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Nuevo juego se acerca Saros: todos los detalles de sus funciones con PS5 y PS5 Pro. La versión del título para PS5 Pro implementa la tecnología de escalado PSSR más reciente, así como mejoras en gráficos y tiempos de carga.

Housemarque ha compartido los avances técnicos de su próximo título de acción, Saros, cuyo lanzamiento será el 30 de abril. El juego ha sido diseñado para exprimir al máximo el hardware de PlayStation, ofreciendo mejoras específicas tanto en el modelo estándar como en PS5 Pro.

El estudio ha confirmado que la versión para PS5 Pro implementa la tecnología de escalado PSSR más reciente, logrando una definición de imagen virtualmente idéntica al 4K nativo. Además, se ha incrementado la resolución de renderizado básico en este modelo de consola, lo que permite obtener una definición superior manteniendo una tasa de 60 FPS. Aunque se utiliza resolución dinámica para garantizar la estabilidad de los fotogramas durante los combates más intensos, este modelo ofrece una imagen más nítida en todo momento en comparación con la versión estándar.

Si bien los gráficos de Saros ya presentan un alto rendimiento en la consola original, en PS5 Pro se han implementado ajustes adicionales en los reflejos y en la calidad general de los elementos visuales. De este modo, el escalado no solo aumenta el número de píxeles, sino que también eleva la fidelidad del contenido. Únicamente se ha reducido la tasa a 30 FPS en las cinemáticas narrativas, donde se prioriza el realismo de los personajes, la iluminación y el posprocesado a una resolución máxima, la cual es todavía mayor en el hardware de PS5 Pro.

Audio 3D de precisión mejorado

Tras el éxito de Returnal, las prestaciones del audio 3D se han optimizado para ofrecer una experiencia más inmersiva en PS5 mediante la tecnología Tempest 3D. Elementos como los rumores de Carcosa, los seres hostiles y la banda sonora envuelven al jugador al utilizar auriculares con audio 3D activado o sistemas de sonido tridimensional, configuraciones recomendadas para disfrutar plenamente de Saros. Esta experiencia sonora ha sido desarrollada por el equipo de sonido y música de PlayStation Creative Arts.

Armas avanzadas con gatillos adaptativos

Asimismo, se ha profundizado en el uso de los gatillos adaptativos del mando inalámbrico DualSense en Saros. Al presionar el gatillo L2 hasta la mitad, se activa el disparo alternativo del arma principal, lo que permite emplear granadas, munición pesada, proyectiles que rebotan y otras opciones. Al pulsar el gatillo L2 por completo, se acciona el arma de energía basada en el eclipse, permitiendo contraatacar con los proyectiles acumulados mediante el escudo de Soltari. Esta mecánica intensifica el ritmo y la fluidez del combate, aportando un mayor dinamismo a la experiencia de juego.

Retroalimentación háptica que potencia la inmersión

La respuesta háptica del mando inalámbrico DualSense se utiliza en Saros para ofrecer una experiencia más física, permitiendo que el jugador perciba directamente la acción, los matices de la ambientación y la narrativa del juego. Tras la implementación de esta tecnología en Returnal, este título busca profundizar en dicha integración para lograr una inmersión total en su universo. El sistema cuenta con una respuesta háptica específica diseñada para transmitir las sensaciones particulares de este entorno de manera detallada.

Velocidad de carga

Saros aprovecha la alta velocidad del SSD de PS5 para ofrecer tiempos de carga casi instantáneos, permitiendo retomar la acción de inmediato tras cada derrota o regresar al Pasaje para realizar mejoras sin esperas. Esta tecnología facilita además que el eclipse se propague por Carcosa con una intensidad creciente; dicha mecánica transforma la jugabilidad, el audio y los efectos visuales, generando una experiencia distinta en cada invocación y manteniendo un ritmo de juego fluido y constante.

Saros llega en exclusiva para PS5 el próximo 30 de abril en dos ediciones, estándar (física y digital) y digital deluxe. Esta última permitirá acceso anticipado de 48 horas al juego, así como una variedad de armas exclusivas diseñadas a modo de guiño de otros títulos de PlayStation Studios como God of War o Ghost of Yōtei.

Además, con la reserva previa de cualquier edición los jugadores podrán desbloquear la armadura «mano del litoral».

Consulta más información en el blog oficial de PlayStation