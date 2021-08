Whatsapp avisa de que suspenderá tu cuenta si tienes instalada alguna de estas aplicaciones en el móvil

WhatsApp cambia sus condiciones de servicio: atento si tienes estas apps instaladas en tu teléfono, podrías perder tu cuenta.

La aplicación de mensajería Whatsapp ha avisado hace unos díasa aquellos usuarios que utilizan la plataforma de que el motivo por el que algunos pueden ver suspendida de manera indefinida sus cuentas es precisamente por tener instalada algunas apps específicas. Se trata de otro de los muchos cambios que está introduciendo el servicio de chats, que en los últimos días ha anunciado a bombo y platillo una de las mejores que más demandaban los usuarios: utilizar la misma cuenta en varios dispositivos.

Whatsapp ha comenzado desde hace unas semanas a permitir a algunos usuarios de su versión beta el acceso anticipado a la función de soporte multidispositivo, algo muy esperado, que ya había confirmado a comienzos del mes de junio del 2021 el propio Mark Zuckerberg. Lo que sí tendremos que asegurarnos es de que tengamos conexión en el móvil en el momento que vinculemos los dispositivos para transferir tanto chats como datos de la cuenta. Serán 4 el número máximo de dispositivo en los que podrá emplearse, en los que también podrán realizar llamadas de vídeo y voz.

También ha llegado las imágenes y vídeos efímeros ¿Cómo enviar fotos y vídeo temporales en WhatsApp?

Pero lo que ha sorprendido a muchos de los usuarios de Whatsapp ha sido que algunos de ellos han visto como su cuenta quedaba suspendida temporalmente sin previo aviso. Como anuncia la aplicación de Facebook en un comunicado, esto se debe a una restricción de uso en base a algunas aplicaciones desarrolladas por terceros y a las que la app de mensajería ha puesto coto, tal y como anuncia en un comunicado.

En una nueva actualización de su sección de cuentas suspendidas temporalmente, WhatsApp informa de que «si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’ significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada» en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, amenaza la cuenta oficial. Así que el que avisa no es traidor. Tenerlo en cuenta.

Aplicaciones no oficiales no las debes tener instaladas o te suspenderán las cuenta.



A lo que se refiere con este mensaje la app es, concretamente, a aplicaciones alternativas como ‘WhatsApp Plus’ o ‘GB WhatsApp’, que se emplean como sustitutivo de la app original, pero que están desarrolladas por terceros y que se emplean, en su mayoría en dispositivos Android. “Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierte la compañía.

Eso sí, no hay que preocuparse porque existen maneras de guardar los chats y los archivos de memoria de aplicación antes de borrarla. Para ello, tendremos que entrar en la pestaña ‘Más Opciones’, en ‘Ajustes’, ‘Chats’, ‘Copia de seguridad’ y ‘Guardar’, y ya solo tendremos que verificar nuestro número de teléfono habitual en la app oficial de Whatsapp.

Ante esta situación, WhatsApp pide a estos usuarios que han visto suspendidas sus cuentas que se descarguen la versión oficial de la aplicación para poder seguir usándola. Y advierte: de lo contrario procederá a suspender de forma definitiva todas esas cuentas.

Para descargar la versión oficial, WhatsApp facilita un enlace de descarga y recomienda a estos usuarios que guarden antes su historial de chats para no perderlos. La compañía explica, paso a paso, cómo hay que hacerlo para conservar todas esas conversaciones en la aplicación oficial y superar, de una vez, el apuro de tener la cuenta suspendida.