EA SPORTS FC 26 revela las valoraciones de la Premier League y la Barclays Women’s Super League

EA SPORTS FC REVELA LAS MEJORES VALORACIONES DE JUGADORES DE LA PREMIER LEAGUE Y DE LA BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE EN FC 26

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, conoce a los mejores jugadores de la Premier League y la Barclays Women’s Super League que están ofreciendo su máximo rendimiento.

¡La Semana de las Valoraciones ya ha llegado y las estadísticas están aquí! Hoy, EA SPORTS FC ha revelado las valoraciones de los jugadores de la Premier League y de la Barclays Women’s Super League, ofreciendo un primer vistazo al conjunto completo de talento global y estadísticas estelares en EA SPORTS FC 26.

La lista de la Premier League está encabezada por leyendas del fútbol de clase mundial como Mohamed Salah, Rodri, Virgil van Dijk y muchos más. Por su parte, la Barclays Women’s Super League cuenta con estrellas de primer nivel como Alessia Russo, Mariona, Khadija Shaw y otras más.

Top 26 Jugadores Masculinos PL en EA SPORTS FC 26

Rank First Name Last Name Common Name OVR Position Team League 1 Mohamed Salah 91 RM Liverpool Premier League 2 Rodrigo Hernández Cascante Rodri 90 CDM Manchester City Premier League 3 Virgil van Dijk 90 CB Liverpool Premier League 4 Erling Haaland 90 ST Manchester City Premier League 5 Gianluigi Donnarumma 89 GK Manchester City Premier League 6 Alisson Ramses Becker Alisson 89 GK Liverpool Premier League 7 Florian Wirtz 89 CAM Liverpool Premier League 8 Alexander Isak 88 ST Liverpool Premier League 9 Gabriel dos S. Magalhães Gabriel 88 CB Arsenal Premier League 10 Bukayo Saka 88 RW Arsenal Premier League 11 Cole Palmer 87 CAM Chelsea Premier League 12 Moisés Caicedo 87 CDM Chelsea Premier League 13 Declan Rice 87 CDM Arsenal Premier League 14 Bruno Miguel Borges Fernandes Bruno Fernandes 87 CAM Man Utd Premier League 15 William Saliba 87 CB Arsenal Premier League 16 Alexis Mac Allister 87 CM Liverpool Premier League 17 Martin Ødegaard 87 CM Arsenal Premier League 18 David Raya Martin David Raya 87 GK Arsenal Premier League 19 Viktor Gyökeres 87 ST Arsenal Premier League 20 Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 86 CB Manchester City Premier League 21 Bruno Guimarães Moura Bruno Guimarães 86 CM Newcastle Utd Premier League 22 Ibrahima Konaté 86 CB Liverpool Premier League 23 Sandro Tonali 86 CDM Newcastle Utd Premier League 24 Tijjani Reijnders 86 CM Manchester City Premier League 25 Ryan Gravenberch 85 CDM Liverpool Premier League 26 Youri Tielemans 85 CM Aston Villa Premier League

Top 26 Jugadores Femeninos BWS en EA SPORTS FC 26

Rank First Name Last Name Common Name OVR Position Team League 1 Alessia Russo 89 ST Arsenal Barclays WSL 2 María Francesca Caldentey Oliver Mariona 89 CM Arsenal Barclays WSL 3 Khadija Shaw 89 ST Manchester City Barclays WSL 4 Guro Reiten 88 LM Chelsea Barclays WSL 5 Chloe Kelly 87 RM Arsenal Barclays WSL 6 Lucy Bronze 87 RB Chelsea Barclays WSL 7 Leah Williamson 87 CB Arsenal Barclays WSL 8 Beth Mead 87 RM Arsenal Barclays WSL 9 Lauren Hemp 87 LW Manchester City Barclays WSL 10 Katie McCabe 87 LB Arsenal Barclays WSL 11 Millie Bright 87 CB Chelsea Barclays WSL 12 Sam Kerr 87 ST Chelsea Barclays WSL 13 Grace Geyoro 86 CM London City Barclays WSL 14 Sandy Baltimore 85 LM Chelsea Barclays WSL 15 Erin Cuthbert 85 CDM Chelsea Barclays WSL 16 Ella Toone 85 CAM Manchester Utd Barclays WSL 17 Caitlin Foord 85 LM Arsenal Barclays WSL 18 Yui Hasegawa 85 CDM Manchester City Barclays WSL 19 Vivianne Miedema 85 ST Manchester City Barclays WSL 20 Kim Little 85 CDM Arsenal Barclays WSL 21 Lauren James 85 RM Chelsea Barclays WSL 22 Naomi Girma 85 CB Chelsea Barclays WSL 23 Keira Walsh 85 CDM Chelsea Barclays WSL 24 Chiamaka Nnadozie 85 GK Brighton Barclays WSL 25 Hannah Hampton 84 GK Chelsea Barclays WSL 25 Sjoeke Nüsken 84 CDM Chelsea Barclays WSL

La comunidad de FC están invitados a compartir sus opiniones sobre sus Ratings a través de la Base de Datos de Valoraciones (online) y en las redes sociales oficiales de FC (secciones de comentarios), para hacer saber al equipo de FC qué valoraciones consideran justas o no. El foro de comentarios estará disponible una vez que la Base de Datos completa se publique, el viernes 12 a las 21:00H.

Los fans podrán seguir la publicación de Ratings de EA SPORTS FC 26 a través de las redes sociales de EA SPORTS FC 26:

RESERVA YA EA SPORTS FC 26

FC 26 Ratings Lanzamiento

Lunes 8 de septiembre:

Top 26 Men –5PM CET

Top 26 Women –5.30PM CET

Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET

Martes 9 de septiembre:

Premier League –5PM CET

Barclays Women’s Super League –7PM CET

Miércoles 10 de septiembre:

Saudi Pro League –3PM CET

LaLiga EA SPORTS –5PM CET

LigaF –7PM CET

Jueves 11 de septiembre:

Frauen Bundesliga- 3PM CET

Bundesliga –5PM CET

MLS –7PM CET

NWSL –9PM CET

Viernes 12 de septiembre:

D1 Arkema –3PM CET

Ligue 1 –5PM CET

Serie A –7PM CET

Full Database Go-live –9PM CET

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025.

Miembros de EA Play, the Club is Yours en EA SPORTS FC™ 26 gracias a la prueba anticipada de 10 horas, disponible a partir del 19 de septiembre de 2025. Los suscriptores también disfrutarán de recompensas exclusivas, como Draft Tokens de Ultimate Team™ por temporada y recompensas para el Club, además de un 10% de descuento en contenido digital de EA, incluidas reservas, descargas de juegos, FC Points y DLC. Para más información sobre EA Play, visita ea.com/ea-play.