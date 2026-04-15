Ya disponible la actualización de mitad de temporada de Marathon y el protocolo PORTEO

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Ya disponible la actualización de mitad de temporada de Marathon y el protocolo PORTEO

La primera actualización de mitad de temporada de Marathon trae novedades en el progreso y el equilibrio, nuevo equipamiento, recompensas y una nueva iniciativa para ayudar a quienes juegan en solitario y a las brigadas.

Se ha lanzado una nueva colección de Displate con emblemáticas ilustraciones y armazones de corredor de Marathon.

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Bungie anuncian que la primera actualización de mitad de temporada de Marathon ya está disponible, introduciendo novedades en el progreso, el equilibrio, nuevo equipamiento y recompensas. Esta versión incluye una iniciativa diseñada para asistir tanto a quienes juegan en solitario como a las brigadas coordinadas.

Además, se ha lanzado una nueva colección de Displate con ilustraciones emblemáticas y armazones de corredor de Marathon. Entre los cambios más destacados de esta actualización se encuentran el nuevo protocolo PORTEO, estilos de armazón de Arachne, un pase de recompensas ampliado y potenciadores para el armazón de reconocimiento.