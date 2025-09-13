El nuevo HONOR Magic V5 demuestra su autonomía leyendo la novela más larga del mundo en una sola carga

El reto “La lectura ininterrumpida” duró 30,5 horas, fueron 4.300 páginas

Al final del desafío, la batería aún conservaba un 10 % de carga, demostrando la brillantez de su autonomía

HONOR , la marca de tecnología global en ecosistemas de dispositivos con IA, ha presentado un gran hito revolucionario en lo referente a la autonomía en smartphones. Como parte de la celebración del lanzamiento del nuevo HONOR Magic V5 , la marca anunció “La lectura ininterrumpida” – un ultra maratón literario en el que HONOR retó a un lector profesional de velocidad a leer la totalidad de En busca del tiempo perdido de Marcel, con sus 4.300 páginas y con una sola carga en el nuevo plegable HONOR Magic V5.

¿Quién ganaría, la batería o el libro? Descúbrelo aquí…

Este monumental desafío de 30 horas, un viaje épico a través de una de las obras más formidables (y largas) de la literatura, puso a prueba la batería de silicio-carbono de 5.820 mAh de HONOR V5. Con la mayor capacidad de batería en un dispositivo plegable en el mercado global actualmente, el smartphone se sometió a la máxima prueba intelectual de resistencia, desafiando directamente las capacidades de batería de los dispositivos de la competencia y posicionándose como la solución definitiva a la “ansiedad por la batería”.

“Queríamos demostrar que la ansiedad por la batería no tiene por qué formar parte de la experiencia con un smartphone”, dijo Adam Cao, presidente de HONOR Europa Occidental. “Los resultados hablan por sí solos. Una sola carga que superó lo que en otros plegables habría requerido múltiples recargas. Lo que ofrece el HONOR Magic V5 es libertad sin interrupciones, permitiendo a los usuarios sumergirse por completo en cualquier actividad sin preocuparse por la batería. Ya sea leer la novela más larga del mundo, correr un maratón o simplemente ver su serie favorita sin quedarse sin carga.”

El reto “La lectura ininterrumpida” contó con la participación del lector rápido profesional, Jordan Harry, de StudyFast(compañía dedicada al aprendizaje acelerado), quien se enfrentó al texto leyendo directamente desde la impresionante pantalla plegable de HONOR Magic V5, con una filmación que capturó el desafío de principio a fin.

“Cuando HONOR me propuso el reto, supe que iba más allá de la lectura; era una prueba de resistencia humana y tecnológica”, “Leer 4.300 páginas en menos de 40 horas, con una sola carga, es un logro increíble del que estoy muy orgulloso. La extraordinaria autonomía del Magic V5, su diseño ligero y su pantalla impresionante no solo lo hicieron posible, sino también agradable, permitiéndome mantenerme inmerso en el texto sin preocuparme por la energía.”

El nuevo dispositivo plegable cuenta con una imponente pantalla de 7,95 pulgadas desplegada, que ofrece una experiencia visual amplia, y una pantalla exterior de 6,43 pulgadas. Ambas permiten disfrutar de visualización o productividad sin interrupciones. Su estructura amortiguadora de golpes brinda un diseño ligero pero duradero, con un peso de solo 217 g. La pantalla tiene un grosor de apenas 4,1 mm cuando está desplegada, lo que la hace notablemente más delgada que muchos smartphones del mercado.

El mayor reto de lectura en un teléfono plegable

La maratón de lectura tuvo lugar el mismo día en que el teléfono fue presentado en Europa. Y si te preguntas quién ganó, ¿el libro o la batería?, los resultados finales fueron:

La lectura duró 30,5 horas, se completaron 4.300 páginas, equivalentes a 1,2 millones de palabras y 7 millones de caracteres. Al final del desafío, la batería aún conservaba un 10 % de carga, demostrando la brillantez de su autonomía.

Para quienes pudieran dudar de semejante hazaña, todo el reto fue grabado, probando así la resistencia inigualable del HONOR Magic V5.

Color, precio y disponibilidad

HONOR Magic V5 está disponible en tres colores: Ivory White (estará disponible en la web de HONOR), Black en operadores (MasOrange y Vodafone), y Dawn Gold en en Media Markt y Amazon. Configuración: 16GB+512GB. Disponible desde hoy en www.honor.com/es y otros canales por un PVPR de 1.999€.

Además, cualquier cliente contará con 12 meses de protección de pantalla a través del registro y solicitud en la aplicación de MyHonor.

Oferta de lanzamiento en HiHonor disponible desde el 28 de agosto al 30 de septiembre, que incluye:

• Cupón de descuento de 300 €

• HONOR Super Charge 66 W

• HONOR Magic Pen