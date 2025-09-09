DEAD ISLAND 2 alcanza los 20 millones de matazombis – el apocalipsis zombi continuará

Compartir Facebook

DEAD ISLAND 2 ALCANZA LOS 20 MILLONES DE MATAZOMBIS

La Franquicia celebra el 14 aniversario desde el lanzamiento original, el Apocalipsis Zombi está lejos de terminar

Deep Silver y Dambuster Studios celebran un gran hito doble en la franquicia Dead Island. Catorce años después de que los jugadores pisaran por primera vez las costas bañadas en sangre de Banoi, Dead Island 2 ha atraído a más de 20 millones de jugadores en todo el mundo para desatar el caos en la sangrienta y soleada Hell-A.

14 años de gore y vísceras

Desde su sangriento debut en 2011, la serie Dead Island se ha labrado una reputación por su visceral combate cuerpo a cuerpo, su humor negro y la irreverente matanza de zombis de este divertido y sangriento sandbox. El lanzamiento de Dead Island 2 en abril de 2023 reactivó la franquicia con una tecnología gore sin precedentes, acción brutal y un entorno inolvidable en Los Ángeles, que presenta un perfecto patio de recreo bañado en sangre en el que más de 20 millones de Matazombis de todo el mundo se han deleitado.

Además, todavía está lejos el final del Apocalipsis Zombi. Dambuster Studios ha confirmado, hoy, que el equipo ya está trabajando de lleno en el próximo capítulo de la saga Dead Island, cuyos detalles no se han desvelado por ahora. Sin embargo, los aficionados pueden estar seguros de que el brote está lejos de terminar.