EA SPORTS FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA SERIE A EN FC™ 26

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Serie A que están ofreciendo su máximo rendimiento.

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Serie A, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26. La lista de la Serie A está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni, Kevin De Bruyne y muchos más.

Top 26 Jugadores Masculinos Serie A en EA SPORTS FC 26

Rank

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

League

1

Lautaro

Martínez

88

ST

Lombardia FC

Serie A Enilive

2

Alessandro

Bastoni

87

CB

Lombardia FC

Serie A Enilive

3

Kevin

De Bruyne

87

CM

SSC Napoli

Serie A Enilive

4

Yann

Sommer

87

GK

Lombardia FC

Serie A Enilive

5

Mike

Maignan

87

GK

Milano FC

Serie A Enilive

6

Nicolò

Barella

87

CM

Lombardia FC

Serie A Enilive

7

Paulo

Dybala

86

CAM

AS Roma

Serie A Enilive

8

Hakan

Çalhanoğlu

86

CDM

Lombardia FC

Serie A Enilive

9

Gleison Bremer

Silva Nascimento

Bremer

85

CB

Juventus

Serie A Enilive

10

Scott

McTominay

85

CM

SSC Napoli

Serie A Enilive

11

Federico

Dimarco

85

LB

Lombardia FC

Serie A Enilive

12

Marcus

Thuram

85

ST

Lombardia FC

Serie A Enilive

13

David

De Gea Quintana

De Gea

85

GK

Fiorentina

Serie A Enilive

14

Rafael

da Conceição Leão

Rafael Leão

84

LW

Milano FC

Serie A Enilive

15

Christian

Pulisic

84

RW

Milano FC

Serie A Enilive

16

Mattia

Zaccagni

84

LM

Latium

Serie A Enilive

17

Manuel

Locatelli

84

CDM

Juventus

Serie A Enilive

18

Romelu

Lukaku

84

ST

SSC Napoli

Serie A Enilive

19

Marco

Carnesecchi

84

GK

Bergamo Calcio

Serie A Enilive

20

Denzel

Dumfries

84

RB

Lombardia FC

Serie A Enilive

21

Ademola

Lookman

84

ST

Bergamo Calcio

Serie A Enilive

22

Francesco

Acerbi

84

CB

Lombardia FC

Serie A Enilive

23

Stefan

de Vrij

84

CB

Lombardia FC

Serie A Enilive

24

Moise

Kean

83

ST

Fiorentina

Serie A Enilive

25

Stanislav

Lobotka

83

CM

SSC Napoli

Serie A Enilive

26

Giovanni

Di Lorenzo

83

RB

SSC Napoli

Serie A Enilive

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.

Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:

RESERVA YA EA SPORTS FC 26

FC 26 Ratings Lanzamiento

  • Lunes 8 de septiembre:
    • Top 26 Men –5PM CET
    • Top 26 Women –5.30PM CET
    • Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
  • Martes 9 de septiembre:
    • Premier League –5PM CET
    • Barclays Women’s Super League –7PM CET
  • Miércoles 10 de septiembre:
    • Saudi Pro League –3PM CET
    • LaLiga EA SPORTS –5PM CET
    • LigaF –7PM CET
  • Jueves 11 de septiembre:
    • Frauen Bundesliga- 3PM CET
    • Bundesliga –5PM CET
    • MLS –7PM CET
    • NWSL –9PM CET
  • Viernes 12 de septiembre:
    • D1 Arkema –3PM CET
    • Ligue 1 –5PM CET
    • Serie A –7PM CET
    • Full Database Go-live –9PM CET

 

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025*.

Miembros de EA Play**, the Club is Yours en EA SPORTS FC™ 26 gracias a la prueba anticipada de 10 horas, disponible a partir del 19 de septiembre de 2025. Los suscriptores también disfrutarán de recompensas exclusivas, como Draft Tokens de Ultimate Team™ por temporada y recompensas para el Club, además de un 10% de descuento en contenido digital de EA, incluidas reservas, descargas de juegos, FC Points y DLC. Para más información sobre EA Play, visita  ea.com/ea-play.

. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA SERIE A EN FC™ 26.

