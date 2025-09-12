EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA LIGUE 1 Y D1 ARKEMA EN FC™ 26
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Ligue1 y la D1 Arkema que están ofreciendo su máximo rendimiento.
¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Ligue1 y la D1 Arkema, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26. La lista de la Ligue 1 está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi y muchos más. Por su parte, la D1 Arkema cuenta con estrellas como Marie Katoto, Kadidiatou Diani y Christiane Endler y otras más.
Top 26 Jugadores Masculinos Ligue 1 en EA SPORTS FC 26
Rank
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
1
Ousmane
Dembélé
90
ST
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
2
Achraf
Hakimi
89
RB
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
3
Vítor
Machado Ferreira
Vitinha
89
CM
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
4
Khvicha
Kvaratskhelia
87
LW
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
5
Marcos
Aoás Corrêa
Marquinhos
87
CB
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
6
Nuno Alexandre
Tavares Mendes
Nuno Mendes
86
LB
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
7
Willian
Pacho
86
CB
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
8
Désiré
Doué
85
RW
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
9
Fabián
Ruiz Peña
Fabián Ruiz
85
CM
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
10
João Pedro
Gonçalves Neves
João Neves
85
CM
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
11
Bradley
Barcola
84
LW
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
12
Benjamin
Pavard
84
CB
OM
Ligue 1 McDonald’s
13
Lucas
Chevalier
83
GK
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
14
Pierre-Emile
Højbjerg
82
CDM
OM
Ligue 1 McDonald’s
15
Denis
Zakaria
82
CDM
AS Monaco
Ligue 1 McDonald’s
16
Mason
Greenwood
82
RM
OM
Ligue 1 McDonald’s
17
Gerónimo
Rulli
82
GK
OM
Ligue 1 McDonald’s
18
Corentin
Tolisso
81
CM
OL
Ligue 1 McDonald’s
19
Pierre-Emerick
Aubameyang
81
ST
OM
Ligue 1 McDonald’s
20
Leonardo
Balerdi
81
CB
OM
Ligue 1 McDonald’s
21
Lucas
Hernández
81
CB
Paris SG
Ligue 1 McDonald’s
22
Nayef
Aguerd
81
CB
OM
Ligue 1 McDonald’s
23
Lukáš
Hrádecký
81
GK
AS Monaco
Ligue 1 McDonald’s
24
Kevin
Trapp
81
GK
Paris FC
Ligue 1 McDonald’s
25
Maghnes
Akliouche
80
RM
AS Monaco
Ligue 1 McDonald’s
26
Alexsandro
de Souza Ribeiro
Alexsandro
80
CB
LOSC Lille
Ligue 1 McDonald’s
Top 26 Jugadores Femeninos D1 Arkema en EA SPORTS FC 26
Rank
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
1
Marie
Katoto
88
ST
OL Lyonnes
Arkema PL
2
Kadidiatou
Diani
88
RW
OL Lyonnes
Arkema PL
3
Christiane
Endler
88
GK
OL Lyonnes
Arkema PL
4
Lindsey
Heaps
87
CAM
OL Lyonnes
Arkema PL
5
Sakina
Karchaoui
87
CM
Paris SG
Arkema PL
6
Ada
Hegerberg
87
ST
OL Lyonnes
Arkema PL
7
Melchie
Dumornay
86
ST
OL Lyonnes
Arkema PL
8
Clara
Mateo
85
ST
Paris FC
Arkema PL
9
Selma
Bacha
85
LB
OL Lyonnes
Arkema PL
10
Tabitha
Chawinga
85
LW
OL Lyonnes
Arkema PL
11
Wendie
Renard
85
CB
OL Lyonnes
Arkema PL
12
Olga
Carmona García
Olga Carmona
84
LB
Paris SG
Arkema PL
13
Ashley
Lawrence
84
RB
OL Lyonnes
Arkema PL
14
Damaris Berta
Egurrola Wienke
Damaris Egurrola
84
CM
OL Lyonnes
Arkema PL
15
Ingrid Syrstad
Engen
84
CB
OL Lyonnes
Arkema PL
16
Mary
Earps
84
GK
Paris SG
Arkema PL
17
Jule
Brand
83
LW
OL Lyonnes
Arkema PL
18
Griedge
Mbock
83
CB
Paris SG
Arkema PL
19
Korbin
Shrader
82
CM
OL Lyonnes
Arkema PL
20
Crystal
Dunn
82
CM
Paris SG
Arkema PL
21
Sofie
Svava
82
LB
OL Lyonnes
Arkema PL
22
Constance
Picaud
82
GK
FC Fleury 91
Arkema PL
23
Élisa
De Almeida
81
CB
Paris SG
Arkema PL
24
Jackie
Groenen
81
CM
Paris SG
Arkema PL
25
Maëlle
Garbino
81
RM
Paris FC
Arkema PL
26
Paulina
Dudek
81
CB
Paris SG
Arkema PL
La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.
Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
- Martes 9 de septiembre:
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
- Miércoles 10 de septiembre:
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
- Jueves 11 de septiembre:
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
- Viernes 12 de septiembre:
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025*.
Miembros de EA Play**, the Club is Yours en EA SPORTS FC™ 26 gracias a la prueba anticipada de 10 horas, disponible a partir del 19 de septiembre de 2025. Los suscriptores también disfrutarán de recompensas exclusivas, como Draft Tokens de Ultimate Team™ por temporada y recompensas para el Club, además de un 10% de descuento en contenido digital de EA, incluidas reservas, descargas de juegos, FC Points y DLC. Para más información sobre EA Play, visita ea.com/ea-play.