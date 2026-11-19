OPPO despliega sus ofertas de Black Friday: la nueva serie Find X10 y su ecosistema conectado celebran el Black Friday con hasta un 40 % de descuento

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OPPO quiere convertir el Black Friday en la oportunidad idónea para dar el salto a la innovación flagship, con descuentos de hasta el 40 % en su tienda oficial y canales autorizados hasta el 2 de diciembre

Los usuarios podrán conseguir el OPPO Find X10 de 256GB con 200€ de descuento, siendo su precio final 1199 euros y de regalo un teleconvertidor valorado en 549 €

Los usuarios que adquieran un dispositivo de la serie Find X10 podrán unirse al OPPO Creator Program y disfrutar de ventajas exclusivas como cashbacks de hasta el 50%

Black Friday con rebajas de hasta el 40% en en el e-commerce oficial y en los principales operadores y retailers, hasta el 2 de diciembre. Vivimos en un momento en el que los usuarios ya no buscan tecnología que complique su día a día, sino dispositivos fiables que entiendan su ritmo de vida: herramientas que capturen la realidad sin filtros artificiales, dispositivos que cuiden de su descanso, auriculares que aíslen del ruido urbano y baterías que aguanten jornadas maratonianas. Con el objetivo de acercar esta experiencia conectada y sin fricciones, OPPO inaugura sucon rebajas de hasta el

Lejos de plantearse como una simple ventana de descuentos, la compañía concibe este periodo como una invitación para que los usuarios renueven su relación con la tecnología. Con rebajas de hasta el 40 % en todo su catálogo, OPPO acerca al gran público su ingeniería más vanguardista: desde cámaras capaces de capturar la textura y la luz con fidelidad absoluta hasta dispositivos que simplifican el día a día a través de una autonomía sobresaliente y una inteligencia artificial invisible y útil.

Oferta OPPO Find X10 Pro Max

Serie Find X10: La madurez de la imagen móvil al alcance de la mano

Apenas unas semanas después de su aclamada presentación global, la nueva serie OPPO Find X10 se erige en el corazón de esta campaña. Diseñada para responder a la demanda de ese 90% de usuarios que busca imágenes reales y sin procesamientos artificiales, la familia Find X10 aúna el primer sistema de triple cámara de 200MP de la industria, el revolucionario procesador LUMO True Image Engine y la histórica óptica de Hasselblad.

Para celebrar su llegada y facilitar el acceso a la auténtica experiencia fotográfica de gama alta, OPPO despliega una serie de ventajas diseñadas para acompañar al usuario desde el primer clic:

100€ de descuento directo al registrarse en la tienda online oficial..Además, los usuarios pueden beneficiarse de una bonificación adicional de hasta 250 € al entregar su antiguo dispositivo (Trade-in), sumada a un 15 % de descuento para estudiantes. Como agradecimiento, la compra incluye a elegir entre el smartwatch OPPO Watch X3 o los auriculares OPPO Enco Clip 2. Los usuarios registrados podrán obtener el OPPO Find X10 Pro Max desde 1.699€ OPPO Find X10 Pro Max (12GB + 512GB): La cúspide de la ingeniería fotográfica móvil, con tres sensores de 200MP, grabación cinematográfica en 8K a 30fps hasta 17 pasos de rango dinámico y procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, cuenta con un cupón dedirecto al registrarse en la tienda online oficial..Además, los usuarios pueden beneficiarse de una bonificación adicional de hasta 250 € al entregar su antiguo dispositivo (Trade-in), sumada a un 15 % de descuento para estudiantes. Como agradecimiento, la compra incluye a elegir entre el smartwatch OPPO Watch X3 o los auriculares OPPO Enco Clip 2. Los usuarios registrados podrán obtener el

OPPO Find X10: Con su formato compacto de 6,59 pulgadas y su sistema de cámaras dual de 200MP, la versión de 256GB celebra el Black Friday con una rebaja directa e instantánea de 200 € (antes 1.399 €, ahora por 1.199 €). Además, incluye de regalo a elegir entre un teleconvertidor valorado en 549 € o unos auriculares OPPO Enco Air4 Pro . Por su parte, la versión de 512GB dispone de un cupón de 100 € de descuento por registro. A todo esto se suman hasta 250 € adicionales con el plan renueve y un 15 % de descuento para estudiantes. Con su formato compacto de 6,59 pulgadas y su sistema de cámaras dual de 200MP,celebra el Black Friday con una rebaja directa e instantánea de(antes 1.399 €, ahora). Además, incluye deentre un teleconvertidor valorado en 549 € o unos auriculares OPPO Enco Air4 Pro . Por su parte, la versión dedispone de un cupón de 100 € de descuento por registro. A todo esto se suman hasta 250 € adicionales con el plan renueve y un 15 % de descuento para estudiantes.

Oferta OPPO Find X10

Además, para los apasionados de la fotografía que sueñan con llevar el zoom al terreno profesional, OPPO ha preparado una sorpresa en sus canales oficiales de redes sociales. Introduciendo el código especial que se desvelará en sus perfiles de redes, los compradores del Find X10 Pro Max o del Find X10 (512GB) podrán elevar de categoría su regalo y sustituirlo por el exclusivo Kit Teleconvertidor OPPO Hasselblad (con un valor de mercado de 549 €), multiplicando las capacidades ópticas del dispositivo elegido.

OPPO Find Creator Program: la comunidad para los amantes de la creación

Coincidiendo con el despliegue del Black Friday, OPPO refuerza su compromiso con los apasionados de la imagen a través del lanzamiento del OPPO Find Creator Program, una iniciativa exclusiva abierta a todos los usuarios que adquieran un terminal de la serie Find X10 a través de la tienda online oficial de OPPO España.

El programa busca premiar el talento y la mirada propia de los creadores. Tras adquirir su dispositivo, los usuarios solo tienen que crear contenido original (fotografía, vídeo o experiencia de uso) y compartirlo en Instagram, TikTok o YouTube utilizando los hashtags oficiales #ShotonOPPO, #Supereverymoment y #OPPOFindX10series. Posteriormente, deberán registrar su participación y adjuntar el enlace a sus obras en la web oficial antes del 31 de diciembre de 2026.

Entre todos los participantes, un jurado evaluará y seleccionará los contenidos más destacados, cuyos autores accederán a beneficios exclusivos de primer nivel:

50% de cashback: Los creadores seleccionados recibirán el reembolso de la mitad del importe abonado en su pedido de la serie Find X10 en la tienda oficial.

Encuentros presenciales exclusivos: Oportunidad de participar en las jornadas presenciales de la comunidad OPPO Creator en España, conviviendo con otros creadores y con el equipo de la marca.

Visibilidad oficial: Difusión de las mejores obras en las redes sociales oficiales de OPPO y en la propia OPPO Store.

Narrar historias y vivir sin ataduras: Reno16 Pro y A7 Pro 5G

La tecnología cobra sentido cuando se adapta a los códigos de cada generación. Por ello, el Black Friday de OPPO reserva un espacio privilegiado para quienes hacen de su smartphone un lienzo de expresión o una herramienta infatigable de trabajo:

OPPO Reno16 Pro, el lenguaje de los nuevos creadores: Con su cámara principal de 200MP, AI Remix Collage y un diseño trasero 3D Pop Planet, el dispositivo estrella de la gama media-alta se convierte en una de las grandes oportunidades de la temporada. Los usuarios registrados accederán a un descuento excepcional de 400€, recibiendo además como regalo el OPPO Bubble (valorado en 129€), el ingenioso accesorio magnético que reinventa los selfies y la pre visualización remota. Con su cámara principal de 200MP, AI Remix Collage y un diseño trasero 3D Pop Planet, el dispositivo estrella de la gama media-alta se convierte en una de las grandes oportunidades de la temporada. Los usuarios registrados accederán a un, recibiendo además como regalo el OPPO Bubble (valorado en 129€), el ingenioso accesorio magnético que reinventa los selfies y la pre visualización remota.

OPPO A7 Pro 5G, adiós a la ansiedad por la batería: Diseñado para quienes no se detienen, este modelo desafía las jornadas maratonianas gracias a sus colosales 7.400 mAh (más de 48 horas de autonomía real) y su cámara frontal de 50 MP con encuadre automático por IA. Durante estas semanas, se encuentra disponible con 50€ de descuento directo y un 10% de descuento para la comunidad estudiantil . Diseñado para quienes no se detienen, este modelo desafía las jornadas maratonianas gracias a sus colosales 7.400 mAh (más de 48 horas de autonomía real) y su cámara frontal de 50 MP con encuadre automático por IA. Durante estas semanas, se encuentra disponible cony un

El homenaje a la óptica pura con Find X9 Ultra y Find X9 Pro: Para quienes prefieren la contundencia de un teleobjetivo óptico de 10 aumentos reales y sensores duales de 200MP inspirados en la legendaria Hasselblad X2D, el Find X9 Ultra y el Find X9 Pro se despiden del año con el reloj OPPO Watch S de regalo (valorado en 229 €), hasta 250€ de cashback por reciclaje de terminales, un 15 % de descuento para estudiantes y un cupón exclusivo de 200€ de rebaja adicional en la icónica versión Canyon Orange. Para quienes prefieren la contundencia de un teleobjetivo óptico de 10 aumentos reales y sensores duales de 200MP inspirados en la legendaria Hasselblad X2D, el Find X9 Ultra y el Find X9 Pro se despiden del año con el reloj(valorado en 229 €), hastapor reciclaje de terminales, uny un cupón exclusivo deen la icónica versión Canyon Orange.

El valor del ecosistema: Bienestar, estudio y sonido de alta fidelidad

La visión de OPPO trasciende la pantalla del teléfono móvil. Gracias a la fluidez del sistema operativo ColorOS y su conectividad multipantalla, el Black Friday es también el momento de crear un entorno de vida inteligente y sincronizado:

Próxima llegada de OPPO Watch 5: Tras su lanzamiento el próximo 20 de noviembre, OPPO ofrecerá un descuento de 20 € en el Watch 5, que estará disponible por tan solo 149 €. Además, los estudiantes también podrán beneficiarse de un 20 % de descuento adicional. Tras su lanzamiento el próximo 20 de noviembre, OPPO ofrecerá un descuento de 20 € en el Watch 5, que estará disponible por tan solo 149 €. Además, los estudiantes también podrán beneficiarse de un

Productividad sin límites con OPPO Pad 5 Pro: La aliada perfecta para estudiantes y profesionales gracias a su panel Eye-Comfort de 2,8K con proporción de lectura 7:5 y herramientas de resumen de notas por IA. Este Black Friday ofrece un a horro directo de 100 € y un 20 % de descuento adicional para estudiantes . La aliada perfecta para estudiantes y profesionales gracias a su panel Eye-Comfort de 2,8K con proporción de lectura 7:5 y herramientas de resumen de notas por IA. Este Black Friday ofrece un ay un

Fidelidad acústica con OPPO Enco X4: Desarrollados tras siete años de colaboración acústica junto a los maestros daneses de Dynaudio, estos auriculares TWS con transmisión sin pérdidas LHDC y cancelación activa de ruido adaptativa con IA disfrutan de 30 € de descuento directo y hasta un 30 % de rebaja para estudiantes. Desarrollados tras siete años de colaboración acústica junto a los maestros daneses de Dynaudio, estos auriculares TWS con transmisión sin pérdidas LHDC y cancelación activa de ruido adaptativa con IA disfrutan dey hasta un

Disponibilidad de la campaña

La campaña de Black Friday de OPPO España está activa hasta el próximo 2 de diciembre de 2026 a través del e-commerce oficial de OPPO y los principales operadores y retailers, sujeta a disponibilidad de existencias y con condiciones especiales de financiación sin intereses para que ningún usuario se quede sin experimentar lo último en innovación.