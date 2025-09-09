Compartir Facebook

La Armada Española llega a World of Warships: Legends este mes de septiembre

También llega la campaña Escudo de Troya con un aluvión de recompensas, el evento Mareas doradas con nuevos barcos y el regreso de la colaboración con Azur Lane

Wargaming, desarrollador y editor del juego multijugador naval número uno en consolas, World of Warships: Legends, se prepara para hacer historia con su actualización de septiembre. A lo largo del mes, España será protagonista con la incorporación de nuevos cruceros españoles, junto con recompensas gratuitas a través de un nuevo calendario dentro del juego y una colección de cartas. También dará comienzo la campaña Escudo de Troya, que ofrece desafíos únicos con los que se podrá conseguir el crucero premium de nivel VIII de la Commonwealth, Hector. Finalmente, el evento Mareas doradas incorpora nuevos barcos y regresa la popular colaboración con el juego naval chino Azur Lane.

Echa un vistazo al vídeo de la actualización aquí:

World of Warships: Legends celebra la llegada de España con nuevos cruceros y recompensas

World of Warships: Legends da la bienvenida a una nueva nación, ya que España zarpa hacia alta mar con nuevos cruceros disponibles a través de su línea en el Árbol Tecnológico. Al completar esta línea y obtener cajas de crucero español, se podrán desbloquear varios barcos de nivel I a VIII, entre ellos Júpiter, Navarra, Almirante Cervera, Galicia, Baleares, Asturias, Cataluña y Andalucía, con un barco de nivel legendario en ciernes. Estas cajas se pueden conseguir completando la campaña Escudo de Troya o la Colección Armada Española, una colección de cartas que rinde homenaje a la Armada Española y que puede completarse ganando cajas de la colección.

Un nuevo calendario llega a Legends, bajo el nombre de Obligado por el deber, que ofrece la oportunidad de obtener cajas de crucero español. Durante tres semanas, los jugadores podrán completar tareas diarias para conseguir cajas, objetos de progresión de comandante y al comandante español Pascual Cervera y Topete. Este nuevo comandante cuenta con la habilidad Enduring Spirit, que asegura una reducción de todo el daño recibido. Pascual también dispone de dos habilidades únicas: Forewarned Command, que reduce el tiempo de recarga de la batería principal del crucero al ser detectado, y Honorable Sacrifice, una habilidad legendaria que aumenta el número de proyectiles en la recámara lista para disparar.

La campaña Escudo de Troya trae un crucero premium a los mares

En septiembre dará comienzo la campaña Escudo de Troya en World of Warships: Legends, con ochenta hitos disponibles para superar. Al progresar, los jugadores podrán obtener una gran variedad de recompensas, incluidos Impulsos, camuflajes, potenciadores, experiencia y las mencionadas cajas de crucero español. Quienes completen la campaña con el Respaldo del Almirantazgo activo también recibirán el crucero premium de nivel VIII de la Commonwealth, Hector, junto con el comandante de la Commonwealth Harold B. Farncomb.

Nuevos barcos llegan con el evento Mareas doradas y el regreso de Azur Lane

Inspirado en la rica herencia cultural de Oriente Medio y el norte de África, llega a World of Warships: Legends el evento Mareas doradas. A lo largo de la actualización de septiembre, los jugadores podrán obtener nuevos barcos a través de la tienda y de las cajas Sunduq, incluyendo el destructor legendario alemán de nivel X Sharki, el acorazado premium soviético de nivel VIII Mahtaga, el crucero premium italiano de nivel VII Mirage, el acorazado premium estadounidense de nivel VI Kheper y el crucero premium japonés de nivel IV Desert Falcon. Junto a los barcos, también se podrán conseguir varios nuevos aspectos de comandante mediante las cajas Sunduq, como Lucky Rami, Zarion Safir y Khalzar the Sunblade.

Azur Lane regresa con decenas de comandantes, barcos y aspectos únicos de las seis colaboraciones anteriores. El contenido de Azur Lane y la misión gratuita estarán disponibles del 8 de septiembre al 6 de octubre.