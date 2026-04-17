Confirmada la Beta abierta para Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

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El editor y desarrollador de videojuegos Cygames, Inc. (Sede: Shibuya, Tokyo; Presidente: Koichi Watanabe; en adelante “Cygames”) ha anunciado una Beta Abierta oficial para su juego de acción RPG Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (en adelante Endless Ragnarok). El juego tiene previsto su lanzamiento el 9 de julio de 2026 en Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 y Steam®.

La beta abierta tiene por objetivo verificar la carga online además del rendimiento del juego en todas las plataformas compatibles. Adicionalmente al contenido presentado en anteriores betas cerradas, el Cuarzo invocatorio (los aliados que pueden ser invocados en combate), estará disponible por primera vez.

Encontrarás cuatro misiones disponibles durante la beta abierta. Al completar las tres primeras, «Resplandor llameante de Céfira» se desbloqueará como la cuarta misión. La nueva mecánica del Cuarzo invocatorio estará disponible en esta misión, junto a Ascensión en cadena, una versión mejorada de Full Burst que requiere una coordinación total del equipo para activarse. Adicionalmente, como en la beta cerrada, Beatrix estará incluida como personaje jugable.

La beta abierta admite multiplayer online y cross-play entre plataformas.

Cygames también ha anunciado el lanzamiento de una película especial que sirve de introducción: Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, que resume el argumento de Granblue Fantasy.

Granblue Fantasy: The Animation se puede ver gratis por tiempo limitado

Para ayudar a los recién llegados a la saga a ponerse al día con la historia y el lore de Granblue Fantasy, los episodios 1-7 de Granblue Fantasy: The Animation se podrán ver gratis por tiempo limitado en este enlace https://www.youtube.com/playlist?list=PL36BW5zRfQ8QvWZvQHHvFJVRbJWOZfQdZ

Las versiones del juego que se lanzan el 9 de julio de 2026 son:

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (Standard Edition)

Versión física: 59,99 $ / 59,99 €

Versión digital: 59,99 $ / 59,99 €

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (Special Edition)

Versión digital: 79,99 $ / 79,99 €

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition)

Versión digital: 29,99 $ / 29,99 €

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit (Special Edition)

Versión digital: 54,99 $ / 54,99 €