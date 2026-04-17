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La aventura de ciencia ficción PRAGMAT de Capcom se lanza hoy hacia la Luna

Ya disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 y Steam

Capcom, líder mundial en desarrollo y editor de videojuegos, anuncia con orgullo que el tan esperado PRAGMATA™ ya está disponible en todo el mundo. Tras años de expectación, este aclamado juego de acción y aventura de ciencia ficción ya está disponible en PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2* y PC a través de Steam.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de PRAGMATA, en el canal oficial de YouTube del juego.

Acompaña a Hugh, sobreviviente de una expedición trágica, y a Diana, una androide, mientras avanzan por una instalación lunar dominada por una IA fuera de control para volver a la Tierra.

Desarrollado por el estudio responsable de las sagas Resident Evil™ y Devil May Cry™, PRAGMATA transporta a los jugadores a la luna. La historia se desarrolla a bordo de una estación lunar futurista que ha perdido misteriosamente el contacto con la Tierra. Enviado a investigar, el viajero espacial Hugh Williams se mete rápidamente en problemas hasta que un curioso androide con apariencia de niña pequeña acuda a su rescate. Diana, se une a Hugh en la exploración de la estación lunar en busca de una forma de regresar a la Tierra.

A lo largo de su viaje, Hugh y Diana son perseguidos por una IA hostil que controla la instalación, y los jugadores deben combinar las habilidades únicas de este improbable dúo para sobrevivir a las amenazas que les esperan. PRAGMATA presenta un innovador sistema de combate de acción y puzles donde Diana hackea a los Bots enemigos para exponer sus debilidades y así Hugh puede dispararles con un arsenal de armas de fuego. Entre combates, la pareja puede disfrutar del descanso en el Refugio. En este refugio seguro, Hugh y Diana comparten interacciones entrañables y pueden intercambiar objetos coleccionables por mejoras para afrontar desafíos y enfrentarse a jefes finales.

«Llevamos mucho tiempo esperando este día», ha dicho Naoto Oyama, productor de PRAGMATA. «El equipo de desarrollo ha estado trabajando con pasión en este proyecto durante muchos años, y la comunidad ha estado presente en cada paso del camino. Puede que haya llevado tiempo, pero sentimos que hemos creado algo realmente único y especial para vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo. Estamos encantados de que, por fin, ya todos podamos vivir esta inolvidable aventura de Hugh y Diana.»

Junto a la versión estándar, también está disponible una Edición Deluxe, que incluye el Pack Variado Refugio. Este pack ofrece una variedad de atuendos alternativos, una skin de arma, música ambiental adicional para el Refugio y una biblioteca dentro del juego con 75 piezas de arte digital. Los jugadores también pueden probar la emocionante acción que les espera en el juego completo con la demo Sketchbook de PRAGMATA, descargable gratis en la PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop y Steam.

PRAGMATA incluye locución completa en inglés, francés, italiano, alemán, español, español latinoamericano, portugués brasileño, ruso, japonés, coreano y chino (con opciones de texto simplificado y tradicional), además de textos traducidos en polaco y árabe.

Una selección de canciones de la banda sonora original de PRAGMATA también se puede escuchar a través de plataformas musicales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal y más. También está previsto que se lancen temas adicionales de la banda sonora original completa del juego la próxima semana, a partir del 24 de abril de 2026. Encontrarás las últimas novedades sobre PRAGMATA, en la web oficial