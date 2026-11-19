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TEJIDO PARA BRINDAR RESISTENCIA. CORTADO PARA LOGRAR PRECISIÓN: RAZER PRESENTA LA COLECCIÓN DE FIBRA DE CARBONO

La combinación de fibra de carbono tejida real, una fabricación de precisión y un rendimiento de nivel profesional se hace presente en los Razer Viper V4 Pro y DeathAdder V4 Pro: dos diseños icónicos en los que confían los profesionales

Razer™, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la colección Razer Carbon Fiber, que incluye los ratones Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition y Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition.

La marca de ratones número 1 toma las dos formas en las que confían los profesionales y rediseña su carcasa utilizando uno de los materiales más resistentes disponibles: fibra de carbono tejida auténtica.

La fibra de carbono es el sello distintivo de los superdeportivos, la industria aeroespacial y el automovilismo, ámbitos en los que cada miligramo cuenta y cada componente debe funcionar a la perfección. La colección «Carbon Fiber» traslada esa misma excelencia a los ratones para eSports de Razer, integrando fibra de carbono auténtica en la carcasa y manteniendo, al mismo tiempo, las formas icónicas que los jugadores ya conocen.

“El diseño es el eje central de nuestra forma de crear en Razer, y la colección Carbon Fiber es un claro ejemplo de ello. En estrecha colaboración con nuestros ingenieros, conservamos las formas en las que confían los profesionales y reconstruimos la carcasa utilizando fibra de carbono auténtica. Al no haber pintura tras la cual ocultarse, cada etapa del proceso debía ser precisa”, afirmó Charlie Bolton, director global de diseño de Razer. “El resultado es un ratón en el que el material, la forma y el acabado alcanzan el mismo nivel de refinamiento”.

Fibra de carbono auténtica. Ingeniería auténtica.

El elemento central de la colección es la fibra de carbono tejida, un material reconocido por su relación resistencia-peso. Dar forma a la fibra de carbono para crear la carcasa de un ratón es una tarea compleja, que comienza con el propio tejido: la fibra se entrelaza siguiendo un patrón de sarga 2×2, el cual le confiere a la fibra de carbono su característico aspecto diagonal.

A continuación, las láminas tejidas se moldean mediante prensado en caliente, consolidándose bajo la acción del calor y la presión para mantener su forma. Posteriormente, maquinaria de control numérico por computadora (CNC) corta cada carcasa siguiendo los contornos precisos de las icónicas formas de los modelos Viper y DeathAdder.

Por último, cada carcasa se deja al descubierto bajo una capa transparente curada con luz ultravioleta, en lugar de estar pintada; de este modo, el entramado resalta bajo cualquier tipo de iluminación. Lo que los jugadores ven y sostienen es auténtica fibra de carbono.

Desde el tejido hasta el acabado final, cada etapa se somete a los mismos estándares rigurosos, lo que refleja el compromiso de Razer por crear productos de primer nivel sin concesiones.

Ligero en la mano. Resistente bajo presión.

El resultado es una carcasa más ligera y, a la vez, hasta un 53 % más resistente que el plástico ABS, diseñada para mantener su forma incluso bajo una gran presión.

El Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition pesa 47 g y el DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition pesa 49 g, lo que permite que cada movimiento rápido o deslizamiento comience con mayor agilidad y se detenga con mayor precisión.

“Tiene la forma Viper que ya me encanta, y la fibra de carbono hace que se sienta más resistente y de mayor calidad”, afirmó Jaccob “Zellsis” Whiteaker, campeón del VALORANT Masters Madrid 2024.

“Llevo mucho tiempo usando el DeathAdder, y la versión de fibra de carbono se siente mucho más prémium y resistente. Además, es notablemente más ligero”, afirmó Nikola “NiKo” Kovač, campeón del IEM Cologne Major 2026.

Diseñado para los profesionales.

La colección Carbon Fiber se suma a la gama Razer Viper V4 Pro y Razer DeathAdder V4 Pro de Razer, ofreciendo a los profesionales las formas que ya conocen, ahora en un material de confianza que resulta más ligero y resistente.

Ambos ratones están equipados con el sensor óptico Razer Focus Pro 50K de 3.ª generación, la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed ​​de 2.ª generación y los switches ópticos para ratón Razer de 4.ª generación, ofreciendo hasta 180 horas de autonomía. En el caso del Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition, esto supone además una mejora en el sensor y en la duración de la batería respecto al modelo base.

Para más información y actualizacionoes sobre el ratón Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition, visite la web: rzr.to/viperv4pro-carbon.

Para más información y actualizaciones sobre el ratón Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition, visite la web: rzr.to/dav4pro-carbon.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition

269,99€ PVP Recomendado

Disponible en exclusive en Razer.com y tiendas RazerStores el 17 de Noviembre, 2026

Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition

269,99€ PVP Recomendado

Disponible en exclusive en Razer.com y tiendas RazerStores el 17 de Noviembre, 2026

[1] Based on ProSettings.net, “The Best Pro Gaming Gear – Summer 2026 Edition,” as of June 24, 2026.