Seis hábitos digitales para una vuelta segura al trabajo, según ESET

Con el fin de las vacaciones y el regreso a la rutina, los descuidos de los usuarios pueden abrir la puerta a ciberataques

Conectarse a redes públicas, no actualizar dispositivos o usar contraseñas débiles siguen siendo las prácticas más peligrosas

ESET recuerda seis hábitos digitales clave para reducir riesgos y proteger tanto la información personal como la corporativa.

Septiembre no solo trae de vuelta la rutina laboral, los proyectos pendientes y el síndrome postvacacional. También es una de las épocas en las que los ciberdelincuentes encuentran más oportunidades, aprovechando los descuidos de los usuarios en el manejo de dispositivos y aplicaciones al retomar la actividad diaria.

Diversos informes y entidades españolas coinciden en que el error humano es la causa más común detrás de incidentes de seguridad. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los fallos cometidos por los propios usuarios figuran entre los principales vectores de ataque. En la misma línea, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) constató que en 2024 el 59 % de las brechas de seguridad detectadas se debieron a errores humanos, frente al 43 % del año anterior.

“La vuelta a la rutina laboral debe servir para seguir aplicando buenas prácticas de ciberseguridad, o empezar a hacerlo”, recuerda Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España. “Con una evolución constante de las ciberamenazas no podemos dormirnos en los laureles si no queremos que esta actitud nos salga muy cara. Es fundamental estar al día, cumplir los protocolos y utilizar las herramientas que nos proporcione nuestra empresa”.

Cómo blindar tu seguridad digital al retomar la rutina

ESET recomienda a los trabajadores adoptar medidas sencillas pero efectivas para proteger su información personal y la de sus organizaciones: