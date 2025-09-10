EA SPORTS FC 26 revela las valoraciones de la Premier League y la Barclays Women’s Super League



EA SPORTS FC 26 revela las valoraciones de la Premier League y la Barclays Women’s Super League

EA SPORTS FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA PREMIER LEAGUE Y DE LA BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE EN FC 26 

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Premier League y la Barclays Women’s Super League que están ofreciendo su máximo rendimiento. 

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Premier League y de la Barclays Women’s Super League, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC 26.  

La lista de la Premier League está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Mohamed Salah, Rodri, Virgil van Dijk y muchos más. Por su parte, la Barclays Women’s Super League cuenta con estrellas de primer nivel como Alessia Russo, Mariona, Khadija Shaw y otras más. 

Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26 

Rank First Name Last Name Common Name OVR Position Team League 
1 Mohamed Salah  91 RM Liverpool Premier League 
2 Rodrigo Hernández Cascante Rodri 90 CDM Manchester City Premier League 
3 Virgil van Dijk  90 CB Liverpool Premier League 
4 Erling Haaland  90 ST Manchester City Premier League 
5 Gianluigi Donnarumma  89 GK Manchester City Premier League 
6 Alisson Ramses Becker Alisson 89 GK Liverpool Premier League 
7 Florian Wirtz  89 CAM Liverpool Premier League 
8 Alexander Isak  88 ST Liverpool Premier League 
9 Gabriel dos S. Magalhães Gabriel 88 CB Arsenal Premier League 
10 Bukayo Saka  88 RW Arsenal Premier League 
11 Cole Palmer  87 CAM Chelsea Premier League 
12 Moisés Caicedo  87 CDM Chelsea Premier League 
13 Declan Rice  87 CDM Arsenal Premier League 
14 Bruno Miguel Borges Fernandes Bruno Fernandes 87 CAM Man Utd Premier League 
15 William Saliba  87 CB Arsenal Premier League 
16 Alexis Mac Allister  87 CM Liverpool Premier League 
17 Martin Ødegaard  87 CM Arsenal Premier League 
18 David Raya Martin David Raya 87 GK Arsenal Premier League 
19 Viktor Gyökeres  87 ST Arsenal Premier League 
20 Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 86 CB Manchester City Premier League 
21 Bruno Guimarães Moura Bruno Guimarães 86 CM Newcastle Utd Premier League 
22 Ibrahima Konaté  86 CB Liverpool Premier League 
23 Sandro Tonali  86 CDM Newcastle Utd Premier League 
24 Tijjani Reijnders  86 CM Manchester City Premier League 
25 Ryan Gravenberch  85 CDM Liverpool Premier League 
26 Youri Tielemans  85 CM Aston Villa Premier League 

 

Top 26 Jugadores Femeninos BWS en EA SPORTS FC 26 

 

Rank First Name Last Name Common Name OVR Position Team League 
1 Alessia Russo  89 ST Arsenal Barclays WSL 
2 María Francesca Caldentey Oliver Mariona 89 CM Arsenal Barclays WSL 
3 Khadija Shaw  89 ST Manchester City Barclays WSL 
4 Guro Reiten  88 LM Chelsea Barclays WSL 
5 Chloe Kelly  87 RM Arsenal Barclays WSL 
6 Lucy Bronze  87 RB Chelsea Barclays WSL 
7 Leah Williamson  87 CB Arsenal Barclays WSL 
8 Beth Mead  87 RM Arsenal Barclays WSL 
9 Lauren Hemp  87 LW Manchester City Barclays WSL 
10 Katie McCabe  87 LB Arsenal Barclays WSL 
11 Millie Bright  87 CB Chelsea Barclays WSL 
12 Sam Kerr  87 ST Chelsea Barclays WSL 
13 Grace Geyoro  86 CM London City Barclays WSL 
14 Sandy Baltimore  85 LM Chelsea Barclays WSL 
15 Erin Cuthbert  85 CDM Chelsea Barclays WSL 
16 Ella Toone  85 CAM Manchester Utd Barclays WSL 
17 Caitlin Foord  85 LM Arsenal Barclays WSL 
18 Yui Hasegawa  85 CDM Manchester City Barclays WSL 
19 Vivianne Miedema  85 ST Manchester City Barclays WSL 
20 Kim Little  85 CDM Arsenal Barclays WSL 
21 Lauren James  85 RM Chelsea Barclays WSL 
22 Naomi Girma  85 CB Chelsea Barclays WSL 
23 Keira Walsh  85 CDM Chelsea Barclays WSL 
24 Chiamaka Nnadozie  85 GK Brighton Barclays WSL 
25 Hannah Hampton  84 GK Chelsea Barclays WSL 
25 Sjoeke Nüsken  84 CDM Chelsea Barclays WSL 

 

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H. 

Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26: 

RESERVA YA EA SPORTS FC 26 

 

FC 26 Ratings Lanzamiento 

  • Lunes 8 de septiembre: 
  • Top 26 Men –5PM CET 
  • Top 26 Women –5.30PM CET 
  • Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET 
  • Martes 9 de septiembre: 
  • Premier League –5PM CET 
  • Barclays Women’s Super League –7PM CET 
  • Miércoles 10 de septiembre: 
  • Saudi Pro League –3PM CET 
  • LaLiga EA SPORTS –5PM CET 
  • LigaF –7PM CET 
  • Jueves 11 de septiembre: 
  • Frauen Bundesliga- 3PM CET 
  • Bundesliga –5PM CET 
  • MLS –7PM CET 
  • NWSL –9PM CET 
  • Viernes 12 de septiembre: 
  • D1 Arkema –3PM CET 
  • Ligue 1 –5PM CET 
  • Serie A –7PM CET 
  • Full Database Go-live –9PM CET 

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025. 

Miembros de EA Play, the Club is Yours en EA SPORTS FC™ 26 gracias a la prueba anticipada de 10 horas, disponible a partir del 19 de septiembre de 2025. Los suscriptores también disfrutarán de recompensas exclusivas, como Draft Tokens de Ultimate Team™ por temporada y recompensas para el Club, además de un 10% de descuento en contenido digital de EA, incluidas reservas, descargas de juegos, FC Points y DLC. Para más información sobre EA Play, visita ea.com/ea-play.   

