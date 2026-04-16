PlayStation anuncia las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus para abril del 2026

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation®Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation®Plus Premium.
Catálogo de juegos (Extra – Premium)
A continuación, se muestran los nuevos títulos que desde el próximo 21 de abril estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 7 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:
- The Crew Motorfest para PS4® / PS5®: Es un juego de conducción en mundo abierto ambientado en un festival automovilístico permanente en Hawái, donde se combinan exploración, competición y cultura del motor. La experiencia se desarrolla en una recreación variada del archipiélago, que incluye desde la ciudad de Honolulu hasta zonas volcánicas, selvas y carreteras de montaña, en un entorno en constante evolución. El título propone una amplia variedad de actividades a través de campañas temáticas llamadas playlists, cada una centrada en distintos estilos de conducción, como carreras callejeras, superdeportivos o desafíos acrobáticos. Además, permite coleccionar y utilizar más de 700 vehículos y participar en eventos tanto en solitario como en modos multijugador online.
- Horizon Zero Dawn™ Remastered para PS4®* / PS5®: Es un RPG de acción ambientado en un futuro lejano en el que la Tierra está dominada por máquinas colosales y la humanidad sobrevive en tribus dispersas entre las ruinas de una civilización perdida. La historia sigue a Aloy, una joven cazadora que emprende un viaje para descubrir sus orígenes y desentrañar los secretos de un mundo marcado por una amenaza desconocida. Esta versión remasterizada ofrece el juego original junto con la expansión The Frozen Wilds y contenido adicional, incorporando un apartado gráfico renovado y mejoras técnicas que potencian la experiencia en PS5®. *Horizon Zero Dawn™ Remastered estará disponible para jugadores de PS5®, y Horizon Zero Dawn™ Complete Edition estará disponible como descarga para jugadores de PS4®.
- Football Manager 26 Console para PS5®: Se trata de un simulador de gestión futbolística en el que el jugador asume el control total de un club, tomando decisiones tácticas, deportivas y administrativas para construir un proyecto ganador. Desde el banquillo, es posible definir formaciones, gestionar plantillas y preparar cada partido con herramientas avanzadas que reflejan el fútbol moderno. Esta edición introduce mejoras en la interfaz y en la presentación de los partidos, acercando la experiencia a la acción en el campo, además de incorporar novedades como el fútbol femenino integrado en un mismo ecosistema y nuevas herramientas de mercado de fichajes inspiradas en sistemas reales. También permite personalizar al mánager y desarrollar una carrera propia en un entorno que evoluciona con cada temporada.
- Warriors: Abyss para PS4® / PS5®: Es un juego de acción roguelite en el que se controlan guerreros históricos en un entorno infernal, enfrentándose a oleadas constantes de enemigos y superando desafíos cada vez más exigentes. La progresión se basa en un ciclo de intentos donde cada victoria y derrota permite avanzar y mejorar las posibilidades en futuras incursiones. El título cuenta con más de 100 héroes seleccionables, cuyas habilidades pueden combinarse para formar equipos personalizados.
- Squirrel with a Gun para PS5®: Es un título de acción estilo sandbox que combina exploración, plataformas y combate en un entorno suburbano abierto. El jugador controla a una ardilla armada que intenta escapar de una instalación secreta mientras se enfrenta a agentes que la persiguen y causa el caos a su alrededor. La experiencia permite moverse con libertad por el entorno, recolectar bellotas doradas, desbloquear nuevas zonas y resolver desafíos. También incorpora mecánicas como el uso del retroceso de las armas para desplazarse y múltiples formas de interactuar con el mundo y sus habitantes, dando lugar a situaciones imprevisibles con un tono desenfadado.
Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium este mes:
- The Crew Motorfest para PS4® / PS5®.
- Horizon Zero Dawn™ Remastered para PS4®* / PS5®.
- Football Manager 26 Console para PS5®.
- Warriors: Abyss para PS4® / PS5®.
- Squirrel with a Gun para PS5®.
- The Casting of Frank Stone para PS5®.
- Monster Train para PS5®.
A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium a partir del 21 de abril. Estos títulos son: EA SPORTS™ PGA TOUR™, Lost Records: Bloom & Rage, Dave the Diver, Spitlings, TowerFall Ascension, Disaster Report 4 Plus: Summer Memories
Catálogo de clásicos (Premium)
A continuación se muestra el nuevo título que llegará este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Premium:
- Wild Arms 4 para PS4® / PS5® de PS2®.
Más información en el Blog PlayStation®.