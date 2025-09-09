Xbox regresa a Tokyo Game Show 2025

Compartir Facebook

Nos complace anunciar la transmisión del Xbox Tokyo Game Show 2025 el jueves 25 de septiembre a las 19:00 JST (3:00 hora del Pacífico / 6:00 hora del Este / 11:00 hora del Reino Unido) . Este año, el evento presentará títulos de nuestros equipos creativos, junto con emocionantes novedades de nuestros socios en Japón, Asia y el resto del mundo.

Sabemos que los jugadores de todo el mundo se deleitan con el contenido inspirado en Japón y los juegos desarrollados en Asia, y estamos ansiosos por conectarnos con jugadores de todo el mundo para mostrar el increíble talento y la creatividad detrás de los próximos juegos que llegarán a Xbox.

Una vez más, hemos creado una identidad visual a medida para Xbox en el Tokyo Game Show. Con una estética urbana de neón, el diseño transporta al espectador a una escena callejera típicamente tokiota, con diversas señales que iluminan el camino, todas con iconografía de videojuegos y Xbox (con un toque de cultura japonesa).

Continúe leyendo para conocer todos los detalles sobre Xbox en el Tokyo Game Show 2025, incluido cómo y cuándo sintonizar nuestra transmisión.

Experimente con Xbox en el Tokyo Game Show

Disponible para el público por primera vez en Asia, los asistentes al Tokyo Game Show en el stand de Koei Tecmo podrán jugar Ninja Gaiden 4 , una aventura de vanguardia donde el legado se encuentra con la innovación en una mezcla de alto octanaje de estilo y combate sin restricciones.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de probar en el stand de Republic of Gamers ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X , dos nuevos dispositivos portátiles para juegos desarrollados por Xbox y ASUS.

Bethesda presentará un stand de merchandising junto con Infolens Geek Shop. La tienda ofrecerá merchandising oficial de Fallout, Starfield, Doom y The Elder Scrolls IV: Oblivion , además de productos exclusivos nunca antes lanzados en Japón.

¿Cómo puedo ver la transmisión del Xbox Tokyo Game Show 2025?

La transmisión del Xbox Tokyo Game Show 2025 se transmitirá en vivo por los canales oficiales de Xbox y TGS. Aquí puedes verla en vivo desde tu región:

Asia/Pacífico

Japón https://www.youtube.com/@XboxJapan Corea https://www.youtube.com/@xboxko Australia / Nueva Zelanda https://www.twitch.tv/xboxANZ

https://www.youtube.com/xboxanz Sudeste Asiático (Inglés) https://www.youtube.com/@XboxAsia/ Taiwán https://www.youtube.com/@XboxTaiwan Hong Kong https://www.youtube.com/@xboxhongkong Porcelana https://space.bilibili.com/22492980

Américas

Europa / Oriente Medio

Reino Unido https://www.twitch.tv/XboxOn

https://www.youtube.com/xboxuk Francia https://www.twitch.tv/xboxfrance

https://www.youtube.com/xboxfr Alemania / Austria / Suiza https://www.youtube.com/@xboxDACH Italia https://www.youtube.com/xboxIT España https://www.youtube.com/xboxes Polonia https://www.twitch.tv/xboxPL

https://www.youtube.com/xboxpolska Oriente Medio y el Norte de África https://www.youtube.com/@XboxMENA Turquía https://www.youtube.com/@xboxturkiyeofficial

¿En qué idiomas está disponible la transmisión del Xbox Tokyo Game Show 2025?

La transmisión de este año estará disponible en el canal oficial de YouTube del Tokyo Game Show , así como en vivo en canales sociales selectos de Xbox en japonés, inglés, coreano, chino simplificado, chino tradicional, árabe (MSA), francés, alemán, italiano, polaco, portugués brasileño, español castellano, español de México y turco.

Tras la transmisión, añadiremos compatibilidad con francés canadiense, filipino, hindi, indonesio, malayo, maorí, ruso, tailandés, ucraniano y vietnamita. Tenga en cuenta que el audio del programa está principalmente en japonés, por lo que es posible que deba activar los subtítulos para ver la versión traducida.

¿El espectáculo será accesible para personas con baja o nula audición o baja o nula visión?

El programa también se transmitirá en lenguaje de señas japonés (JSL), lenguaje de señas americano (ASL) y con descripciones de audio tanto en japonés como en inglés.

No voy a poder verlo, ¿donde puedo saber lo que anunciaron?

Tan pronto como finalice el show, el equipo de Xbox Wire publicará un resumen completo del show (con versiones localizadas en japonés, portugués brasileño, francés, alemán y español de Latinoamérica) y se publicarán artículos independientes sobre juegos seleccionados durante el show.

Notas del co-streamer y creador de contenido para la transmisión de Xbox Tokyo Game Show 2025

En Xbox, valoramos enormemente cualquier iniciativa de co-streaming y nos esforzamos por garantizar que disfrutes de una experiencia fluida si decides hacerlo. Sin embargo, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, no podemos garantizar que fallos o interrupciones causados ​​por bots u otro software automatizado no interfieran con tu co-streaming. Si planeas crear desgloses posteriores a la transmisión del Xbox Tokyo Game Show 2025 en formato de Video a la Carta (VOD), te recomendamos no usar audio con música protegida por derechos de autor para evitar acciones de bots automatizados y consultar las condiciones de servicio de tu proveedor.

Para obtener más detalles y un calendario completo del Tokyo Game Show 2025, visita el sitio oficial de los organizadores del evento .

Os dejamos el vídeo del años pasado.