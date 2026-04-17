Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos el análisis del mando Turtle Beach Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom con cable. Con licencia para Xbox con botones reemplazables, gatillos ultracortos y controles de Audio.

En un mercado saturado de mandos genéricos y opciones de gama alta con precios prohibitivos, Turtle Beach ha logrado encontrar el «punto dulce». Con el lanzamiento del Rematch Advanced en su edición Lenticular Kyoto Bloom, la marca no solo ofrece una herramienta de precisión para Xbox y PC, sino una pieza de diseño que rompe con la monotonía estética del hardware tradicional.

Tras probarlo intensamente durante más de 50 horas en títulos que van desde la exigencia técnica de Elden Ring hasta la velocidad frenética de Forza Horizon 5, aquí te contamos por qué este mando es, posiblemente, la mejor inversión en periféricos de este año a un gran precio de 39,99 euros. Puedes comprarlo en Amazon

Os dejamaos el unboxing y análisis en vídeo

Estética Lenticular: Muy bonito y original

Lo primero que entra por los ojos es, sin duda, su acabado. El diseño Kyoto Bloom utiliza tecnología lenticular que crea un efecto 3D de movimiento cuando giras el mando. Las flores de cerezo parecen cobrar vida, dándole una identidad única que lo diferencia radicalmente del plástico liso de los mandos oficiales de Microsoft. Los dos motores de vibración y los disparadores de impulso ofrecen una respuesta dinámica que hace que cada acción parezca rea

Personalización Visual: El patrón cambia según el ángulo de luz.

Tactilidad: A diferencia de lo que se podría pensar, la superficie es suave y cómoda, sin bordes rugosos que distraigan durante la partida.

Ergonomía y Control: Un Salto de Calidad

El Turtle Beach Rematch Advanced mantiene la forma clásica del mando de Xbox, pero introduce mejoras sutiles en los puntos de contacto. Los agarres texturizados grabados con láser y el diseño ergonómico garantizan una sujeción segura y cómoda, reducen la fatiga en sesiones de juego prolongadas y ofrecen un mayor control gracias a la textura de los joysticks analógicos y los gatillos

Gatillos y botones de acción

Los gatillos poseen una textura antideslizante que se agradece en sesiones largas donde el sudor puede ser un factor. Sin embargo, lo que realmente brilla es la respuesta táctil de los botones frontales. Tienen un recorrido corto y un «clic» satisfactorio que transmite una sensación de inmediatez muy superior a la de los mandos de serie.

Botones traseros mapeables

En la parte posterior encontramos dos botones de acción rápida totalmente programables.

Nota del experto: No necesitas software externo para mapearlos. Puedes asignar cualquier función (como el salto o la recarga) directamente desde el mando, lo que te permite mantener los pulgares en los sticks en todo momento. Esto es una ventaja competitiva masiva en juegos competitivos.

Audio de élite

Si algo sabe hacer Turtle Beach es audio. Al conectar tus auriculares de 3.5mm al mando, desbloqueas funciones que normalmente requerirían un amplificador externo:

Superhuman Hearing™: Un ajuste exclusivo que realza sonidos críticos como pasos de enemigos o recargas de armas a lo lejos. Control Total: Botones dedicados para silenciar el micrófono y ajustar el volumen del juego y el chat de forma independiente.

Rendimiento técnico: Adiós a la latencia al conectarse por cable

Al ser un mando con cable (wired), el Rematch Advanced elimina de raíz dos de los mayores problemas de los jugadores: la latencia de entrada (input lag) y la ansiedad por la batería.

Conexión Estable: El cable USB-C de 3 metros es trenzado y extraíble, lo que garantiza durabilidad y libertad de movimiento.

Certificación Oficial: Al contar con la licencia oficial de Xbox, la compatibilidad con Xbox Series X|S, Xbox One y Windows 10/11 es perfecta y plug-and-play.

Software Turtle Beach Control Center

Para los que buscan el control total, la aplicación Control Center (disponible en la Store de Xbox y PC) permite calibrar hasta el último detalle:

Zonas muertas de los sticks.

Sensibilidad de los gatillos.

Intensidad de la vibración.

Ecualización de audio.

Veredicto: ¿Vale la pena el Kyoto Bloom?

Absolutamente sí. El Turtle Beach Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom no es solo un objeto de colección por su diseño artístico; es una herramienta de alto rendimiento. Supera al mando estándar de Xbox en personalización, funciones de audio y respuesta táctil, manteniéndose en un rango de precio extremadamente competitivo.

Si buscas un mando que sea tan eficiente en el campo de batalla como elegante en tu escritorio, el Kyoto Bloom es la elección lógica. Puedes comprarlo en Amazon

Puntos Clave:

Diseño: Único en su clase con acabado lenticular 3D.

Rendimiento: Cero latencia y botones traseros configurables.

Audio: Funciones premium integradas directamente en el chasis.

Compatibilidad: Xbox y PC (Plug & Play).

Os dejemos su guía Xbox Rematch Advanced Wired Controller – Guía de inicio rápido

CONTENIDO DEL PAQUETE

Mando con cable avanzado Rematch™

Cable USB-C de 2,4 m

Guía de inicio rápido

CONFIGURACIÓN

1. Configuración inicial

Conecta el extremo USB-C del cable a la parte superior del mando y el extremo USB-A a la consola o al PC, y luego pulsa el botón Xbox del mando. La luz situada encima del logotipo de Xbox se iluminará para indicar que está conectado.

2. Silenciar el micrófono

Pulsa dos veces el botón de función, situado encima de la toma de audio, para silenciar el micrófono.

3. Controlar el volumen

Mientras mantienes pulsado el botón de función, pulsa el D-Pad +Arriba/-Abajo para ajustar el volumen del juego.

4. Equilibrio entre juego y chat

Mientras mantienes pulsado el botón de función, pulsa el D-Pad Izquierda/Derecha para ajustar el equilibrio entre juego y chat.

5. Programar botones Atrás

Mientras mantienes pulsado el botón de función, pulsa el botón Atrás al que deseas asignar una función y el LED del botón de función comenzará a parpadear.

Pulsa cualquier botón que desees asignar y el LED del botón de función parpadeará tres veces para indicar que la función se ha asignado correctamente.

6. Modo de gatillo sensible

Los gatillos sensibles son una característica muy solicitada que permite accionar los gatillos más rápidamente y mejora la experiencia de juego. Turtle Beach utiliza gatillos sensibles digitales Hall-e ect para una respuesta rápida y precisa.

Para activar el modo de gatillo sensible:

Mueva los botones deslizantes de la parte posterior del controlador hacia arriba para configurar los botones de gatillo en modo de gatillo sensible.

Mueva los botones deslizantes de la parte posterior del controlador hacia abajo para volver a configurar los botones de gatillo en modo de distancia completa.

7. Aplicación Control Hub

Para personalizar aún más tu mando, descarga la aplicación gratuita Control Hub desde la Tienda Windows en tu PC o Xbox. Puedes utilizarla para reasignar botones, ejecutar diagnósticos, recalibrar palancas analógicas y gatillos, y mucho más.

Abre la Tienda Microsoft desde tu PC o consola Xbox, busca y descarga «Turtle Beach- PDP Control Hub». Puedes comprarlo en Amazon