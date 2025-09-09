Xbox Cloud Gaming (Beta) llega a vehículos seleccionados en colaboración con LG

Compartir Facebook

Xbox ha anunciado la nueva expansión de Xbox Cloud Gaming (Beta), promoviendo su misión de llevar más juegos a más dispositivos: esta vez, integrando directamente la experiencia Xbox en vehículos seleccionados conectados a Internet en asociación con LG Electronics.

Con la Plataforma de Contenido Automotriz (ACP) webOS de LG, los pasajeros de vehículos seleccionados conectados a Internet podrán transmitir y jugar juegos desde la app de Xbox.

Los suscriptores de Game Pass Ultimate pronto tendrán acceso instantáneo a cientos de juegos, incluidos títulos populares como Gears of War: Reloaded, Forza Horizon 5 y próximos lanzamientos como el juego de rol de ciencia ficción de Obsidian Entertainment, The Outer Worlds 2. Los suscriptores de Game Pass Ultimate también podrán jugar vía stream a títulos seleccionados que ya poseen, lo que brinda a los jugadores mayor flexibilidad en la experiencia de juego.

Nuestro trabajo con LG es el último ejemplo de cómo Xbox se expande a nuevos lugares, con asociaciones que ya llevan Xbox Cloud Gaming a dispositivos móviles, PC y televisores. Al agregar vehículos a la mezcla otorgamos a los jugadores más opciones que nunca sobre cómo disfrutar de sus juegos.

Para saber más sobre la llegada de Xbox Cloud Gaming a determinados vehículos conectados a Internet, visita la publicación de Xbox Wire aquí.

Chris Lee, vicepresidente de Marketing de Xbox

«Siempre estamos buscando nuevas formas de llevar la alegría de los juegos a más personas, dondequiera que estén. A través de nuestro trabajo con LG, estamos expandiendo la experiencia y el valor del gaming aún más para los jugadores», declara Chris Lee, vicepresidente de Marketing de Xbox. «Pronto, los pasajeros podrán acceder a su biblioteca de juegos y llevar su progreso con ellos a donde quiera que vayan, ya sea en la carretera o en casa. Llevar Xbox a la experiencia en el vehículo significa que cada viaje no solo es más entretenido, sino que respalda la flexibilidad que los jugadores esperan de Xbox».

Eun Seok-hyun, presidente de LG Electronics Vehicle Solution Company

«Aprovechando los más de 70 años de experiencia de cliente en electrodomésticos y TI, LG tiene una ventaja competitiva única para redefinir el vehículo de un simple medio de transporte a un espacio vivo centrado en la experiencia del usuario», declara Eun Seok-hyun, presidente de LG Electronics Vehicle Solution Company. «Nuestro objetivo es suministrar nuestro ACP basado en webOS a 20 millones de vehículos para 2030 mientras expandimos continuamente nuestro ecosistema de contenido y servicio».