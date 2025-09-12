EA SPORTS FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA SERIE A EN FC™ 26
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Serie A que están ofreciendo su máximo rendimiento.
¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Serie A, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC™ 26. La lista de la Serie A está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni, Kevin De Bruyne y muchos más.
Top 26 Jugadores Masculinos Serie A en EA SPORTS FC 26
Rank
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
League
1
Lautaro
Martínez
88
ST
Lombardia FC
Serie A Enilive
2
Alessandro
Bastoni
87
CB
Lombardia FC
Serie A Enilive
3
Kevin
De Bruyne
87
CM
SSC Napoli
Serie A Enilive
4
Yann
Sommer
87
GK
Lombardia FC
Serie A Enilive
5
Mike
Maignan
87
GK
Milano FC
Serie A Enilive
6
Nicolò
Barella
87
CM
Lombardia FC
Serie A Enilive
7
Paulo
Dybala
86
CAM
AS Roma
Serie A Enilive
8
Hakan
Çalhanoğlu
86
CDM
Lombardia FC
Serie A Enilive
9
Gleison Bremer
Silva Nascimento
Bremer
85
CB
Juventus
Serie A Enilive
10
Scott
McTominay
85
CM
SSC Napoli
Serie A Enilive
11
Federico
Dimarco
85
LB
Lombardia FC
Serie A Enilive
12
Marcus
Thuram
85
ST
Lombardia FC
Serie A Enilive
13
David
De Gea Quintana
De Gea
85
GK
Fiorentina
Serie A Enilive
14
Rafael
da Conceição Leão
Rafael Leão
84
LW
Milano FC
Serie A Enilive
15
Christian
Pulisic
84
RW
Milano FC
Serie A Enilive
16
Mattia
Zaccagni
84
LM
Latium
Serie A Enilive
17
Manuel
Locatelli
84
CDM
Juventus
Serie A Enilive
18
Romelu
Lukaku
84
ST
SSC Napoli
Serie A Enilive
19
Marco
Carnesecchi
84
GK
Bergamo Calcio
Serie A Enilive
20
Denzel
Dumfries
84
RB
Lombardia FC
Serie A Enilive
21
Ademola
Lookman
84
ST
Bergamo Calcio
Serie A Enilive
22
Francesco
Acerbi
84
CB
Lombardia FC
Serie A Enilive
23
Stefan
de Vrij
84
CB
Lombardia FC
Serie A Enilive
24
Moise
Kean
83
ST
Fiorentina
Serie A Enilive
25
Stanislav
Lobotka
83
CM
SSC Napoli
Serie A Enilive
26
Giovanni
Di Lorenzo
83
RB
SSC Napoli
Serie A Enilive
La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.
Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
- Martes 9 de septiembre:
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
- Miércoles 10 de septiembre:
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
- Jueves 11 de septiembre:
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
- Viernes 12 de septiembre:
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025*.
Miembros de EA Play**, the Club is Yours en EA SPORTS FC™ 26 gracias a la prueba anticipada de 10 horas, disponible a partir del 19 de septiembre de 2025. Los suscriptores también disfrutarán de recompensas exclusivas, como Draft Tokens de Ultimate Team™ por temporada y recompensas para el Club, además de un 10% de descuento en contenido digital de EA, incluidas reservas, descargas de juegos, FC Points y DLC. Para más información sobre EA Play, visita ea.com/ea-play.. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA SERIE A EN FC™ 26.