gama de estilos, desde ligeros y delicados hasta otros más sofisticados, la Colección Sakura te permitirá dar la bienvenida a la primavera como prefieras.

Overwatch x LE SSERAFIM

¡A la tercera va la vencida! Overwatch x LE SSERAFIM regresan de gira, trayendo su energía, actitud y estética audaz a la batalla una vez más. Con colores vibrantes y detalles llamativos, como la dinamita de Ashe con efectos RGB, esta colección es la elección perfecta para los fans de Overwatch y LE SSERAFIM. El crossover que regresa incluye los 15 deslumbrantes aspectos legendarios, incluidos FEARLESS, Blue Flame y los aspectos originales de la colaboración. Están disponibles individualmente o en paquetes, para que tengas control total sobre tu apariencia estelar.

Del 14 al 27 de abril, visita el escenario de la tienda para disfrutar de una actuación estelar en el campo de batalla con Overwatch x LE SSERAFIM.

Pases de batalla con resorte

Los pases de batalla de la Temporada 2 vienen cargados de recompensas que te harán brillar en el campo de batalla. Hay recompensas por todo el juego, desde objetos cosméticos de temporada hasta aspectos legendarios y épicos, monedas y mucho más. ¡Además, consigue hasta 80 prismas míticos para desbloquear al nuevo Soldado: 76 con Sobrecarga Voltada Mítica o el aspecto de arma Sumi-ichimonji de Genji!

La magia también emerge de la naturaleza en plena floración en el Pase de Batalla Premium, combinando belleza y una chispa de travesura a través de las Hadas Legendarias de Primavera Ashe, Lifeweaver, Moira, Wuyang y Echo .

Añade más brillo y un toque de color a la temporada con Illari Hada de Primavera y Sierra Pintora del Pase de Batalla Definitivo, además de obtener 20 saltos de nivel y 2000 monedas de Overwatch.

Overwatch en WEBTOON

La lucha por un futuro mejor no termina cuando finaliza el partido. ¡Explora tu universo favorito, atrapado entre facciones enfrentadas, en un nuevo formato repleto de acción!

En Overwatch: Undivided, la historia continúa en WEBTOON, presentando otra forma de interactuar con la narrativa. Mientras Talon lanza ataques coordinados por todo el mundo bajo el mando de Vendetta, Sojourn reúne a un equipo dividido y nuevos héroes se alzan para unirse a la lucha. Watchpoint: Gibraltar fue solo el comienzo, y la situación se complica cada vez más. Contada a través de episodios semanales, esta serie profundiza en la historia de Overwatch, las interacciones entre los héroes e incluso incluye un toque de romance. Descubre lo que realmente significa luchar siempre por lo que crees, por un futuro mejor. Porque el mundo siempre necesita más héroes.

*Overwatch: Undivided podría no estar disponible en todos los idiomas/regiones.

4v4 Evolucionado: Todo Emre

Del 28 de abril al 11 de mayo, aparecerán ocho Emres, ¡pero solo un equipo se alzará con la victoria! En 4v4 Evolved, cuatro Emres se enfrentan a cuatro en un duelo a muerte por equipos, donde todos deberán demostrar que sus tácticas son superiores a las del escuadrón Emre contrario. Además, el equipamiento que usarán estará optimizado para aumentar su letalidad, por lo que los combates serán rápidos e intensos. Cada ángulo cuenta y los errores se castigarán rápidamente con eliminaciones de Emre contra Emre.

Mejora tus habilidades de combate controlando el espacio, el mapa y equilibrando la partida, solo tu equipo Emre contra el otro. La práctica hace al maestro, y la victoria dependerá del trabajo en equipo de cada Emre para una divertida y emocionante batalla FPS: aparece, ataca, adáptate y repite. ¡Apuesta todo por todos los Emres y descubre tu nivel en 4v4 Evolved!

Overwatch en Nintendo Switch™ 2

Lleva la batalla contigo a todas partes con Overwatch en Nintendo Switch 2. Mejores gráficos, audio de mayor fidelidad y hasta 60 FPS tanto en modo portátil como en modo sobremesa hacen que esta sea una experiencia mucho mejor para tu Nintendo Switch 2. Es una versión portátil, más nítida y fluida de Overwatch que te permite jugar con tus amigos estés donde estés.