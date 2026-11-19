Google ha decidido dejar de permitir que los desarrolladores de Android publiquen aplicaciones incompletas en dispositivos plegables. A partir de abril de 2027, las aplicaciones en Google Play Store deberán superar controles básicos de calidad para dispositivos plegables o perderán la posibilidad de publicarse y recibir actualizaciones. Este cambio de política se produce apenas unas semanas después de que Apple presentara el iPhone Duo, con más de 200 000 aplicaciones optimizadas ya disponibles. Según Google , las aplicaciones estándar deben alcanzar el nivel 3 de compatibilidad adaptativa para abril de 2027, mientras que los juegos tienen hasta agosto de 2027 para cumplir con los requisitos. Superar el nivel 3 implica que la aplicación ocupe toda la pantalla sin barras negras y que el desplazamiento, el texto o la reproducción de vídeo se mantengan estables al desplegarse. Los desarrolladores también deberán subir al menos tres capturas de pantalla plegables a sus fichas de la Play Store a partir del próximo abril, incluyendo vistas de pantalla interior 1:1, interior 4:3 y de la pantalla de portada.

Los niveles superiores recompensan mejores diseños plegables.

Mientras que el Nivel 3 evita que las aplicaciones fallen en pantallas grandes, Google ofrece insignias de Play Store y promoción adicional a los desarrolladores que alcanzan niveles superiores. El Nivel 2 premia los diseños de varias columnas, además de la compatibilidad básica con teclados, ratones y lápices ópticos externos, en lugar de los menús extendidos del teléfono. El Nivel 1 añade compatibilidad con las posiciones de mesa y libro, continuidad de la cámara y multitarea en múltiples instancias en dispositivos plegables.

Los juegos tienen su propio sistema de tres niveles. El Nivel 3 incluye áreas seguras sin obstrucciones en la interfaz y una gestión de rotación fluida, seguido del Nivel 2 con compatibilidad con mandos. Los juegos de Nivel 1, los de mayor nivel, deben mantener una velocidad de fotogramas constante de 60 fps o 120 fps, ajustando la resolución de forma fluida entre las pantallas exterior e interior. Además de las normas de pantalla, Google exigirá que todas las aplicaciones y juegos nuevos y actualizados sean compatibles con Android 17 (nivel de API 37) para agosto de 2027.

Las pantallas más grandes se incorporan a la hoja de ruta próximamente.

Google planea extender estos requisitos adaptativos más allá de los teléfonos para abarcar tabletas , portátiles Google Books y dispositivos Android XR en fases posteriores. Los desarrolladores que no cumplan con los nuevos requisitos básicos corren el riesgo de tener menor visibilidad en las búsquedas de Google Play y de que se les bloquee por completo la publicación de actualizaciones. Dar a los equipos hasta 2027 les ofrece tiempo suficiente para corregir diseños poco prácticos antes de que comiencen esas penalizaciones.

Los usuarios de dispositivos plegables Android han soportado durante años aplicaciones estiradas que se recargan cada vez que se abre la bisagra. El lanzamiento del iPhone Duo por parte de Apple, con una amplia compatibilidad con aplicaciones desde el primer día, impulsó claramente a Google a establecer normas claras. Una vez que se cumplan esos plazos el próximo año, usar un dispositivo plegable Android debería resultar mucho más sencillo.