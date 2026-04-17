METRO 2039 – revelación y tráiler

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METRO 2039: VIAJE AL CORAZÓN OSCURO DE LA MOSCÚ POSTAPOCALÍPTICA

Experimenta la aventura de METRO más impactante hasta la fecha

Tras una emocionante presentación de gameplay y ciemáticas en colaboración con Xbox, nos complace anunciar METRO 2039, el esperado nuevo capítulo de la saga METRO, de la mano de los aclamados narradores de 4A Games. METRO 2039 llegará a Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam y Epic este invierno.

La presentación oficial muestra la campaña FPS para un jugador de METRO 2039, diseñada a mano y centrada en la narrativa, su atmósfera claustrofóbica e inmersiva y su terror psicológico. El directo de 15 minutos contó con la participación de miembros clave de 4A Games: Jon Bloch (Productor Ejecutivo), Andriy mLs Shevchenko (Director Creativo) y Pavel Ulmer (Co‑Director Creativo y Diseñador Jefe de Audio), además de un impresionante tráiler de presentación de 6 minutos y un adelanto de gameplay. El gameplay mostrado fue capturado mediante una combinación de juego real y cinemáticas en tiempo real, ofreciendo a los fans un primer vistazo a los inquietantes entornos de la serie, su espectacular fidelidad visual y el icónico equipamiento de METRO, incluidas las armas emblemáticas y el reloj de pulsera durante un enfrentamiento contra mutantes que acelera el pulso.

PUEDES VER AQUÍ EL DIRECTO DE PRESENTACIÓN COMPLETO (15 MIN):

PUEDES VER AQUÍ EL TRÁILER REVELACIÓN:

ES EL AÑO 2039.

Durante un cuarto de siglo, los últimos supervivientes de la guerra nuclear han estado atrapados en un amargo conflicto en lo más profundo de los túneles del Metro, bajo la envenenada ciudad de Moscú. Ahora, las facciones subterráneas se han unificado bajo una sola bandera: el Novoreich, liderado por un nuevo Führer, el legendario espartano Hunter. El Führer promete salvación y una nueva vida para la gente en la superficie, pero en realidad las comunidades continúan atrapadas en las profundidades del Metro, inundadas de propaganda y desinformación, y sometidas a su régimen autoritario.

Juegas como el extraño, un ermitaño atormentado por violentas pesadillas en estado de vigilia, obligado a emprender un angustioso viaje de regreso al Metro, un lugar al que juró no volver jamás. El extraño es el protagonista principal y estará totalmente doblado al castellano, marcando un paso importante hacia una mayor inmersión en la icónica narrativa atmosférica de METRO.

UNA HISTORIA CLÁSICA DE METRO, CONTADA DESDE UNA PERSPECTIVA UCRANIANA.

4A Games nació en Ucrania y sigue siendo mayoritariamente ucraniana, aunque ahora cuenta con un equipo que abarca más de 25 nacionalidades distintas, unidas por un espíritu ucraniano de determinación y orgullo por sus proyectos. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha impactado y moldeado directamente el desarrollo de METRO 2039, cuya narrativa se centra de forma contundente en las decisiones, las acciones, sus consecuencias y el coste de asegurar un futuro. Aunque se cuenta desde una perspectiva claramente ucraniana, METRO 2039 sigue siendo una historia auténticamente METRO. Ahora trabajan principalmente desde dos ubicaciones, en Kyiv y Malta, y el objetivo sigue siendo el mismo: crear una experiencia inequívocamente METRO.

METRO 2039 se está desarrollando en Ucrania, en medio de la invasión a gran escala en curso por parte de Rusia, y también en Malta. 4A Games continúa apoyando a su país y a los miembros del equipo en Ucrania de todas las maneras posibles. Si deseas contribuir, recomendamos la plataforma oficial de recaudación de fondos de Ucrania: United24: https://u24.gov.ua/

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Título: METRO 2039

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store)

Género: FPS

Desarrollador: 4A Games

Editor: Deep Silver

Sobre METRO 2039:

METRO 2039 es el próximo FPS de referencia de los aclamados narradores de 4A Games. Viaja al corazón oscuro de la Moscú postapocalíptica en un conflicto desgarrador por el alma misma del Metro. Vive la aventura METRO más impactante hasta la fecha en una poderosa historia para un jugador que entrelaza exploración, supervivencia, combate y sigilo en un mundo tan hermoso como letal, con una inmersión sin precedentes.

Inspirado en la trilogía de libros METRO, superventas a nivel mundial, de Dmitry Glukhovsky.