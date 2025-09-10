HONOR lanza el nuevo HONOR 400 Smart

Compartir Facebook

Un nuevo referente en el sector de los teléfonos económicos potentes con mayor durabilidad y nueva experiencia de IA I

HONOR , la marca de tecnología global, ha anunciado hoy el lanzamiento del nuevo HONOR 400 Smart . HONOR 400 Smart, que se erige como referencia en el mercado como un potente teléfono económico con una durabilidad mejorada y una nueva experiencia de IA, ofrece una resistencia a caídas de cinco estrellas, resistencia al agua IP54, una robusta batería de doble celda de 6500 mAh y un impresionante botón de IA instantánea. HONOR 400 Smart representa el compromiso de HONOR de ofrecer smartphones prácticos y con numerosas funciones que satisfagan las necesidades de los consumidores preocupados por el presupuesto, pero que siguen deseando interactuar con la IA en sus dispositivos móviles.

Durabilidad excepcional con protecciones integrales

Posicionado como un teléfono básico y duradero, el último HONOR 400 Smart cuenta con una protección integral contra caídas con la prestigiosa certificación SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance , que ofrece una impresionante resistencia a caídas desde alturas de hasta 1,8 metros . Las esquinas reforzadas con una estructura similar a la de un rinoceronte, el diseño de chalecos antibalas, la arquitectura de amortiguación y protección contra caídas y el diseño de fuerza descentralizada protegen los teléfonos de los diferentes impactos diarios.

Equipado con resistencia al agua IP65, el diseño robusto de HONOR 400 Smart se ha mejorado aún más, por lo que no teme al lavado, enjuague ni salpicaduras de agua . Este dispositivo ha sido probado para funcionar después de estar sumergido en agua durante un máximo de 1 minuto a una profundidad de 0,5 metros , lo que lo convierte en un compañero fiable en diversos entornos y situaciones. Además, gracias a la función Wet-hand Touch Enhancement, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fluida incluso con los dedos mojados o grasientos.

Batería excepcional con mayor seguridad y resistencia

Equipado con una gran batería de 6500 mAh , HONOR 400 Smart ofrece la mayor duración de batería en su rango de precio, con una autonomía que dura todo el día y una superdurabilidad de 5 años . El diseño de estructura de batería de doble celda ofrece una mayor duración, una carga más rápida y una estructura más resistente y segura. Con supervisión de temperatura multipunto, la batería funciona bien en temperaturas de entre -20 °C y 55 °C , lo que le permite funcionar perfectamente en las condiciones más adversas, desde ventiscas hasta desiertos. Además, la carga rápida por cable HONOR SuperCharge de 35 W revive rápidamente la batería para un uso prolongado.

Botón práctico de IA para una experiencia de IA totalmente nueva

Como el primer smartphone de su clase en incorporar el botón Instant AI , HONOR 400 Smart ofrece una nueva interacción con la IA a través de este sutil diseño. En pocas palabras, el botón AI tiene dos formas de interactuar que corresponden a diferentes funciones. Con un solo clic, los usuarios pueden abrir la aplicación que hayan personalizado o realizar una limpieza en segundo plano y acelerar el sistema, mientras que, con una pulsación prolongada, los usuarios pueden activar funciones como la traducción con IA y la creación con IA, lo que proporciona una experiencia de usuario verdaderamente personalizada y fluida.

Además, con la última versión de MagicOS 9.0 basada en Android 15, HONOR 400 Smart incorpora otras funciones inteligentes, como Magic Capsule, Magic Portal, Circle to search y Google Gemini Assistant, que ofrecen funciones de edición con IA, como AI Outpainting, Al Upscale, AI Cutout, etc., lo que lo convierte en el mejor compañero para el trabajo y la vida cotidiana.

Hardware mejorado para un rendimiento superior

Equipado con el Snapdragon 6s Gen 3, HONOR 400 Smart ofrece a los usuarios un nuevo nivel de fluidez del sistema y un mayor rendimiento gráfico. En comparación con la generación anterior, el rendimiento de su GPU ha mejorado en un 84% . Esta eficiencia energética se complementa con la innovadora tecnología RAM Turbo de HONOR, que proporciona de forma eficaz una experiencia equivalente a 1 GB de RAM (4 GB físicos + 4 GB virtuales) . Garantiza un rendimiento fluido incluso después de un uso prolongado, lo que permite a los usuarios realizar múltiples tareas y cambiar de aplicación sin esfuerzo. Además, HONOR 400 Smart viene equipado con hasta 256 GB de almacenamiento interno, lo que permite almacenar hasta 150.000 fotos o más, proporcionando un amplio espacio para guardar recuerdos preciosos durante años.

