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Screamer estrena el tráiler con la opinion de la prensa

Disponible desde el 26 de marzo de 2026, Screamer ofrece una experiencia arcade completamente nueva que combina innovadoras mecánicas de carreras con acción y lucha y historia profunda ambientada en un mundo distópico con estética anime y estilo futurista. Cinco equipos rivales, cada uno impulsado por sus propios motivos, historias y secretos, compiten en el torneo de carreras callejeras ilegal más brutal, orquestado por el misterioso Sr. A.

Inspirado en el anime y manga de los 80 y 90, la jugabilidad y la narrativa se entrelazan para crear una experiencia vertiginosa, estratégica y cinematográfica, que cobra vida gracias a colaboraciones con socios líderes de la industria, incluyendo las cinemáticas del estudio japonés Polygon Pictures y un reparto internacional de actores con Troy Baker y Aleks Le, dos de las voces más reconocibles del mundo de los videojuegos.

Puedes ver el tráiler SCREAMER tráiler opinión de la prensa

Screamer ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.