El Mercado de Los Sims 4 ya está disponible en consolas

Desde hoy y por primera vez en la historia, los fans que habitualmente disfrutan de Los Sims 4 en PlayStation y Xbox, podrán acceder al contenido creado por la comunidad a través del Mercado del juego.

Con el Mercado ya disponible en consolas, la gran comunidad de Simmers existente en estas plataformas podrán apoyar a artistas de todo el mundo y disfrutar de sus creaciones. Además, cada semana habrá nuevos packs de artistas disponibles.

Con el Mercado ya disponible en consolas, por fin es posible buscar, descargar y disfrutar las creaciones de la comunidad de Los Sims sin necesidad de salir del juego. Ya queráis construir la casa de vuestros sueños o crear estilos para lucir, los packs de artistas os ofrecen aún más formas de insuflar vida a vuestras historias y personalizar vuestra experiencia.

Una experiencia fluida dentro del juego para consolas

Los packs de artistas y kits pueden comprarse directamente en el juego con moola desde el Mercado. Cuando compréis un pack de artista o kit nuevo, no tendréis que reiniciar el juego para descargar el contenido. Puede que tengáis que ir al menú principal, pero podéis permanecer en vuestra sesión.

Los kits ya no estarán disponibles ni en PlayStation™Store ni en Microsoft Store, pero seguiréis pudiendo comprar packs de expansión, contenido y accesorios.

Para obtener más información sobre el Mercado y los packs de artistas en consolas, consultad las notas del parche aquí.

Más creatividad, impulsada por la comunidad

En el corazón del Mercado están las personas artistas, especialistas con talento de la comunidad de Los Sims que aportan nuevas ideas, estilos e historias al juego. Cuando compráis un pack de artista, apoyáis a una persona cuya creatividad ayuda a definir cómo jugamos a Los Sims.

Con el Mercado ya disponible en consolas, aún más Simmers de todo el mundo podrán probar y disfrutar sus creaciones, y cada semana habrá nuevos packs de artistas disponibles. Esto es solo el principio, con el tiempo irán llegando más contenido y actualizaciones.

Para celebrarlo, Los Sims 4 Cocina Campestre – Kit podrá descargarse gratis en el Mercado en todas las plataformas hasta el 29 de mayo de 2026.

Sabemos que las opciones son importantes y el Mercado te ofrece aún más formas de jugar sin perder todo lo que te gusta.

Nuestro enfoque es sencillo: hacer que sea más fácil para las personas jugadoras descubrir, crear y jugar. Seguiremos desarrollando y mejorando el Mercado a lo largo del tiempo, guiándonos por vuestras opiniones y lo que aprendamos en el proceso.