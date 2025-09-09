Xbox Cloud Gaming (Beta) llega a vehículos seleccionados en colaboración con LG



Xbox ha anunciado la nueva expansión de Xbox Cloud Gaming (Beta), promoviendo su misión de llevar más juegos a más dispositivos: esta vez, integrando directamente la experiencia Xbox en vehículos seleccionados conectados a Internet en asociación con LG Electronics.

Con la Plataforma de Contenido Automotriz (ACP) webOS de LG, los pasajeros de vehículos seleccionados conectados a Internet podrán transmitir y jugar juegos desde la app de Xbox.

Los suscriptores de Game Pass Ultimate pronto tendrán acceso instantáneo a cientos de juegos, incluidos títulos populares como Gears of War: ReloadedForza Horizon 5 y próximos lanzamientos como el juego de rol de ciencia ficción de Obsidian Entertainment, The Outer Worlds 2.  Los suscriptores de Game Pass Ultimate también podrán jugar vía stream a títulos seleccionados que ya poseen, lo que brinda a los jugadores mayor flexibilidad en la experiencia de juego.

Nuestro trabajo con LG es el último ejemplo de cómo Xbox se expande a nuevos lugares, con asociaciones que ya llevan Xbox Cloud Gaming a dispositivos móviles, PC y televisores. Al agregar vehículos a la mezcla otorgamos a los jugadores más opciones que nunca sobre cómo disfrutar de sus juegos.

Chris Lee, vicepresidente de Marketing de Xbox

«Siempre estamos buscando nuevas formas de llevar la alegría de los juegos a más personas, dondequiera que estén. A través de nuestro trabajo con LG, estamos expandiendo la experiencia y el valor del gaming aún más para los jugadores», declara Chris Lee, vicepresidente de Marketing de Xbox. «Pronto, los pasajeros podrán acceder a su biblioteca de juegos y llevar su progreso con ellos a donde quiera que vayan, ya sea en la carretera o en casa. Llevar Xbox a la experiencia en el vehículo significa que cada viaje no solo es más entretenido, sino que respalda la flexibilidad que los jugadores esperan de Xbox». 

Eun Seok-hyun, presidente de LG Electronics Vehicle Solution Company

«Aprovechando los más de 70 años de experiencia de cliente en electrodomésticos y TI, LG tiene una ventaja competitiva única para redefinir el vehículo de un simple medio de transporte a un espacio vivo centrado en la experiencia del usuario», declara Eun Seok-hyun, presidente de LG Electronics Vehicle Solution Company. «Nuestro objetivo es suministrar nuestro ACP basado en webOS a 20 millones de vehículos para 2030 mientras expandimos continuamente nuestro ecosistema de contenido y servicio».

