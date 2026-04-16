PNY presenta su programa de actualización con una extensión de garantía gratuita para las tarjetas gráficas NVIDIA RTX PRO Blackwell

PNY Technologies, proveedor global de componentes y soluciones de almacenamiento, anuncia el lanzamiento de su programa «UpgradeProgram», una oferta exclusiva dirigida a profesionales que ofrece una extensión de garantía gratuita de 3 a 5 años con la compra de las nuevas tarjetas gráficas NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, NVIDIA RTX PRO 6000 Max‑Q y NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.
Este programa está diseñado para ayudar a las empresas a adoptar tecnologías de inteligencia artificial, permitiéndoles actualizar sus estaciones de trabajo actuales sin tener que invertir en la sustitución completa de su infraestructura.
Gracias a esta iniciativa, los usuarios pueden implementar cargas de trabajo avanzadas de inteligencia artificial, optimizar notablemente el rendimiento y ampliar la vida útil de sus sistemas, reduciendo al mismo tiempo los costes y los tiempos de inactividad operativa.
Basadas en la arquitectura Blackwell, las GPU NVIDIA RTX PRO proporcionan una potente aceleración de IA, capacidades avanzadas de raytracing y modelado neuronal, mayor capacidad de VRAM y ancho de banda de memoria para las cargas de trabajo más exigentes, todo ello con fiabilidad de nivel empresarial gracias a controladores certificados.
Con una vigencia de tres meses, esta promoción se dirige a empresas, profesionales y organizaciones del sector público, así como a entornos críticos, que buscan modernizar su infraestructura de TI y optimizar sus inversiones.
Para obtener más información sobre los detalles del programa, visita: UpgradeProgram | pny.com/en-eu