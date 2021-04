El mayor lanzamiento de teléfonos Nokia hasta la fecha presenta una nueva propuesta que los consumidores apreciarán, en la que confiarán y conservarán más tiempo

La marca finlandesa de móviles HMD Global presenta seis nuevos teléfonos Nokia en tres gamas distintas, amplía su gama de accesorios de audio y anima a los consumidores a conservar sus teléfonos durante más tiempo.

X-series. Nokia X20 y Nokia X10: calidad cuidada y experiencias que encantarán, con una garantía de 3 años y una funda 100% compostable para protegerlos de caídas y resbalones accidentales.

Nokia X20 y Nokia X10: calidad cuidada y experiencias que encantarán, con una garantía de 3 años y una funda 100% compostable para protegerlos de caídas y resbalones accidentales. G-series. Nokia G20 y Nokia G10: todas las funciones que necesitas en un terminal que resiste el paso del tiempo, con la batería de mayor duración hasta la fecha.

Nokia G20 y Nokia G10: todas las funciones que necesitas en un terminal que resiste el paso del tiempo, con la batería de mayor duración hasta la fecha. C-series. Nokia C10 y Nokia C20: smartphones esenciales que querrás conservar durante muchos años gracias a su característica durabilidad

ESPOO, FINLAND, 8 Abril 2021 – HMD Global, the home of Nokia phones y accesorios, anuncia hoy su mayor lanzamiento hasta la fecha con seis nuevos smartphones, Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 y Nokia C10, que forman parte de tres gamas distintas.

Su gama más alta, X-series; la familia intermedia G-series; y la de gama de entrada o básica, C-series. Todas ellas ofrecen la experiencia de calidad que los consumidores esperan de la compañía europea de móviles. Y es que se trata de productos fabricados para durar por dentro y por fuera gracias a una confianza líder en el sector[i], una durabilidad superior y a la promesa de ofrecer el software más reciente, para que puedas conservar tu teléfono durante más tiempo.

Florian Seiche, CEO, HMD Global: «Hoy estamos ante un momento mucho más trascendental que un lanzamiento de producto normal. Los últimos 12 meses han sido, sin duda, un reto, pero también nos han permitido hacer una pausa, pensar y prepararnos para el siguiente gran paso. Como empresa finlandesa, nuestro enfoque de tecnología y negocios se centra primero en el ser humano y eso se refleja en esta nueva gama de smartphones. Queremos que la gente ame sus teléfonos. El lanzamiento de HMD Mobile, un hito en nuestro camino para convertirnos en un proveedor integral de todo lo relacionado con los móviles, amplifica esta idea, y esto es sólo el principio. Queremos que confíen en que ponemos la seguridad en el centro de todo lo que hacemos, pues los smartphones Nokia cuentan con actualizaciones de seguridad y software para mayor tranquilidad de sus usuarios. Además, queremos que la gente conserve sus teléfonos durante más tiempo, gracias a nuestra característica durabilidad».

Stephen Taylor, CMO, HMD Global: «Para nuestro equipo, el pensamiento innovador consiste en ofrecer experiencias de alto valor para aquellos que no hayan podido tener acceso a ellas antes. Millones de personas confían en los dispositivos Nokia para satisfacer sus necesidades diarias, desde la conectividad básica hasta para realizar pagos o desarrollar su creatividad. Nos importa que la gente confíe en sus teléfonos. Por eso, nuestra oferta de seguridad, líder en el sector, se extiende a las nuevas gamas X, G y C. Todo el mundo merece sentirse seguro. Además, nos importa que la gente conserve su teléfono durante más tiempo. Por eso, estos productos están hechos para durar por dentro y por fuera, gracias a nuestras promesas de actualización y una durabilidad superior. Pero no solo eso, queremos que la gente siga queriendo conservar sus teléfonos. La serie X nos permite ofrecer las ventajas de nuestros acuerdos de gama alta con Qualcomm y ZEISS Optics. Encontrar el equilibrio perfecto entre las especificaciones y la asequibilidad es el objetivo de la serie G. La serie C, por su parte, se esfuerza por ofrecer tecnología de altísimo valor al mercado de los smartphones. Estoy orgulloso del nicho que nos hemos hecho en este mercado tan competitivo».

X-series se lanza con Nokia X20 y Nokia X10

Nokia X20 y Nokia X10 se sitúan en la cima de nuestra nueva propuesta. Impulsando los límites de la gama media, estos smartphones proporcionan experiencias y calidad muy por encima de su precio. Ambos modelos cuentan con la última plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G, que ofrece un gran rendimiento y una conectividad 5G[ii]. Los teléfonos Nokia están construidos para resistir el día a día durante más tiempo. De hecho, a la durabilidad de hardware se le suman los tres años de actualizaciones de seguridad y software, para fomentar un consumo sostenible, ampliar el ciclo de vida del producto y reducir los residuos electrónicos.

Ruben Lehmann, vicepresidente de Europa de HMD Global: «Todos los teléfonos Nokia se someten a una gran cantidad de pruebas de durabilidad. Por eso, cuando están disponibles para su compra, estamos plenamente seguros de que nuestros fans pueden confiar en que funcionarán sin problemas durante años.

Somos conscientes de que se puede hacer más para solucionar estos problemas, y por eso trabajamos constantemente para desarrollar nuestra oferta y seguir avanzando sobre esta base. Al fin y al cabo, según la Oficina Europea de Medio Ambiente, si todo el mundo en Europa utilizara sus smartphones sólo un año más, en 2030 podríamos evitar tanto carbono como si se retiraran dos millones de coches de la carretera[iii]«.

Con su interfaz limpia de AndroidTM One, estos terminales vienen con Android 11 nada más sacarlos de la caja. La óptica ZEISS y las innovaciones en IA son la base de las impresionantes y versátiles soluciones de imagen. Con una amplia pantalla con punch hole display Full HD+ de 6,67″, todo tu contenido se mostrará en una pantalla nítida y llamativa.

Nokia X20 y Nokia X10 también incluyen una garantía ampliada de tres años (que supera el estándar del sector) y una funda 100% compostable en la caja de venta, diseñada para ser resistente y cuidadosa con el medioambiente, para que conserves tu teléfono más tiempo.

El cargador y los auriculares se han retirado de las cajas de venta, contribuyendo así a hacer frente a las 12.000 toneladas de residuos electrónicos generados por los cargadores de teléfonos móviles en la UE[iv]. Si se necesita, el cargador se puede adquirir en nokia.com[v]. El dinero recaudado por su venta se donará a CLEAR RIVERS, una organización benéfica que trabaja para eliminar los residuos plásticos de las vías fluviales internacionales.

Nokia X20 dispone de una impresionante cámara frontal de 32 MP y una cámara cuádruple de 64 MP en la parte trasera. La función Dual Sight activará dos cámaras simultáneamente para que puedas capturar varios lados o múltiples ángulos de la historia. Además, podrás mejorarla aún más con toda una serie de opciones de personalización.

Aportando un valor excepcional a la gama, Nokia X10 encantará a aquellos con presupuestos inferiores a los 300 euros. Su cámara cuádruple de 48 MP con captura cinematográfica alcanza un mayor nivel gracias a un completo conjunto de herramientas de edición profesional, para que puedas personalizar, dar estilo y compartir contenidos sobresalientes que inspiren a otros.

G-series despega con Nokia G20 y Nokia G10

G-series representa el equilibrio perfecto para satisfacer todas las necesidades gracias a una tecnología sencilla que ayuda a afrontar las necesidades del día a día. Los dos teléfonos de la gama G cuentan con una batería de tres días de duración[vi], la más grande hasta ahora en un smartphone Nokia. La familia G está respaldada por la promesa de contar con la última versión de Android disponible en los smartphones Nokia, tres años de actualizaciones de seguridad mensuales para ayudar a mantener tus datos lo más seguros posible y dos años de actualizaciones del sistema operativo. Los primeros terminales que se unen a la serie G están caracterizados por la durabilidad de la firma, la seguridad mejorada gracias al desbloqueo facial y lateral por huella dactilar y una impresionante pantalla de 6,5″.

Nokia G20 pone al alcance de tu mano un auténtico estudio creativo. Con una impresionante cámara de 48 MP, amplio almacenamiento y audio envolvente OZO, puedes capturar y revivir tus momentos más memorables en todo su esplendor.

Nokia G10 cuenta con una triple cámara trasera e imagen avanzada con modos de disparo mejorados por IA para que tus recuerdos se conserven perfectamente incluso en difíciles escenarios con poca luz.

C-series incorpora a Nokia C20 y Nokia C10

C-series ofrece un valor increíble, poniendo la tecnología de los smartphones de alta calidad al alcance de todos. Las últimas incorporaciones a la popular gama ofrecen características muy apreciadas, como la amplia pantalla HD+ de 6,5″, a un precio increíble. Con Android 11TM (Go Edition), que añade hasta un 20% más de velocidad, y funciones de seguridad mejoradas, así como la durabilidad de los smartphones Nokia con actualizaciones de seguridad trimestrales durante dos años.

Nokia C20 es un smartphone de gran valor que incorpora características destacadas que incluyen flash LED frontal y trasero para capturar momentos especiales incluso con poca luz.

Nokia C10 es el dispositivo más asequible de la nueva gama. Con una calidad de fabricación superior en un elegante diseño nórdico, aparece en el mercado como resultado de rigurosas pruebas. La carcasa ergonómica con un acabado de microtextura garantiza que está construido para durar.

HMD Mobile se basa en el éxito de HMD Connect

Presentamos la nueva red móvil de HMD Global, HMD Mobile, que ofrece simplicidad y valor a los clientes de telefonía móvil. Se introduce en su primer mercado como operador móvil virtual (MVNO) independiente y sigue el éxito de la solución de roaming global de la marca, HMD Connect, que se lanzó en marzo de 2020. El nuevo servicio, HMD Mobile, se lanza en el Reino Unido este mes y está previsto que se realice su despliegue gradual de manera global.

Janne Lehtosalo, vicepresidente de servicios, HMD Global: «HMD Mobile se construye sobre una base de confianza, simplicidad y flexibilidad, donde solo se paga por las funciones que se utilizan a diario, sin suscripciones de duración determinada ni primas. Este trascendental lanzamiento representa nuestra ambición por convertirnos en la ventanilla única definitiva para todas tus necesidades móviles».

La gama de accesorios de audio de Nokia se amplía con Nokia Lite Earbuds

Con controles táctiles fáciles de aprender y usar para música, asistente de voz y llamadas, Nokia Lite Earbuds salen a la venta hoy en todo el mundo. Haciéndose eco del diseño de primera calidad y de la impresionante duración de la batería de los teléfonos Nokia, su estuche de tamaño bolsillo proporciona unas seis cargas adicionales a tus auriculares[vii]. Esto que equivale a 36 horas de feliz reproducción, casi el doble del estándar del sector.

Precios y disponiblidad