La pantalla indiscreta: La mitad de los españoles considera que los smartphones invaden su privacidad

Los encuestados sostienen que los móviles invaden más su intimidad que las cámaras de vigilancia

2 de cada 5 españoles manifiestan que los ordenadores y las cámaras de vigilancia vulneran de forma flagrante su privacidad

La demanda de smartphones ha aumentado un 24,54 % en los últimos tres años

¿Has mencionado un producto o una marca cerca del móvil y, al poco tiempo, ha aparecido publicidad de dicho artículo o firma? Estas prácticas han sido tachadas, en más de una ocasión, de vulnerar la intimidad de los usuarios, y muchos consumidores muestran una gran preocupación ante lo invasiva que se ha vuelto la publicidad. En este sentido, el último sondeo elaborado por el comparador de precios idealo.es revela que el 50 % de los españoles sostiene que los smartphones suponen un nivel de riesgo alto para su privacidad.

Esta preocupación por quién hay detrás de la pantalla se acentúa cuando se observa que solo un 3 % de los encuestados señalaron que hay un riesgo nulo en su privacidad al usar un smartphone. De hecho, de este sondeo también se desprende que los españoles consideran que los móviles invaden más su intimidad que las cámaras de vigilancia. Asimismo, los millennials, las personas comprendidas entre 25 y 34 años, son los que más desconfían de sus dispositivos móviles, mientras que los seniors, de entre 55 y 64 años, son los que menos.

Tras los smartphones y las cámaras de vigilancia, los ordenadores y los asistentes de voz son los dispositivos que más preocupan a los españoles. En este sentido, 2 de cada 5 españoles consideran que estos productos vulneran de forma flagrante su privacidad, así lo revela la última encuesta elaborada por idealo. Igualmente, el 33 % considera que las tablets invaden considerablemente sus niveles de intimidad.

La falta de privacidad no frena el aumento de la demanda

Esta desconfianza por parte de los consumidores no ha afectado de forma significativa al mercado de estos dispositivos. Según desvelan los datos recopilados por los expertos de idealo, la demanda de smartphones ha aumentado un 24,54 % en los últimos tres años. Esta subida ocurre al mismo tiempo que el precio medio de estos artículos que ha aumentado un 17,1 % en los dos últimos años. Una situación similar se observa con las búsquedas de tablets que han crecido un 25,31 % desde 2020, mientras que las de ordenadores ha aumentado un 51 % en el último año.

“La mitad de los españoles no se sienten seguros a la hora de utilizar un telefóno móvil, ya que piensan que detrás de la pantalla hay una empresa escuchándoles o que sus datos más sensibles no están lo suficientemente protegidos” afirma Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, y añade “a pesar de esta creencia y el ininterrumpido aumento en el precio medio de los dispositivos, su demanda no se ha visto afectada”.