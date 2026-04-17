Directive 8020 presenta el tráiler de 60 segundos antes de su lanzamiento el 12 de mayo

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Supermassive Games ha presentado hoy un nuevo tráiler de 60 segundos sobre Directive 8020, su aventura cinematográfica de terror y supervivencia de ciencia ficción, se lanzará el 12 de mayo de 2026. Estrenado en el Galaxies Showcase, el tráiler ofrece a los jugadores los últimos detalles, previos al lanzamiento, sobre la pesadilla que les espera a bordo de la nave colonial Casiopea, donde una misión para asegurar el futuro de la humanidad se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia contra un organismo alienígena capaz de imitar a su presa.

Directive 8020 desarrolla la fórmula de The Dark Pictures, combinando una narrativa cinematográfica con una jugabilidad más activa de supervivencia. Los jugadores deben esquivar amenazas en tiempo real, reaccionar bajo presión y aprovechar nuevas mecánicas de sigilo para evitar ser descubiertos por un enemigo que podría ser cualquiera, incluso un miembro de su propia tripulación. Cada movimiento cuenta. Cada ruido puede delatarte. Cada decisión puede costar una vida.

Con una narrativa ramificada que se adapta a las decisiones del jugador, por primera vez en un juego de la serie Dark Pictures, los jugadores pueden ver cómo sus decisiones se plasman en un árbol narrativo, con la posibilidad de rebobinar utilizando los Puntos de Inflexión, o bien vivir y morir según sus elecciones en el modo de supervivencia.

Protagonizada por Lashana Lynch en el papel de Brianna Young, la piloto de la Casiopea se ve envuelta en una lucha desesperada por la supervivencia, lo que da lugar a una apasionante experiencia cinematográfica de terror y ciencia ficción.

Directive 8020 saldrá a la venta el 12 de mayo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam), y contará con modos para un jugador y cooperativo local de hasta 5 jugadores desde el lanzamiento. El modo multijugador online, que traslada la experiencia cooperativa local al mundo online, llegará en una actualización gratuita posterior al lanzamiento