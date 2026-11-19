La firma taiwanesa activa desde hoy, 19 de noviembre, y hasta el próximo 1 de diciembre una ambiciosa campaña prenavideña en colaboración con los principales distribuidores de España, donde destacan los nuevos portátiles gaming con gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 50 y equipos ultraligeros. Acer inaugura su campaña de Black Friday 2026 en España con rebajas que alcanzan el 37% hasta el próximo 1 de diciembre. Repasamos modelo por modelo los descuentos más destacados en portátiles gaming con gráficas RTX Serie 50, equipos ultraligeros, Chromebooks y monitores en Amazon, MediaMarkt y PcComponentes.
La campaña de Black Friday 2026 arranca de manera anticipada en el sector tecnológico español y Acer ha decidido tomar la delantera con una ofensiva comercial que abarca prácticamente todo su catálogo de consumo y entretenimiento. Desde este jueves 19 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre —cubriendo tanto la semana previa como el propio viernes negro y el posterior Cyber Monday—, la compañía taiwanesa ha activado rebajas significativas en colaboración con gigantes de la distribución como PcComponentes, MediaMarkt y Amazon. El movimiento responde a una estrategia clara: facilitar la renovación de equipos informáticos antes de las compras navideñas en un año marcado por la consolidación de la inteligencia artificial local y el salto generacional en tarjetas gráficas.
El contexto del mercado español en este tramo final de 2026 muestra a un consumidor cada vez más selectivo, que busca prestaciones duraderas sin disparar el presupuesto. En este escenario, la propuesta de Acer destaca por democratizar tecnologías que hasta hace pocos meses estaban reservadas a gamas entusiastas. La incorporación de la familia NVIDIA GeForce RTX Serie 50 en su gama de entrada y media para jugadores, junto con la irrupción de la consola portátil Acer Predator Atlas 8 y una renovación profunda de sus líneas de productividad Swift, Aspire y Chromebook, conforman un escaparate de quince dispositivos con rebajas directas que alcanzan hasta el 37% respecto a su precio habitual.
Portátiles gaming y consolas portátiles con arquitectura de nueva generación
El segmento dedicado al videojuego vuelve a ser el gran motor de ventas durante estas fechas. Para esta edición, Acer apuesta decididamente por la nueva arquitectura gráfica de NVIDIA y por el formato portátil de mano, ofreciendo soluciones tanto para quienes buscan sustituir su ordenador de sobremesa como para los jugadores que priorizan la movilidad absoluta sin renunciar a títulos exigentes.
Portátil gaming Acer Nitro V 15 (ANV15-52) con RTX 5060
Este modelo se posiciona como el buque insignia de la familia Nitro dentro de esta campaña de descuentos. Equipado con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco de 165 Hz, está impulsado por el potente procesador Intel Core 9 270H, acompañado de 32 GB de memoria RAM y un almacenamiento SSD de 1 TB. Su mayor atractivo reside en la integración de la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060, que permite ejecutar videojuegos AAA actuales con trazado de rayos avanzado y tecnologías de reescalado de última generación. Su sistema de refrigeración dual está diseñado para mantener el rendimiento estable incluso bajo cargas intensivas de edición de vídeo o renderizado 3D. Durante la promoción, su precio baja desde los 1.699 euros hasta los 1.389 euros en PcComponentes, lo que representa un ahorro del 18%.
Portátil gaming Acer Nitro V 16 AI (ANV16-42-R2KX)
Para aquellos usuarios que valoran una superficie de visualización ligeramente mayor y una fidelidad cromática superior para alternar el juego competitivo con la creación de contenido, esta variante de 16 pulgadas ofrece un panel con cobertura del 100% sRGB. En su interior late un procesador AMD Ryzen 7 8845HS, respaldado por 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento SSD y una gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050. Además, sobresale por un apartado de conectividad muy completo que incluye Wi-Fi 6E, puertos USB4 de alta velocidad y red cableada Killer Ethernet para minimizar la latencia en partidas en línea. Su precio desciende un 18%, pasando de 1.349 euros a 1.099 euros a través de PcComponentes.
Portátil gaming Acer Nitro V 15 (ANV15-52) con RTX 5050
La puerta de entrada más accesible a la nueva serie gráfica de NVIDIA dentro del catálogo de la marca llega de la mano de esta segunda configuración del chasis Nitro V 15. Mantiene el panel Full HD IPS de 15,6 pulgadas y 165 Hz, pero ajusta su configuración interna con un procesador Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y la gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050. Gracias al software propietario NitroSense, el usuario puede gestionar en tiempo real las curvas de ventilación y los perfiles energéticos según el nivel de exigencia de cada sesión. Este equipo recibe una rebaja del 17%, situándose en 869 euros frente a los 1.049 euros habituales en Amazon.
Consola portátil Acer Predator Atlas 8
Uno de los lanzamientos más llamativos de la marca para el público entusiasta es la Acer Predator Atlas 8, un dispositivo diseñado para trasladar el ecosistema del juego de PC a un formato de consola portátil. Incorpora una pantalla táctil de 8 pulgadas con resolución WUXGA, tasa de refresco variable (VRR) de 120 Hz y está gobernada por gráficos Intel Arc Serie G compatibles con XeSS 3. Su ficha técnica se completa con 24 GB de memoria LPDDR5X, 512 GB de SSD y sistema operativo Windows 11, todo ello alimentado por una generosa batería de 80 Wh y disipado mediante la tecnología Predator AeroBlade. Con conectividad Wi-Fi 7 y doble puerto Thunderbolt 4, este dispositivo cuenta con una tarifa promocional especial por Black Friday disponible para consulta directa en PcComponentes.
Portátiles ultraligeros y productividad para teletrabajo y estudio
Más allá del entretenimiento interactivo, el grueso de la demanda en el último trimestre del año suele concentrarse en ordenadores fiables, ligeros y con buena autonomía para afrontar el curso académico o renovar herramientas de oficina. Acer estructura esta categoría en cuatro propuestas diferenciadas por peso, potencia de cálculo y rango de precios.
Portátil Acer Swift Air 14 (SFA14-I31-56CJ)
La gama Swift representa la apuesta de la compañía por la movilidad premium y el diseño estilizado. El Acer Swift Air 14 monta una pantalla WUXGA IPS de 14 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y cobertura del 100% sRGB, unas especificaciones poco habituales en equipos de su segmento que garantizan una experiencia visual fluida y precisa. Impulsado por el procesador Intel Core 5 320, 8 GB de RAM, 512 GB de SSD y Windows 11, destaca por un chasis ultracompacto pensado para quienes trabajan en desplazamientos constantes. Su precio durante la campaña cae un 14%, pasando de 998 euros a 849 euros en MediaMarkt.
Portátil Acer Aspire Lite 15 (AL15-45P-R4UY)
Quienes buscan un equilibrio entre pantalla amplia y ligereza encuentran en este modelo una solución muy competitiva, ya que logra contener su peso en apenas 1,49 kilogramos a pesar de integrar un panel Full HD IPS antirreflectante de 15,6 pulgadas. En su interior incorpora un procesador AMD Ryzen 7 5825U de ocho núcleos, acompañado de 8 GB de RAM y 512 GB de SSD, ofreciendo solvencia de sobra para hojas de cálculo complejas, navegación con múltiples pestañas y tareas ofimáticas simultáneas. Se comercializa en PcComponentes por 599 euros, frente a los 649 euros originales, aplicando un descuento del 8%.
Portátil Acer Aspire Lite 15 (AL15-47P-R214)
Esta variante dentro de la familia Aspire Lite protagoniza uno de los recortes porcentuales más agresivos de toda la campaña en ordenadores con Windows. Con pantalla Full HD IPS de 15,6 pulgadas y biseles estrechos, apuesta por un procesador AMD Ryzen 3 5400U, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD y Windows 11 de serie. Su dotación de puertos incluye USB-C y HDMI, cubriendo las necesidades básicas de conectividad en aulas y hogares sin necesidad de adaptadores externos. Su precio experimenta una caída del 35%, pasando de 698 euros a 449 euros en MediaMarkt.
Portátil Acer Aspire Go 15
Enfocado a la productividad esencial y al uso doméstico prolongado, el Acer Aspire Go 15 pone el acento en la ergonomía visual gracias a su panel Full HD de 15,6 pulgadas equipado con la tecnología Acer BlueLightShield, diseñada para reducir la fatiga ocular durante largas jornadas frente a la pantalla. Con conectividad USB-C, HDMI y Wi-Fi, se presenta como un equipo sencillo, robusto y directo para estudiantes y familias. Durante el Black Friday rebaja su coste un 16%, pasando de 629 euros a 529 euros en Amazon.
Chromebooks con ChromeOS para máxima autonomía y seguridad
El ecosistema ChromeOS sigue ganando terreno en entornos educativos y entre usuarios que realizan la mayor parte de su actividad en la nube. La rapidez de arranque, las actualizaciones automáticas en segundo plano y la elevada eficiencia energética definen las tres opciones seleccionadas por Acer para esta campaña.
Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HR5JQ)
Bajo el sello Chromebook Plus, este modelo eleva el listón de rendimiento del sistema operativo de Google para sacar partido a las herramientas de productividad e inteligencia artificial integradas. Cuenta con una pantalla antirreflejante de 14 pulgadas con resolución WUXGA en formato 16:10, lo que proporciona mayor espacio vertical para leer documentos o navegar. Incorpora un procesador AMD Ryzen 5 7520C, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD. Su descuento alcanza el 26%, situándose en 449 euros frente a los 608 euros anteriores en MediaMarkt.
Acer Chromebook 315 (CB315-7H-C6FD)
Diseñado para quienes priorizan una pantalla generosa y no depender del cargador durante toda la jornada, el Acer Chromebook 315 ofrece un panel Full HD de 15,6 pulgadas y una autonomía estimada de hasta 16,5 horas. Está equipado con un procesador Intel N50, 8 GB de memoria LPDDR5X y 128 GB de almacenamiento eMMC, además de integrar doble puerto USB-C y el panel táctil ecológico OceanGlass, fabricado a partir de residuos plásticos recuperados del océano. Registra el mayor descuento porcentual de toda la selección con un 37%, bajando de 478 euros a 299 euros en MediaMarkt.
Acer Chromebook 315 edición de entrada
Como alternativa ultracompacta en presupuesto dentro de la gama ChromeOS, esta versión del Chromebook 315 mantiene las 15,6 pulgadas en resolución Full HD, la protección antivirus nativa del sistema de Google y una batería de larga duración pensada para videollamadas, plataformas educativas y reproducción de contenidos en streaming. Su precio desciende un 23%, pasando de 269 euros a 208 euros en Amazon, convirtiéndose en el ordenador portátil más económico de toda la promoción.
Tablets Android con pantallas envolventes para consumo multimedia
El catálogo promocional se extiende también al formato tableta, donde Acer compite con dos modelos enfocados al ocio digital, la lectura y la multitarea ligera en pantalla dividida, ambos respaldados por baterías de alta capacidad.
Tablet Acer Iconia X12
La Acer Iconia X12 destaca por incorporar un panel AMOLED de 12,6 pulgadas, una tecnología de visualización que garantiza negros puros, alto contraste y colores vivos para disfrutar de series, películas o cómics en movilidad. En su interior integra un procesador de ocho núcleos MediaTek Helio G99, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y una batería de 8.000 mAh. Su precio promocional cae un 20%, pasando de 349,99 euros a 279 euros en PcComponentes.
Tablet Acer Iconia V11 (21M-87MM)
Para quienes prefieren un formato algo más manejable sin renunciar a la fluidez, la Acer Iconia V11 apuesta por un chasis metálico fino en acabado Mist Green y una pantalla de 11 pulgadas WUXGA en formato 16:10 con tasa de refresco de 90 Hz. Equipada con procesador Octa-Core, 8 GB de RAM, 256 GB de capacidad ampliable mediante microSD, conectividad Wi-Fi 6, batería de 8.000 mAh con carga rápida y sistema operativo Android 15, reduce su precio un 17%, pasando de 218 euros a 179 euros en MediaMarkt.
Monitores gaming y de oficina con diseño sin marcos
Completar un escritorio ergonómico o mejorar la experiencia visual de una consola o portátil es otro de los objetivos habituales durante el Black Friday. Acer cierra su selección con dos monitores de 24 pulgadas (23,8 pulgadas visibles) que comparten un diseño minimalista ZeroFrame sin marcos laterales.
Monitor gaming Acer Nitro KG240YW3bmiipx
Orientado a los amantes de los juegos competitivos y los deportes electrónicos, este monitor monta un panel IPS Full HD de 23,8 pulgadas capaz de alcanzar los 240 Hz de tasa de refresco con un tiempo de respuesta de 0,5 ms (VRB). Incorpora compatibilidad con AMD FreeSync Premium para eliminar el desgarro de imagen (tearing), altavoces integrados y conectividad versátil compuesta por dos puertos HDMI y un DisplayPort. Su precio se recorta un 24%, pasando de 118 euros a 89 euros en MediaMarkt.
Monitor Acer SA242YH1bi
Pensado para renovar puestos de teletrabajo o estudio con un presupuesto muy ajustado, el Acer SA242YH1bi apuesta por un perfil ultradelgado con panel VA Full HD de 23,8 pulgadas, tasa de refresco de 100 Hz —superior a los 60 Hz tradicionales de oficina para un desplazamiento más suave— y tiempo de respuesta de 4 ms. Integra la suite de protección ocular Acer VisionCare con filtro de luz azul y entradas HDMI y VGA. Con una rebaja del 23%, baja de 78 euros a 59,90 euros en MediaMarkt.
Mas ofertas de monitores:
- Acer CE270UXWMIIPPRX 26,5” Quad HD 240Hz QD-OLED – 99 €: monitor de 26,5 pulgadas con panel QD-OLED, resolución Quad HD, 240 Hz y soporte ajustable en altura, ideal para disfrutar de una experiencia gaming fluida y de gran calidad visual. Ver oferta en PcComponentes.
- Acer Nitro KG273S1bipx 27″ Full HD 180Hz IPS FreeSync 1ms – 389 €: monitor gaming de 27 pulgadas Full HD con panel IPS, 180 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y tecnología AMD FreeSync para partidas fluidas y nítidas. Ver oferta en PcComponentes.
- Acer KA272P0bi 27″ FullHD 144Hz VA FreeSync 1ms – 99,99 €: monitor de 27 pulgadas Full HD con panel VA, 144 Hz, respuesta de 1 ms y AMD FreeSync, perfecto tanto para trabajar como para disfrutar de tus videojuegos favoritos. Ver oferta en PcComponentes.
Un posicionamiento estratégico antes de la campaña navideña
Con presencia en más de 160 países y una plantilla cercana a los 12.000 empleados tras medio siglo de trayectoria desde su fundación en 1976, Acer aprovecha este Black Friday 2026 para consolidar su cuota de mercado en España en todas las franjas de precio. La combinación de descuentos directos en distribuidores líderes y la disponibilidad inmediata de equipos con las últimas plataformas de Intel, AMD y NVIDIA convierte esta ventana promocional —vigente únicamente hasta el 1 de diciembre o fin de existencias— en una oportunidad relevante para adelantar las compras tecnológicas de final de año con garantías oficiales y soporte local.
Preguntas frecuentes sobre las ofertas de Acer en el Black Friday 2026
¿Hasta cuándo están activas las ofertas de Acer por el Black Friday 2026? La campaña promocional de Acer comienza el 19 de noviembre de 2026 y se mantiene activa hasta el 1 de diciembre de 2026, abarcando tanto la semana previa como el propio Black Friday y el Cyber Monday, siempre sujeto a la disponibilidad de unidades en cada tienda.
¿En qué tiendas de España se pueden comprar estos productos rebajados? Acer ha articulado esta selección de ofertas en colaboración con tres de los principales distribuidores tecnológicos en España: PcComponentes, MediaMarkt y Amazon. Cada modelo tiene asignado su descuento en el canal correspondiente detallado en la promoción.
¿Qué portátiles gaming de la promoción incluyen gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 50? Tres modelos de la familia Nitro incorporan esta nueva arquitectura: el Acer Nitro V 15 (ANV15-52) con tarjeta RTX 5060 por 1.389 euros, el Acer Nitro V 16 AI con RTX 5050 por 1.099 euros y la versión de entrada del Acer Nitro V 15 con RTX 5050 por 869 euros.
¿Cuál es el ordenador portátil más económico de toda la campaña? El equipo de menor precio es el Acer Chromebook 315 en su configuración de entrada con pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y ChromeOS, que baja un 23% hasta situarse en 208 euros en Amazon. Si se busca un portátil con Windows 11, la opción más económica es el Acer Aspire Lite 15 (AL15-47P-R214) por 449 euros en MediaMarkt.
¿Qué monitor resulta más recomendable para jugar frente al de oficina? Para videojuegos competitivos la opción idónea es el Acer Nitro KG240YW3bmiipx, que ofrece panel IPS de 240 Hz, 0,5 ms de respuesta y AMD FreeSync Premium por 89 euros. Para tareas de oficina, estudio o navegación diaria, el Acer SA242YH1bi ofrece 100 Hz y protección ocular VisionCare por 59,90 euros.