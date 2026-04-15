Ya disponible la actualización de mitad de temporada de Marathon y el protocolo PORTEO
- La primera actualización de mitad de temporada de Marathon trae novedades en el progreso y el equilibrio, nuevo equipamiento, recompensas y una nueva iniciativa para ayudar a quienes juegan en solitario y a las brigadas.
- Se ha lanzado una nueva colección de Displate con emblemáticas ilustraciones y armazones de corredor de Marathon.
Sony Interactive Entertainment (SIE) y Bungie anuncian que la primera actualización de mitad de temporada de Marathon ya está disponible, introduciendo novedades en el progreso, el equilibrio, nuevo equipamiento y recompensas. Esta versión incluye una iniciativa diseñada para asistir tanto a quienes juegan en solitario como a las brigadas coordinadas.
Además, se ha lanzado una nueva colección de Displate con ilustraciones emblemáticas y armazones de corredor de Marathon. Entre los cambios más destacados de esta actualización se encuentran el nuevo protocolo PORTEO, estilos de armazón de Arachne, un pase de recompensas ampliado y potenciadores para el armazón de reconocimiento.
Detalles de la actualización
La actualización de mitad de temporada de Marathon incluye diversos ajustes de equilibrio y mejoras en el progreso. Estas novedades buscan moldear las mecánicas del juego y ampliar las opciones tácticas para todos los perfiles de corredor.
Novedades destacadas:
Actualización del pase de temporada: Incluye recompensas gratuitas (estilo para el armazón de reconocimiento, estilo para la escopeta WSTR y emblema de perfil) y recompensas prémium (estilos para los armazones de robo, asesinato y destrucción).
Potenciadores de reconocimiento: Mejoras en la identificación de enemigos y en el comportamiento del Dron Rastreador.
Nuevos implantes y chips de arma: Proporcionan beneficios para toda la brigada, fomentando el juego coordinado.
Kit de misericordia: Un nuevo objeto que permite reanimar a corredores enemigos abatidos.
Autorreanimación deteriorada: Función disponible exclusivamente para el juego en solitario.
Estilos de la facción Arachne: Disponibles para su obtención mediante el códice.
Botín de valor: Aparición de nuevas armas vanguardistas únicas en los encuentros del Perímetro y de la Ciénaga Funesta.
Protocolo P.O.R.T.E.O.
ONI ha puesto en marcha P.O.R.T.E.O. (Programa de Operaciones de Reclutamiento y Transporte Especial Operativo de CyberAcme). Este protocolo temporal ofrece recompensas a los corredores y brigadas que completen objetivos de contratos y evacúen en conjunto. El programa está diseñado para beneficiar tanto a los jugadores nuevos e intermedios como a los veteranos del Crioarchivo.
A través de este sistema, los jugadores pueden obtener distinciones de CyberAcme, una divisa que se utiliza en la armería de P.O.R.T.E.O. para adquirir armas, cajas de materiales al azar y paquetes de reputación de facción. Más información acerca de todo lo que incluye la nueva actualización aquí.
Marathon x Displate y productos adicionales
La colaboración entre Marathon y Displate presenta una colección completa con ilustraciones de los seis armazones de corredor, permitiendo elegir el modelo preferido. También está disponible un Displate con la ilustración del Compilador de la Edición Deluxe. Todos los modelos disponible aquí.
Acerca de Marathon
En Marathon, los jugadores registrarán la colonia perdida de Tau Ceti IV en la piel de un corredor biocibernético y tratarán de sobrevivir frente a fuerzas de seguridad hostiles, corredores rivales y entornos impredecibles en busca de fortuna. Marathon está disponible en las Ediciones Estándar y Deluxe para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam con todas las funciones relacionadas tanto con el Cross-Save como con el juego cruzado.