Dying Light: The Beast – Part 3: The Monsters y diario de desarrollo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Nos complace compartir el tercer capítulo en nuestro camino hacia el lanzamiento de Dying Light: The Beast con un nuevo y breve vídeo que muestra a Kyle Crane aceptando a su bestia interior para enfrentarse a los horrores de la noche.

Echa un vistazo al tráiler aquí:

Y hablando de muerte, los zombis siempre han estado en el corazón de Dying Light. Con Dying Light: The Beast quisimos llevarlos un paso más allá: no solo en lo visual, sino también en cómo se comportan, reaccionan y suenan. Son la columna vertebral de la experiencia, y hemos dedicado un enorme esfuerzo a hacerlos más inquietantes, creíbles e inolvidables.

¿Cómo hemos elevado el nivel de los zombis en comparación con los anteriores Dying Light?

Apariencia y comportamiento más auténticos: Los zombis han sido rediseñados para resultar más realistas e inquietantes, transmitiendo con mayor fuerza su humanidad perdida y proyectando una presencia más aterradora.

Sonidos más inmersivos: Los gruñidos, chillidos y movimientos de los zombis transmiten ahora mayor crudeza e intensidad, acentuando la desesperación y reforzando el terror que provocan los infectados.

Coléricos mejorados: Su movilidad, capacidad de sortear obstáculos y coordinación en grupo se han rediseñado hacerlos más peligrosos e impredecibles.

Combate y físicas reactivas: Zombis con conductas más agresivas, contraataques inmediatos y tiempos de recuperación más cortos, lo que genera encuentros mucho más intensos.

Pero eso no es todo, lee nuestro último diario de desarrollo para conocer más detalles de los zombis que estarán presentes en Dying Light: The Beast.

Vídeo del diario de desarrollo:

Lee el último diario de desarrollo aquí:

https://go.dyinglight.com/All_About_Zombies