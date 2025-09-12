Compartir Facebook

Hoy EA SPORTS NHL 26 el mejor juego de hockey se lanza hoy en todo el mundo. Con ICE-Q 2.0, el renovado Be A Pro y nuevas formas de competir durante toda la temporada, NHL 26 ofrece una autenticidad de superestrella.

Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lanza EA SPORTS NHL 26 en todo el mundo para PlayStation®5 y Xbox Series X|S, invitando a jugadores y aficionados al hockey de todas partes a decir “Check My Game” y mostrar su habilidad, estilo e historias. Llegando tres semanas antes del inicio oficial de la temporada regular 2025-26 de la NHL®, y con la tecnología ICE-Q 2.0, un modo Be A Pro reinventado y las nuevas HUT Seasons, NHL 26 adelanta el comienzo de la temporada de hockey, ofreciendo a los fans un espacio pensado para la competición, la comunidad y la cultura. Además, un nuevo vídeo entre bastidores con las estrellas del hockey y portadas de EA SPORTS, Matthew, Brady y Keith Tkachuk, se estrena hoy para celebrar el lanzamiento de NHL 26.

Mira AQUÍ el nuevo vídeo entre bastidores con la familia Tkachuk mientras NHL 26 celebra su lanzamiento.

“Lanzar NHL 26 antes del inicio de la temporada real es nuestra manera de celebrar a los fans que hacen que la cultura del hockey sea tan vibrante”, afirmó Mike Inglehart, Director Creativo de EA SPORTS NHL. “Este año, NHL 26 se centra en ofrecer una experiencia verdaderamente auténtica y en hacer que los atletas en el juego se sientan como auténticas superestrellas. Invitamos a cada jugador a llevar su personalidad al hielo, competir al máximo nivel con una variedad de modos y experiencias pensadas para ellos, y sumergirse en la apasionada comunidad del hockey.”

Repleto de innovación, una jugabilidad mejorada y una autenticidad inigualable, el juego de este año captura la emoción y la intensidad del hockey como nunca antes. Los jugadores podrán disfrutar de una amplia variedad de nuevas características y actualizaciones:

Jugabilidad auténtica y potente : En el corazón de NHL 26 se encuentra ICE-Q 2.0, ahora potenciado por datos oficiales de posicionamiento de la NHL EDGE (seguimiento de puck y jugadores). Por primera vez, las velocidades de patinaje del mundo real, las tendencias de tiro y los atributos de los jugadores influyen directamente en el rendimiento dentro del juego, haciendo que estrellas como Auston Matthews, Leon Draisaitl y Matthew Tkachuk jueguen de manera fiel a la realidad. El nuevo Sistema de Control de Área del Portero mejora el posicionamiento, la conciencia y los reflejos de los guardametas, mientras que X-Factors 2.0 redefine habilidades, otorgando a los jugadores un impacto estratégico y decisivo en los partidos.

Experiencia Be A Pro totalmente renovada: El modo favorito de los fans regresa reinventado, invitando a los jugadores a vivir su sueño NHL al colocarlos en las emociones y responsabilidades de un verdadero jugador de hockey. Nuevas historias, personajes y cinemáticas traen drama dentro y fuera del hielo, mientras que el rendimiento de un partido a otro influye directamente en las oportunidades, desde momentos de brillo hasta la posibilidad de ser enviado de nuevo a las ligas menores. Ya sea dejando un legado como líder humilde del vestuario o como una superestrella arrogante, Be A Pro ofrece el recorrido más personal de la NHL hasta ahora.

Presentación mejorada y visuales dinámicos: Desde repeticiones ampliadas de las transmisiones y Dynamic Cinematic Lighting hasta un nuevo estadio y detalles auténticos de los jugadores, NHL 26 eleva la presentación y acerca a los fans al deporte que aman. Nuevas cinemáticas y momentos históricos construyen un drama auténtico sobre el hielo y ofrecen la representación más inmersiva del hockey hasta la fecha.

HUT Seasons y nuevas formas de jugar: NHL 26 introduce una manera dinámica de competir en Hockey Ultimate Team. Con mecánicas innovadoras para construir equipos, Partidos Competitivos Clasificatorios y HUT Cup Chase offline, jugadores de todos los estilos pueden encontrar su ventaja competitiva.

El pulso de la cultura del hockey durante todo el año: Con Chel Weeks y contenido estacional continuo, NHL 26 presentará nuevos eventos y momentos comunitarios, haciendo que el juego se sienta vivo desde el primer drop del puck. También debutarán nuevas cartas de Heroes e Icons a lo largo del año, celebrando a las leyendas del deporte.

Con la Edición Deluxe, los jugadores pueden saltar al hielo con 4.600 NHL Points, paquetes de HUT y recompensas de World of Chel, impulsando su camino desde el primer día. Sal al hielo hoy. Visita https://www.ea.com/games/nhl/nhl-26 y sigue nuestras redes sociales para conocer más y mantenerte al día de todo lo relacionado con NHL 26 durante todo el año.