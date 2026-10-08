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The Crew Motorfest ya está disponible en Switch 2 con una colaboración con Tomb Raider



The Crew Motorfest calienta motores para el Year 4 con su temporada más aventurera hasta la fecha.

Hoy, Ubisoft ha lanzado The Crew Motorfest en Nintendo Switch™ 2, ofreciendo a los jugadores de Nintendo la recién estrenada Season 11: Expeditions, con la actualización de contenido más grande y ambiciosa del título hasta la fecha. La versión del juego para Nintendo Switch™ 2 se ha optimizado para preservar la riqueza de la experiencia Motorfest sin perder la libertad de jugar en cualquier momento y lugar. El título ya está disponible en la Nintendo Store por 49.99 €.

Ayer, Ubisoft Ivory Tower dio el pistoletazo de salida oficial al cuarto año de contenido de The Crew Motorfest con la Season 11, que ofrece a los jugadores una nueva isla, eventos especiales y características nunca antes vistas, como la presencia de fauna salvaje en el archipiélago. Esta actualización estará disponible para Nintendo Switch™ 2, Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam Deck y PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam).

En la Season 11, The Crew Motorfest ha colaborado con Crystal Dynamics para ofrecer un pack DLC premium que incluye vehículos exclusivos, una nueva isla y una lista de partidas completamente nueva, Tomb Raider: Secrets of Ni’ihau. Los jugadores se unirán a Lara Croft en la búsqueda de su camarada, que desapareció tras la pista de una poderosa reliquia. Gracias a las indicaciones remotas de Lara (interpretada en la versión original por Alix Wilton Regan, la nueva voz oficial del personaje), los jugadores recorrerán una selva azotada por tormentas y plagada de ruinas antiguas y depredadores letales, acercándose con cada paso a la verdad.

El mapa de The Crew Motorfest también se amplía en esta temporada con Kauai, la nueva isla gratuita. Los jugadores podrán disfrutar de este nuevo contenido en la lista Kauai Expeditions, abriendo nuevos caminos en sus costas y acantilados. La lista gratuita incluye ocho eventos principales, 40 animales que fotografiar y la nueva función Road Discovery, que anima a los jugadores a recorrer distintas rutas del juego para explorar el mundo, trazar su mapa y ganar recompensas.

Además de las dos nuevas listas, la Season 11 también incluye una nueva función: el remolque. Disponible en vehículos escogidos, el remolque convierte cada callejón sin salida en una oportunidad: puedes arrastrar escombros, resolver puzles, explorar nuevos caminos e incluso arrastrar a otros vehículos que estén teniendo problemas. Para completar los desafíos de remolque, los jugadores cuentan con una serie de vehículos preparados para la ocasión: el Hyundai Crater Concept, el Suzuki Jimny Winch Ed y el Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6. La Season 11 también presenta el Lamborghini Huracan Sterrato, diseñado para dejar atrás el asfalto: un vehículo elegante, rápido y listo para atravesar la espesura salvaje de Kauai.

Los jugadores también podrán disfrutar de un nuevo evento especial, que incluye un espectáculo dedicado por completo al legendario Bugatti Tourbillon, una nueva historia que se lanzará a mitad de temporada y un nuevo Trackforge Kit con una perspectiva todoterreno, que llevará las creaciones comunitarias un paso más allá.

En la Season 11 y el Year 4 se lanzarán un total de 20 vehículos nuevos, incluyendo:

Bugatti Tourbillon (en su debut en un videojuego)

Lamborghini Huracan Sterrato

Hyundai Crater Concept

Suzuki Jimny (2018) Special Edition

Cadillac Ct5-V Blackwing (2025) Street Tier 2

Automobili Pininfarina Battista (2020) Hypercar

Italdesign Zerouno (2017) Hypercar

Para más información sobre The Crew Motorfest, por favor, visita thecrewgame.com y síguenos en Facebook (facebook.com/thecrewgame.usa), en Instagram (instagram.com/thecrewgame) y en X/Twitter (twitter.com/TheCrewGame o en #TheCrewMotorfest).