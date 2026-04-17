Turtle Beach anuncia los nuevos auriculares STEALTH PRO II

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TURTLE BEACH PRESENTA LOS NUEVOS AURICULARES GAMING INALÁMBRICOS STEALTH PRO II— BUQUE INSIGNIA EN SONIDO, CONFORT Y FLEXIBILIDAD — SIN CONCESIONES

El audio inalámbrico certificado en alta resolución y audio espacial Dolby Atmos® ofrecen una mayor calidad para una experiencia de juego más precisa e inmersiva

El exclusivo sistema CrossPlay 2.0 soporta hasta cuatro transmisores inalámbricos USB, la posibilidad de cambiar inalámbricamente entre Xbox, PlayStation, PC y más

Micrófono flotante unidireccional de 9 mm que cuenta con reducción de ruido basada en IA para una comunicación de calidad

Puedes compralos en Amazon

El fabricante líder de accesorios para videojuegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) ha presentado hoy los nuevos auriculares gaming inalámbricos Stealth Pro II multiplataforma, que se sitúan claramente en la cima del audio como el periférico gaming más completo. Los Stealth Pro II son los sucesores de los muy aclamados Stealth Pro y representan tanto el legado del sonido gamer de Turtle Beach como el futuro de la versatilidad de audio premium. Como los últimos y definitivos auriculares para gaming, los auriculares inalámbricos Stealth Pro II son para los que buscan un rendimiento de audio y micrófono de gama alta, un cambio de dispositivo fluido y un impresionante diseño.

Los Stealth Pro II te permiten oír algo que antes nunca pudiste — pero ¿podría estar a la altura del mismísimo maestro del sigilo? Para averiguarlo, Turtle Beach localizó al último ninja superviviente del mundo, Jinichi Kawakami, y lo llevó desde Japón para el duelo definitivo en la vida real. Un jugador. Un ninja. Unos solos auriculares. Con el audio avanzado del Stealth Pro II, el jugador podía capturar cada sonido que hacían los ninjas. Fue el duelo de sigilo definitivo que destacó el legado de Turtle Beach en cuanto a sonido de juego y el impresionante rendimiento sonoro. Si los Stealth Pro II pueden oír a un ninja, pueden oír cualquier cosa. Visita la Web de Turtle Beach para poner a prueba tu audición ninja.

La versión de Xbox® de los auriculares inalámbricos Stealth Pro II ofrece un audio inigualable en dispositivos móviles con Xbox Series X|S, Xbox® One, PC, PlayStation® 4 y 5 y Bluetooth®, mientras que la versión para PC y PlayStation® destaca en dispositivos móviles con PC, PlayStation® 4 y 5, y Bluetooth®. Ambos modelos cuentan con audio inalámbrico Hi-Res certificado por la Japan Audio Society de 24 bits/96 kHz, controladores dobles Eclipse™ de 60 mm, conmutación multiplataforma CrossPlay 2.0, inalámbrico y Bluetooth® de latencia ultra baja simultáneas a 2,4 GHz, cancelación activa de ruido, Dolby Atmos® y baterías intercambiables dobles de 40 horas para una experiencia de audio sin concesiones. El aluminio anodizado y los materiales suaves al tacto crean un diseño refinado y premium, mientras que los cojines de espuma viscoelástica y una cinta de suspensión de tela de malla ofrecen una comodidad excepcional para largas sesiones de juego. Con un precio de venta recomendado de 349,99 €, los Stealth Pro II ofrecen mejoras significativas respecto a su predecesor en cuanto a fidelidad de sonido, conectividad y comodidad tanto para juegos como para escuchar música en alta fidelidad. Los Stealth Pro II se lanzan el 17 de mayo de 2026 y están disponible para reserva a partir de hoy en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo.

«Los Stealth Pro II de Turtle Beach representan la cima del audio para juegos. La convergencia de innovación, forma, claridad sonora y comodidad convierte a estos auriculares en nuestro buque insignia, en el nuevo estándar absoluto por el que se juzgarán todos los demás auriculares gaming», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach. «Con audio inalámbrico certificado en alta resolución y potentes drivers dobles Eclipse de 60mm, los Stealth Pro II ofrecen una fidelidad de sonido extraordinaria que permite a los jugadores escuchar cada detalle de la acción. Y con nuestro sistema CrossPlay 2.0, los jugadores pueden cambiar sin problemas entre hasta cuatro plataformas y dispositivos con solo pulsar un botón. Lo que nuestros equipos han logrado aquí es extraordinario: estos son los auriculares que realmente conectan el audio de alto rendimiento para juegos con la escucha premium.»

A continuación, la lista completa de características de los Stealth Pro II diseñadas para ofrecer experiencias excepcionales en el audio de juegos:

Audio inalámbrico certificado de alta resolución

Certificados por la Japan Audio Society, una organización conocida por sus rigurosos estándares y compromiso con la excelencia en audio, los Turtle Beach Stealth™ Pro II ofrecen audio inalámbrico real de alta resolución a 24 bits/96 kHz mediante una conexión USB de ultra baja latencia a 2,4 GHz. Desde los detalles más silenciosos hasta los momentos más poderosos, disfrutarás de una experiencia auditiva de nivel que da vida a tus juegos y a tu música.

*Disponible en PC u otros sistemas que soportan salida de 24 bits/96 kHz.

Audio inalámbrico multiplataforma CrossPlay 2.0

El CrossPlay 2.0 te permite cambiar sin problemas entre hasta cuatro plataformas con solo pulsar un botón. Incluye una base para transmisores y un transmisor. Los transmisores adicionales se venden por separado.

Cancelación Activa Avanzada de Ruido

Los Stealth™ Pro II ofrecen cancelación de ruido adaptable con cuatro micrófonos internos que reducen el ruido de fondo, manteniéndote concentrado en cualquier entorno.

Electrodictores dobles Eclipse™ de 60 mm

Grandes altavoces dobles Eclipse™ de 60 mm, con woofers y tweeters dedicados, ofrecen graves potentes, medios detallados y agudos nítidos para una experiencia auditiva inmersiva.

Micrófono flotante de calidad de emisión

El micrófono flotante unidireccional de 9 mm ofrece una claridad excepcional gracias a la reducción del ruido basada en IA y a un cómodo control de cambio a silencio. Ajusta finamente la sensibilidad, la puerta de ruido y el ecualizador a través de la app Swarm™ II.

Audio espacial Dolby Atmos®

El Dolby Atmos® crea un verdadero escenario sonoro tridimensional, colocando el audio a tu alrededor para una ubicación precisa y una mayor inmersión.

Baterías dobles intercambiables de 40 horas

Dos baterías recargables de 40 horas permiten un juego continuo e ininterrumpido, con una base de carga que mantiene tus auriculares alimentados y listos.

Micrófonos integrados

Los micrófonos integrados se centran en tu voz a la vez que reducen el ruido de fondo, proporcionando una comunicación clara incluso sin el micrófono de pértiga.

Cancelación de ruido activa avanzada – Los Stealth Pro II ofrecen cancelación de ruido adaptable con 4 micrófonos internos que reducen el ruido de fondo para que te concentres en cualquier entorno.

Inalámbrico +® Bluetooth simultáneos

Escucha audio de dos dispositivos a la vez con inalámbricos® y Bluetooth a 2,4 GHz simultáneos, con controles de volumen independientes para un fácil equilibrio de audio.

Diseño premium para comodidad y durabilidad

Diseñados para comodidad y durabilidad con aluminio anodizado, materiales suaves al tacto y cojines de espuma viscoelástica con relieve de gafas ProSpecs™, además de un diseño reforzado y funda rígida incluida para mayor protección.

Personalización de audio en cualquier lugar

Conéctate a la app complementaria Swarm™ II para acceder a un ecualizador de audio personalizado de 10 bandas, ecualizador de micrófono, ajustes de sensibilidad y puerta de ruido, y obtener el firmware más reciente.

Fácil acceso a presets de audio

Cambia rápidamente entre 4 presets de audio integrados de Turtle Beach, incluyendo Bass Boost, Signature Sound, Treble Boost y Vocal Boost.

Compatibilidad multiplataforma

Modelo de Xbox: Compatible con Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 4 y 5, PC (Windows 10 y versiones superiores, USB 2.0 o superior) y dispositivos móviles con Bluetooth®.

Modelo de PC: Compatible con PC (Windows 10 y versiones superiores, USB 2.0 o superior), PlayStation® 4 y 5, y dispositivos móviles con Bluetooth®. Puedes compralos en Amazon

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com