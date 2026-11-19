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El nuevo smartwatch prémium combina una pantalla Tandem de brillo ultra-alto de 5.500 nits, un cuidado diseño en cerámica nanocristalina de alta precisión, monitorización integral de la salud las 24 horas, análisis deportivo de nivel profesional y hasta 18 días de autonomía.

HONOR , la compañía global líder en ecosistemas de dispositivos con IA, ha anunciado hoy el lanzamiento de HONOR Watch 6 Pro , un smartwatch prémium que combina tecnología de pantalla de última generación, diseño de alta relojería, funciones avanzadas de salud y seguimiento deportivo de nivel profesional.

El dispositivo incorpora una pantalla Tandem de 1,5 pulgadas con un brillo máximo de 5.500 nits y un bisel de cerámica nanocristalina de alta precisión, que ofrecen una excelente visibilidad y un acabado elegante, sin renunciar a la resistencia. A ello se suma el innovador sistema Intelligent Sense, que permite realizar un seguimiento integral de la salud, así como modos deportivos profesionales respaldados por el sistema de posicionamiento HONOR AccuTrack. Además, ofrece conectividad inteligente entre diferentes ecosistemas y hasta 18 días de autonomía, consolidándose como un nuevo referente en el segmento de los dispositivos wearables inteligentes.

Pantalla Tandem de brillo ultra-alto y diseño cerámico prémium

HONOR Watch 6 Pro incorpora una pantalla LTPO AMOLED Tandem de 1,5 pulgadas y brillo ultra-alto. Gracias a la aplicación, por primera vez, de técnicas de litografía de alta precisión propias de la industria de los semiconductores al diseño de píxeles para wearables, alcanza un brillo máximo de 5.500 nits y ofrece una excelente visibilidad, incluso bajo la luz directa del sol.

La pantalla está enmarcada por un bisel de cerámica nanocristalina de alta precisión, elaborado mediante un proceso de sinterización integrada a 1.400 °C, que proporciona una textura refinada y profundidad visual. El reloj cuenta con un marco frontal de acero inoxidable y una carcasa trasera de polímero resistente. Sus dimensiones son de 46,3 × 46,3 × 11,6 mm y pesa 50,9 gramos.

Inspirada en la arquitectura modernista, su corona octogonal giratoria, tallada en diamante, presenta un doble acabado biselado horizontal y vertical, y se complementa con un botón lateral para facilitar la navegación. Está disponible con dos opciones de correa: una de caucho fluorado negro, con textura entrelazada inspirada en las pasarelas de moda y elaborada mediante grabado láser y nanoimpresión, y otra clásica de acero inoxidable.

Gestión avanzada de la salud las 24 horas

Equipado con el nuevo sistema Intelligent Sense, HONOR Watch 6 Pro incorpora una innovadora arquitectura distribuida con monitorización combinada de múltiples longitudes de onda, tecnología de exploración multióptica y cristal diseñado para reducir las interferencias. Esta combinación permite alcanzar las capas profundas de la piel y ofrecer un seguimiento fisiológico de alta precisión.

Para el bienestar diario, su función Quick Health Scan permite consultar, en solo 60 segundos y con un único toque, indicadores clave como la frecuencia cardiaca media, el nivel de oxígeno en sangre y el estrés.

Cada mañana, el informe Healthy Morning ofrece un resumen del sueño del día anterior, la energía corporal, la vitalidad, la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) durante todo el día, las alertas sobre tendencias de salud y los indicadores diarios de bienestar. Todo ello proporciona un análisis más completo de la recuperación física para comenzar el día con confianza y tranquilidad.

Rendimiento deportivo profesional y posicionamiento AccuTrack

Diseñado para deportistas y amantes de las actividades al aire libre, HONOR Watch 6 Pro incorpora el sistema de posicionamiento HONOR AccuTrack. Gracias a su diseño de tres antenas con doble banda y orientación satelital, combinado con un algoritmo de fusión de IA, capta señales satelitales con precisión independientemente de la posición de la muñeca, garantizando un seguimiento preciso de las rutas en entornos urbanos, bosques y zonas montañosas.

Compatible con más de 120 modos deportivos, ofrece análisis específicos para las principales disciplinas. Los corredores cuentan con un entrenador profesional que proporciona análisis de la técnica de carrera, monitorización de la frecuencia cardiaca en el umbral de lactato, objetivos fijables de frecuencia cardiaca o ritmo con ajuste dinámico y entrenamiento por voz en tiempo real con IA.

Para las actividades al aire libre, el modo Trail Running registra con precisión la altitud y la presión atmosférica e incorpora la función de navegación “Recorrido de vuelta”. Por su parte, el modo Fútbol Profesional permite calibrar manualmente los límites del campo y genera mapas de calor tras cada partido, junto con datos de distancia recorrida y velocidad máxima. El modo Bádminton Profesional identifica más de seis tipos de golpes, como remates y despejes, y genera un gráfico de análisis del estilo de juego, junto con datos de frecuencia cardiaca y calorías quemadas.

Los datos de entrenamiento también pueden compartirse directamente con Strava. Además, sus certificaciones de resistencia al agua y al polvo de 5 ATM, IP68, IP69 e IP69K garantizan su resistencia incluso en las condiciones de entrenamiento más exigentes.

Conectividad entre dispositivos y hasta 18 días de autonomía

HONOR Watch 6 Pro conecta diferentes ecosistemas gracias a las notificaciones duales, que permiten gestionar llamadas y mensajes de un smartphone HONOR y un iPhone desde la misma muñeca. También incorpora gestos de giro de muñeca para descartar alarmas, responder llamadas o cambiar de canción, control táctil con la pantalla mojada por la lluvia o el sudor y grabadora de voz integrada.

Además, HONOR se ha asociado con Fidesmo para incorporar pagos sin contacto mediante NFC directamente desde el reloj, compatibles con tarjetas bancarias Mastercard® y Visa®.

Equipado con una batería de 515 mAh, ofrece hasta 18 días de autonomía en modo de batería de larga duración, hasta 10 días en modo de uso habitual y hasta 7 días con la pantalla siempre activa (AOD).

Precio y disponibilidad