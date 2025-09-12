MAGIC EAGLE EagleCam 5 — Ya disponible en Amazon, diseñada para lo salvaje

Tras su lanzamiento el 15 de agosto, MAGIC EAGLE®, una marca de nueva generación de cámaras trampa fundada por ingenieros y entusiastas del aire libre, anuncia que su producto estrella, la EagleCam 5, ya está oficialmente disponible en Amazon con una oferta por tiempo limitado de 79,99 dólares (con cupón de 20 dólares aplicado, PVP: 149,99 dólares).

[EagleCam 5 en Amazon]

La EagleCam 5 es una cámara trampa celular inteligente con IA, diseñada para cazadores, observadores de vida salvaje y propietarios de tierras que exigen rendimiento en tiempo real, seguridad y control—en cualquier lugar y en cualquier momento. Creada en colaboración con amantes del aire libre y basada en comentarios de campo reales, la EagleCam 5 combina un hardware resistente con software inteligente para ofrecer imágenes e información consistentes cuando más importa.

Tecnología de rastreo que entiende lo que necesitas

La EagleCam 5 está cargada de innovación práctica:

SignalSync™ 4G – No necesita tarjeta SIM. Se conecta automáticamente a la señal local más potente.

Capturas súper nítidas de 5MP – Imágenes más definidas y vídeo en HD en comparación con modelos estándar de 2MP.

Reconocimiento de especies por IA – Filtra ramas y ardillas. Etiqueta solo a los animales que te interesan.

Sistema antirrobo inteligente – Rastreo GPS, detección de movimiento y alertas por geovalla, incluso si está apagada.

Streaming en tiempo real – Visualiza en directo desde la app, sin retrasos.

Disparo en 0,3 segundos – No te pierdas nada. Captúralo todo.

Energía de larga duración – Batería de 13.000 mAh + compatibilidad con energía solar para meses de uso sin intervención.

Una marca con propósito

MAGIC EAGLE® fue fundada por ingenieros, cazadores e investigadores de vida salvaje cansados de equipos poco fiables en el terreno.

“Creamos esta marca porque estábamos hartos de la tecnología de rastreo que promete mucho y cumple poco. Nuestra misión es simple: fabricar herramientas inteligentes, probadas en el campo, en las que la gente pueda confiar de verdad”, dijo Tan, Director de Producto en MAGIC EAGLE®.

El nombre MAGIC EAGLE® simboliza agudeza, paciencia y fortaleza. Cada producto lleva ese mismo espíritu: resistente, inteligente y enfocado en capturar lo indómito.

Innovación impulsada por la comunidad

En MAGIC EAGLE® no solo fabricamos productos: construimos una comunidad. Cada comentario de nuestros usuarios cuenta, y lo tomamos en serio. Como marca nueva, nos enorgullece escuchar de cerca, resolver problemas rápidamente y lanzar mejoras con gran agilidad.

Nuestra hoja de ruta pública refleja este compromiso, ofreciéndote visibilidad sobre las actualizaciones de hardware y software a medida que suceden. Tu experiencia da forma al futuro de la EagleCam, y estamos aquí para asegurarnos de que siga mejorando.

Disponibilidad y enlaces rápidos

Ficha en Amazon (ya activa): [EagleCam 5 en Amazon]

Base de conocimiento / soporte técnico: [MAGIC EAGLE® Support]

La EagleCam 5 ya está disponible en Amazon a 79,99 dólares (oferta por tiempo limitado con cupón de 20 dólares aplicado), una gran oportunidad frente a su PVP de 149,99 dólares.