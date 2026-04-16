Nintendo recupera una de sus sagas más entrañables con el lanzamiento de Tomodachi Life: Una vida de ensueño

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Nintendo ha puesto hoy a la venta Tomodachi Life: Una vida de ensueño, el esperado regreso de una de sus franquicias más singulares y queridas, que vuelve más de una década después de su última entrega. El título llega para Nintendo Switch y también para la futura Nintendo Switch 2, ampliando así su alcance entre jugadores actuales y quienes den el salto a la nueva generación de la consola.

La compañía ya había adelantado este lanzamiento durante un Nintendo Direct celebrado en marzo de 2025, donde mostró las primeras pinceladas de una propuesta centrada, una vez más, en la vida cotidiana de los personajes Mii.

En esta nueva entrega, los jugadores podrán crear y personalizar sus propios Mii desde cero o mediante sistemas guiados, definiendo tanto su apariencia como rasgos de personalidad. A partir de ahí, el juego propone un entorno abierto en el que estos personajes conviven, interactúan y desarrollan relaciones en una isla diseñada a medida.

La experiencia gira en torno a la observación y gestión de estas vidas virtuales: los Mii podrán formar amistades, iniciar relaciones sentimentales, discutir, reconciliarse o incluso casarse. Todo ello en un ecosistema dinámico donde cada interacción puede derivar en situaciones inesperadas.

Además de las relaciones sociales, el juego amplía las opciones de personalización del entorno. Los usuarios podrán construir y gestionar distintos espacios como tiendas, restaurantes o viviendas, modificando la isla para favorecer la convivencia y el desarrollo de sus habitantes.

Uno de los puntos destacados de esta edición es su adaptación a la nueva consola de Nintendo. En Nintendo Switch 2, el título aprovecha el aumento de potencia para ofrecer una experiencia más fluida y estable, además de integrar funciones como GameChat, disponible a través de la suscripción a Nintendo Switch Online, que facilita la interacción entre jugadores.

El juego ya se encuentra disponible tanto en formato digital como físico, con un precio de salida que parte de los 59,99 euros en la tienda oficial de la compañía.