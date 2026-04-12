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Toma las riendas de una isla repleta de drama, amor, bobadas y otras sorpresas: Tomodachi Life: Una vida de ensueño llega el próximo 16 de abril.

Crea tus personajes Mii, personaliza una isla ecléctica y vibrante para que se convierta en su hogar y contempla cómo se desarrollan el drama y la diversión: Tomodachi Life: Una vida de ensueño llega el 16 de abril a Nintendo Switch. El juego es compatible, además, con Nintendo Switch 2.

En una islita que flota en medio del mar, los personajes Mii de Tomodachi Life: Una vida de ensueño viven sus despreocupadas vidas; y tú puedes tomar las riendas y crear todo tipo de personajes inspirados en tu familia y amigos, ¡o incluso alguno completamente original!

Trailer Tomodachi Life: Una vida de ensueño llega esta semana a Nintendo Switch

Hay una infinidad de formas de customizar la isla y a sus residentes, desde su aspecto hasta sus rasgos de personalidad. Puedes diseñar tus personajes Mii respondiendo preguntas sobre sus facciones, o bien decantarte por seleccionar distintos tipos de rostro, peinado, ojos… Hay muchos elementos para elegir, algunos completamente novedosos, y formas de crear Mii con looks aún más imaginativos, gracias a las opciones de maquillaje facial. Las posibilidades de personalización incluyen el nombre del personaje Mii, su altura, complexión, género y voz, además de aspectos específicos de su personalidad como sus niveles de energía o sus peculiaridades, entre otras opciones.

Como responsable de la isla, puedes ayudar a tus personajes Mii a explorar sus gustos y tirrias, a forjar vínculos entre ellos y a entregarse a todo tipo de diversiones disparatadas. Al principio, los Mii serán completos desconocidos… pero bastará con que los coloques unos junto a otros para que se pongan a charlar. ¡Y, con el tiempo emprenderán sus propias vidas! Los verás entablar amistades improbables, mantener acaloradas disputas, enamorarse (y desenamorarse) de forma inesperada y mucho más.

Expande y diseña la isla instalando casas, tiendas y restaurantes para disfrute de tus residentes. Descubre sus platos favoritos, y todo tipo de delicias culinarias fuera de lo habitual, en el supermercado; visita la tienda de ropa para elegir un atuendo de diario o un elegantísimo outfit; moderniza sus casas en el centro de reformas (hay habitaciones hasta para los Mii que sueñan con dormir en un bosque encantado o en una biblioteca); ve al mercado para adquirir artículos a precios muy razonables, que van cambiando a lo largo del día; visita el centro de urbanismo de la isla para conseguir elementos que te permitirán decorarla a tu gusto; sintoniza los informativos de la centralita de noticias para averiguar qué se cuece en la isla y en qué andan sus residentes; y acércate al estudio fotográfico para montarte una sesión de fotos despampanante con tus personajes Mii.

Haz la isla más tuya todavía, cambiando su look gracias a elementos de paisajismo tales como árboles, plantas, bancos, máquinas expendedoras, atracciones… Siguiendo las sugerencias de los residentes o tus preferencias personales, también puedes reubicar las tiendas y las casas o expandir el terreno de la isla, entre otras cosas.

¡Y anímate a crear todo tipo de cosas originales en el taller de diseño para darle aún más vidilla a la isla! Puedes dar forma a mascotas para tus personajes Mii, fabricar bebidas personalizadas, bocetar el programa de televisión favorito de uno de tus residentes, decorar una prenda de ropa especial, diseñar un exterior único para una vivienda o baldosas para el suelo, e incluso darle rienda suelta a tu imaginación y crear elementos originales para tu isla.

Y todavía hay más maneras de personalizar tu vida en la isla con Tomodachi Life: Una vida de ensueño. Puedes regalar a tus personajes Mii peculiaridades que harán que sus personalidades estén mejor definidas; por ejemplo, diferentes poses, la forma en que disfrutan de su comida, o cómo se mueven mientras duermen. Incluso puedes enseñarles distintas muletillas y expresiones habituales que luego soltarán en plena conversación.

Y si decides tomar las riendas de tu isla en Nintendo Switch 2, Tomodachi Life: Una vida de ensueño está diseñado para aprovechar el rendimiento mejorado de esta consola, ofreciendo una experiencia de juego más cómoda todavía. Nintendo Switch 2 también ofrece la posibilidad de utilizar GameChat, disponible en el marco de cualquier suscripción a Nintendo Switch Online.

Los personajes Mii de tu isla vivirán a su bola, haciendo lo que quieran y cuando quieran. Como responsable de la isla, te corresponderá a ti cuidar de ellos y darles un empujoncito ocasional en la dirección correcta.

También puedes disfrutar de un pequeño aperitivo de la vida isleña con la demo gratuita Tomodachi Life: Una vida de ensueño – Versión de bienvenida, ya disponible en la eShop de Nintendo*2. Podrás transferir tu progreso a la versión completa del título; además, una vez finalices el contenido de la demo conseguirás un atuendo de hámster para tus personajes Mii, en un color aleatorio.