EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile celebran a los jugadores más destacados en el Team of the Season oficial de la Serie A



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile celebran a los jugadores más destacados en el Team of the Season oficial de la Serie A

EA SPORTS FC PRESENTA EL TEAM OF THE SEASON DE LA SERIE A

A medida que la temporada de la liga italiana llega a su fin, los fans de EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile celebran a los jugadores más destacados en el Team of the Season oficial de la Serie A.

El Team of the Season oficial de EA SPORTS FC™ para la Serie A premia a los jugadores que han demostrado un rendimiento constante durante toda la temporada.

EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile celebran a los jugadores más destacados en el Team of the Season oficial de la Serie A
XI Inicial
Suplentes

Portero y defensas:

  • MIKE MAIGNAN – AC MILAN & FRANCIA
  • MARCO PALESTRA – CAGLIARI & ITALIA
  • BREMER – JUVENTUS & BRASIL
  • JACOBO RAMÓN – COMO & ESPAÑA
  • PIOTR ZIELIŃSKI – NAPOLI & POLONIA
  • SCOTT MCTOMINAY – NAPOLI & ESCOCIA
  • KENAN YILDIZ – JUVENTUS & TURQUÍA

El debate sigue vivo, con la llegada de los nuevos equipos del Team of the Season cada semana a EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile, mientras la comunidad participa en las redes sociales de EA SPORTS FC™ para unirse a la conversación y debatir los onces finales.

CREA TU EQUIPO IDEAL CON EA SPORTS FC™ 26 ICONS

Los fans ya pueden celebrar el Team of the Season con EA SPORTS FC™ 26 ICONS, que incluye un sobre inicial del XI de Oro, con una equipación completa de jugadores intransferibles con una valoración de 84 o superior. Además, la edición ICONS incluye tres elecciones de jugador (Player Picks) de ICON o Héroe con una valoración de hasta 91 de media (OVR), pudiendo elegir 1 de entre 5 ICON o Héroes entre defensas, centrocampistas y delanteros, procedentes de campañas de FUT desde el lanzamiento del juego y el 31 de marzo de 2026.*

Para más información sobre el Team of the Season y otros contenidos de EA SPORTS FC™ 26, visita la web oficial de EA SPORTS FC™.

Si quieres estar al día de las últimas novedades de EA SPORTS FC™ Mobile, sigue la web oficial EA SPORTS FC™ Mobile ya está disponible para descargar en App Store y Google Play Store.

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