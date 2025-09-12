EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA LIGUE 1 Y D1 ARKEMA EN FC™ 26



Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Ligue1 y la D1 Arkema que están ofreciendo su máximo rendimiento.

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Ligue1 y la D1 Arkema, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26. La lista de la Ligue 1 está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi y muchos más. Por su parte, la D1 Arkema cuenta con estrellas como Marie Katoto, Kadidiatou Diani y Christiane Endler y otras más.

Top 26 Jugadores Masculinos Ligue 1 en EA SPORTS FC 26

Rank

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

1

Ousmane

Dembélé

90

ST

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

2

Achraf

Hakimi

89

RB

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

3

Vítor

Machado Ferreira

Vitinha

89

CM

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

4

Khvicha

Kvaratskhelia

87

LW

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

5

Marcos

Aoás Corrêa

Marquinhos

87

CB

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

6

Nuno Alexandre

Tavares Mendes

Nuno Mendes

86

LB

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

7

Willian

Pacho

86

CB

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

8

Désiré

Doué

85

RW

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

9

Fabián

Ruiz Peña

Fabián Ruiz

85

CM

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

10

João Pedro

Gonçalves Neves

João Neves

85

CM

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

11

Bradley

Barcola

84

LW

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

12

Benjamin

Pavard

84

CB

OM

Ligue 1 McDonald’s

13

Lucas

Chevalier

83

GK

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

14

Pierre-Emile

Højbjerg

82

CDM

OM

Ligue 1 McDonald’s

15

Denis

Zakaria

82

CDM

AS Monaco

Ligue 1 McDonald’s

16

Mason

Greenwood

82

RM

OM

Ligue 1 McDonald’s

17

Gerónimo

Rulli

82

GK

OM

Ligue 1 McDonald’s

18

Corentin

Tolisso

81

CM

OL

Ligue 1 McDonald’s

19

Pierre-Emerick

Aubameyang

81

ST

OM

Ligue 1 McDonald’s

20

Leonardo

Balerdi

81

CB

OM

Ligue 1 McDonald’s

21

Lucas

Hernández

81

CB

Paris SG

Ligue 1 McDonald’s

22

Nayef

Aguerd

81

CB

OM

Ligue 1 McDonald’s

23

Lukáš

Hrádecký

81

GK

AS Monaco

Ligue 1 McDonald’s

24

Kevin

Trapp

81

GK

Paris FC

Ligue 1 McDonald’s

25

Maghnes

Akliouche

80

RM

AS Monaco

Ligue 1 McDonald’s

26

Alexsandro

de Souza Ribeiro

Alexsandro

80

CB

LOSC Lille

Ligue 1 McDonald’s

Top 26 Jugadores Femeninos D1 Arkema en EA SPORTS FC 26

Rank

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

1

Marie

Katoto

88

ST

OL Lyonnes

Arkema PL

2

Kadidiatou

Diani

88

RW

OL Lyonnes

Arkema PL

3

Christiane

Endler

88

GK

OL Lyonnes

Arkema PL

4

Lindsey

Heaps

87

CAM

OL Lyonnes

Arkema PL

5

Sakina

Karchaoui

87

CM

Paris SG

Arkema PL

6

Ada

Hegerberg

87

ST

OL Lyonnes

Arkema PL

7

Melchie

Dumornay

86

ST

OL Lyonnes

Arkema PL

8

Clara

Mateo

85

ST

Paris FC

Arkema PL

9

Selma

Bacha

85

LB

OL Lyonnes

Arkema PL

10

Tabitha

Chawinga

85

LW

OL Lyonnes

Arkema PL

11

Wendie

Renard

85

CB

OL Lyonnes

Arkema PL

12

Olga

Carmona García

Olga Carmona

84

LB

Paris SG

Arkema PL

13

Ashley

Lawrence

84

RB

OL Lyonnes

Arkema PL

14

Damaris Berta

Egurrola Wienke

Damaris Egurrola

84

CM

OL Lyonnes

Arkema PL

15

Ingrid Syrstad

Engen

84

CB

OL Lyonnes

Arkema PL

16

Mary

Earps

84

GK

Paris SG

Arkema PL

17

Jule

Brand

83

LW

OL Lyonnes

Arkema PL

18

Griedge

Mbock

83

CB

Paris SG

Arkema PL

19

Korbin

Shrader

82

CM

OL Lyonnes

Arkema PL

20

Crystal

Dunn

82

CM

Paris SG

Arkema PL

21

Sofie

Svava

82

LB

OL Lyonnes

Arkema PL

22

Constance

Picaud

82

GK

FC Fleury 91

Arkema PL

23

Élisa

De Almeida

81

CB

Paris SG

Arkema PL

24

Jackie

Groenen

81

CM

Paris SG

Arkema PL

25

Maëlle

Garbino

81

RM

Paris FC

Arkema PL

26

Paulina

Dudek

81

CB

Paris SG

Arkema PL

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.

Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:

RESERVA YA EA SPORTS FC 26

FC 26 Ratings Lanzamiento

  • Lunes 8 de septiembre:
    • Top 26 Men –5PM CET
    • Top 26 Women –5.30PM CET
    • Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
  • Martes 9 de septiembre:
    • Premier League –5PM CET
    • Barclays Women’s Super League –7PM CET
  • Miércoles 10 de septiembre:
    • Saudi Pro League –3PM CET
    • LaLiga EA SPORTS –5PM CET
    • LigaF –7PM CET
  • Jueves 11 de septiembre:
    • Frauen Bundesliga- 3PM CET
    • Bundesliga –5PM CET
    • MLS –7PM CET
    • NWSL –9PM CET
  • Viernes 12 de septiembre:
    • D1 Arkema –3PM CET
    • Ligue 1 –5PM CET
    • Serie A –7PM CET
    • Full Database Go-live –9PM CET

 

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025*.

Miembros de EA Play**, the Club is Yours en EA SPORTS FC™ 26 gracias a la prueba anticipada de 10 horas, disponible a partir del 19 de septiembre de 2025. Los suscriptores también disfrutarán de recompensas exclusivas, como Draft Tokens de Ultimate Team™ por temporada y recompensas para el Club, además de un 10% de descuento en contenido digital de EA, incluidas reservas, descargas de juegos, FC Points y DLC. Para más información sobre EA Play, visita  ea.com/ea-play.

. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS™ FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA LIGUE 1 Y D1 ARKEMA EN FC™ 26.

