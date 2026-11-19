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HUAWEI da la bienvenida al Black Friday 2026 con una selección de ofertas especiales en algunos de sus dispositivos más destacados. Del 19 de noviembre al 2 de diciembre, los usuarios podrán disfrutar de descuentos exclusivos, regalos adicionales y packs promocionales en una amplia variedad de productos, desde smartwatches y auriculares hasta tablets. Una oportunidad para descubrir la tecnología de HUAWEI a precios especiales y disfrutar de dispositivos diseñados para acompañar a los usuarios en su día a día.

El Black Friday se ha convertido en una de las fechas más esperadas del año para quienes buscan renovar sus dispositivos tecnológicos o hacerse con ese producto que llevan tiempo deseando. Con motivo de esta campaña, HUAWEI ofrece una selección de descuentos y ventajas exclusivas en su ecosistema de productos, que incluye smartwatches, auriculares, tablets y otros dispositivos conectados. Una oportunidad para acceder a tecnología innovadora diseñada para adaptarse a las necesidades del día a día, desde relojes inteligentes que acompañan a los usuarios en sus entrenamientos y les ayudan a conocer mejor su bienestar, hasta auriculares que combinan comodidad y calidad de sonido, o tablets versátiles que facilitan el trabajo, el estudio y el entretenimiento.

Artesanía de primera calidad e inteligencia deportiva en la muñeca

Para quienes buscan mejorar su rendimiento deportivo sin renunciar al estilo, los relojes inteligentes de HUAWEI combinan funcionalidades avanzadas con un diseño sofisticado y elegante. Pensados para acompañar a los usuarios tanto en sus entrenamientos como en su día a día, estos dispositivos destacan por su versatilidad, innovación tecnológica y compatibilidad con smartphones Android e iOS

HUAWEI WATCH GT 7 Series lleva esta combinación de diseño y rendimiento un paso más allá, ofreciendo un reloj inteligente pensado para adaptarse a cualquier ocasión, desde una sesión de entrenamiento hasta los momentos más especiales del día a día. Su diseño, inspirado en la relojería tradicional, incorpora una estructura de aleación de titanio, cristal de zafiro y un bisel de cerámica nanocristalina, materiales premium que aportan resistencia, durabilidad y elegancia sin renunciar a las funcionalidades deportivas más avanzadas.

En el apartado deportivo, HUAWEI WATCH GT 7 Pro incorpora nuevos modos dedicados a los deportes de invierno, con un sistema de sensores diseñado para detectar automáticamente actividades como el esquí o el snowboard, incluso en situaciones en las que la señal GPS no está disponible. Disponible en versión Pro y normal y en una amplia gama de colores, este smartwatch combina innovación, precisión y diseño, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un dispositivo versátil, capaz de acompañarlos tanto en sus aventuras deportivas como en su rutina diaria.

Algunos dispositivos wearables llaman la atención por lo que hacen. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro destaca por su diseño ligero y elegante, pensado para quienes buscan un smartwatch cómodo sin renunciar a las funcionalidades deportivas más avanzadas. Con un grosor de tan solo 9,5 mm y un peso aproximado de 30,4 gramos sin correa, incorpora una pantalla LTPO AMOLED de 1,92 pulgadas, protegida por cristal de zafiro y enmarcada por un bisel de aleación de titanio. Además, ofrece un brillo máximo de 3.000 nits que garantiza una excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol.

Diseñado para acompañar a los usuarios en sus actividades al aire libre, desde rutas de trail running hasta sesiones de natación en aguas abiertas, este dispositivo combina comodidad, resistencia y precisión en un formato compacto. Disponible en versiones estándar y Pro, con el llamativo color naranja como uno de sus grandes protagonistas, demuestra que el rendimiento deportivo puede combinarse con un diseño moderno, atractivo y lleno de personalidad.

Un sonido a la medida de tu día

Para completar la experiencia tecnológica, la gama de auriculares de HUAWEI combina una calidad de sonido excepcional con un diseño ergonómico, pensado para ofrecer comodidad durante todo el día. Ya sea para atender llamadas de trabajo, escuchar música durante los desplazamientos o acompañar las sesiones de entrenamiento, estos dispositivos ofrecen un sonido claro y envolvente, adaptándose a las necesidades de los usuarios en cada momento.

HUAWEI FreeClip 2 destacan por su innovador diseño de oído abierto, que permite disfrutar de la música sin perder la conexión con el entorno. Gracias a su estructura, que se ajusta suavemente a la oreja sin introducirse en el conducto auditivo, los usuarios pueden escuchar sus contenidos favoritos mientras permanecen atentos a lo que sucede a su alrededor. Con un peso de tan solo 5,1 gramos por auricular, hasta 38 horas de autonomía total y resistencia al agua IP57, ofrecen una combinación de comodidad y funcionalidad para el uso diario.

Un dispositivo para trabajar, estudiar y divertirse

Dado que el trabajo, el aprendizaje y el entretenimiento suelen tener lugar sobre la marcha, las ofertas de HUAWEI para el Black Friday en tablets hacen que sea más fácil que nunca elegir un dispositivo potente que satisfaga todas tus necesidades de productividad y entretenimiento. Todos aquellos que valoren la flexibilidad en su espacio de trabajo o que busquen un dispositivo potente para crear contenidos sobre la marcha quedarán encantados con la gama de HUAWEI, que ofrece unas imágenes impresionantes y capacidades multitarea.

Cualquiera que haya pasado una tarde leyendo o escribiendo en una pantalla brillante sabe lo molestos que pueden resultar los reflejos. HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition (2025) ofrece como solución una pantalla mate con aspecto de papel que reduce los destellos y los reflejos, lo que hace que las largas sesiones de estudio y el trabajo hasta altas horas de la noche resulten más cómodos.

La salud cardiovascular, siempre bajo control

Para quienes buscan cuidar su bienestar y llevar un seguimiento más completo de su salud, HUAWEI WATCH D3 combina tecnología avanzada con un diseño cómodo y elegante, pensado para acompañar a los usuarios en su día a día. Este smartwatch ofrece herramientas que facilitan el seguimiento de la salud cardiovascular de forma práctica y accesible.

HUAWEI WATCH D3 destaca por su innovadora función de monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas (MAPA), que permite realizar mediciones automáticas tanto de día como de noche. Además, incorpora otras funciones de seguimiento de la salud, como el electrocardiograma (ECG) y la monitorización del sueño. Todo ello en un diseño ligero y compacto, con 11,3 mm de grosor y una pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas, que combina comodidad, tecnología y funcionalidad para el uso diario.