ATOMIC HEART – ya disponible el último DLC y la Ultimate Edition

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¡Atomic Heart se despide a lo grande! El DLC #4, «Blood on Crystal», y la Ultimate Edition ya están disponibles.

El cuarto y último DLC del Atomic Pass concluye la historia de Atomic Heart y prepara el terreno para el futuro con su DLC más largo hasta la fecha (más de 8 horas).

Focus Entertainment y Mundfish Studio se complacen en dar la bienvenida de nuevo a los jugadores al fascinante mundo distópico de Atomic Heart con el lanzamiento de su DLC #4, «Blood on Crystal», para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. ¡Adéntrate de nuevo en la pesadilla tecnológica que es la Instalación 3826 y prepárate para el final épico y lleno de acción de la historia de Atomic Heart!

Puedes ver el tráiler de lanzamiento del DLC #4, «Blood on Crystal»

«Blood on Crystal»: un enfrentamiento sangriento y sin cuartel.

¡Vive el emocionante final de Atomic Heart con el DLC #4, «Blood on Crystal»! P-3, los Gemelos y sus compañeros deben adentrarse más que nunca en la Instalación 3826 para combatir a CHAR-les y realizar un último intento desesperado por salvar a la humanidad de la aniquilación total. Visita la nueva Plataforma de Ondas, el Complejo de Cristal clasificado y descubre la verdad inconfesable tras los nefastos planes de CHAR-les.

Enfréntate a una nueva raza de enemigos con todo el poder de tu arsenal.

Enfréntate a las amenazas definitivas al conocer y enfrentarte a los Polimorfos, una nueva generación de seres misteriosos surgidos de los horribles experimentos del mismísimo CHAR-les. Aprovechando las propiedades del polímero para adoptar formas elementales, te obligarán a adaptar tu estilo de lucha sobre la marcha y a sacar el máximo partido a tu arsenal. Por suerte, ahora tienes acceso a las habilidades y armas más poderosas de los guantes para enfrentarte a ellos, ¡y necesitarás toda la potencia de fuego posible contra los jefes más despiadados de la Instalación 3826!

La Ultimate Edition ya está disponible en todas partes.

Además del lanzamiento del DLC #4 » Blood on Crystal «, hoy también se lanza la nueva Ultimate Edition de Atomic Heart, la versión más completa del juego, en todas las tiendas digitales. También puedes conseguir la edición física limitada de la Ultimate Edition, que incluye una nueva y exclusiva caja metálica SteelBook, los cuatro DLC del Atomic Pass, un libro de arte digital y todos los cosméticos para armas y guantes lanzados hasta la fecha.

Descarga el volumen 6 de la banda sonora original.

Junto con el lanzamiento de » Blood on Crystal», todos los propietarios de la banda sonora original de Atomic Heart reciben gratis su sexto y último volumen, que incluye las enérgicas versiones rock características del juego de famosas canciones soviéticas, y mucho más.