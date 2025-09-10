EA SPORTS FC 26 revela las valoraciones de la Premier League y la Barclays Women’s Super League

EA SPORTS FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA PREMIER LEAGUE Y DE LA BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE EN FC 26
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Premier League y la Barclays Women’s Super League que están ofreciendo su máximo rendimiento.
¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Premier League y de la Barclays Women’s Super League, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC 26.
La lista de la Premier League está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Mohamed Salah, Rodri, Virgil van Dijk y muchos más. Por su parte, la Barclays Women’s Super League cuenta con estrellas de primer nivel como Alessia Russo, Mariona, Khadija Shaw y otras más.
Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26
|Rank
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|1
|Mohamed
|Salah
|91
|RM
|Liverpool
|Premier League
|2
|Rodrigo
|Hernández Cascante
|Rodri
|90
|CDM
|Manchester City
|Premier League
|3
|Virgil
|van Dijk
|90
|CB
|Liverpool
|Premier League
|4
|Erling
|Haaland
|90
|ST
|Manchester City
|Premier League
|5
|Gianluigi
|Donnarumma
|89
|GK
|Manchester City
|Premier League
|6
|Alisson
|Ramses Becker
|Alisson
|89
|GK
|Liverpool
|Premier League
|7
|Florian
|Wirtz
|89
|CAM
|Liverpool
|Premier League
|8
|Alexander
|Isak
|88
|ST
|Liverpool
|Premier League
|9
|Gabriel
|dos S. Magalhães
|Gabriel
|88
|CB
|Arsenal
|Premier League
|10
|Bukayo
|Saka
|88
|RW
|Arsenal
|Premier League
|11
|Cole
|Palmer
|87
|CAM
|Chelsea
|Premier League
|12
|Moisés
|Caicedo
|87
|CDM
|Chelsea
|Premier League
|13
|Declan
|Rice
|87
|CDM
|Arsenal
|Premier League
|14
|Bruno Miguel
|Borges Fernandes
|Bruno Fernandes
|87
|CAM
|Man Utd
|Premier League
|15
|William
|Saliba
|87
|CB
|Arsenal
|Premier League
|16
|Alexis
|Mac Allister
|87
|CM
|Liverpool
|Premier League
|17
|Martin
|Ødegaard
|87
|CM
|Arsenal
|Premier League
|18
|David
|Raya Martin
|David Raya
|87
|GK
|Arsenal
|Premier League
|19
|Viktor
|Gyökeres
|87
|ST
|Arsenal
|Premier League
|20
|Rúben Santos
|Gato Alves Dias
|Rúben Dias
|86
|CB
|Manchester City
|Premier League
|21
|Bruno
|Guimarães Moura
|Bruno Guimarães
|86
|CM
|Newcastle Utd
|Premier League
|22
|Ibrahima
|Konaté
|86
|CB
|Liverpool
|Premier League
|23
|Sandro
|Tonali
|86
|CDM
|Newcastle Utd
|Premier League
|24
|Tijjani
|Reijnders
|86
|CM
|Manchester City
|Premier League
|25
|Ryan
|Gravenberch
|85
|CDM
|Liverpool
|Premier League
|26
|Youri
|Tielemans
|85
|CM
|Aston Villa
|Premier League
Top 26 Jugadores Femeninos BWS en EA SPORTS FC 26
|Rank
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|1
|Alessia
|Russo
|89
|ST
|Arsenal
|Barclays WSL
|2
|María Francesca
|Caldentey Oliver
|Mariona
|89
|CM
|Arsenal
|Barclays WSL
|3
|Khadija
|Shaw
|89
|ST
|Manchester City
|Barclays WSL
|4
|Guro
|Reiten
|88
|LM
|Chelsea
|Barclays WSL
|5
|Chloe
|Kelly
|87
|RM
|Arsenal
|Barclays WSL
|6
|Lucy
|Bronze
|87
|RB
|Chelsea
|Barclays WSL
|7
|Leah
|Williamson
|87
|CB
|Arsenal
|Barclays WSL
|8
|Beth
|Mead
|87
|RM
|Arsenal
|Barclays WSL
|9
|Lauren
|Hemp
|87
|LW
|Manchester City
|Barclays WSL
|10
|Katie
|McCabe
|87
|LB
|Arsenal
|Barclays WSL
|11
|Millie
|Bright
|87
|CB
|Chelsea
|Barclays WSL
|12
|Sam
|Kerr
|87
|ST
|Chelsea
|Barclays WSL
|13
|Grace
|Geyoro
|86
|CM
|London City
|Barclays WSL
|14
|Sandy
|Baltimore
|85
|LM
|Chelsea
|Barclays WSL
|15
|Erin
|Cuthbert
|85
|CDM
|Chelsea
|Barclays WSL
|16
|Ella
|Toone
|85
|CAM
|Manchester Utd
|Barclays WSL
|17
|Caitlin
|Foord
|85
|LM
|Arsenal
|Barclays WSL
|18
|Yui
|Hasegawa
|85
|CDM
|Manchester City
|Barclays WSL
|19
|Vivianne
|Miedema
|85
|ST
|Manchester City
|Barclays WSL
|20
|Kim
|Little
|85
|CDM
|Arsenal
|Barclays WSL
|21
|Lauren
|James
|85
|RM
|Chelsea
|Barclays WSL
|22
|Naomi
|Girma
|85
|CB
|Chelsea
|Barclays WSL
|23
|Keira
|Walsh
|85
|CDM
|Chelsea
|Barclays WSL
|24
|Chiamaka
|Nnadozie
|85
|GK
|Brighton
|Barclays WSL
|25
|Hannah
|Hampton
|84
|GK
|Chelsea
|Barclays WSL
|25
|Sjoeke
|Nüsken
|84
|CDM
|Chelsea
|Barclays WSL
La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.
Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
- Martes 9 de septiembre:
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
- Miércoles 10 de septiembre:
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
- Jueves 11 de septiembre:
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
- Viernes 12 de septiembre:
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025.
Miembros de EA Play, the Club is Yours en EA SPORTS FC™ 26 gracias a la prueba anticipada de 10 horas, disponible a partir del 19 de septiembre de 2025. Los suscriptores también disfrutarán de recompensas exclusivas, como Draft Tokens de Ultimate Team™ por temporada y recompensas para el Club, además de un 10% de descuento en contenido digital de EA, incluidas reservas, descargas de juegos, FC Points y DLC. Para más información sobre EA Play, visita ea.com/ea-play.. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC 26 revela las valoraciones de la Premier League y la Barclays Women’s Super League.