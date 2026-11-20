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OPPO presenta el Watch 5: modo UltraBurn y funciones avanzadas para dominar la pista de pádel

OPPO Watch 5 cuenta con una oferta de lanzamiento hasta el 2 de diciembre. Todos los usuarios podrán conseguirlo por 149€ con 20€ (PVP 169€) y un cargador de 45W de regalo. Además de un -20% descuento adicional para estudiantes.

OPPO ha presentado hoy en España su último smartwatch, el OPPO Watch 5, el compañero de entrenamiento definitivo que cuenta con nuevo Modo UltraBurn Personalizado, Modo Avanzado de Pádel y el Asesor de Bienestar Personal. Además de un diseño cuadrado moderno, delgado y ligero con esferas de reloj personalizables y divertidos pines decorativos, OPPO Watch 5 ofrece nuevas formas para que los usuarios expresen su estilo individual.

Impulsado por el algoritmo patentado FatMax de OPPO, el Modo UltraBurn Personalizado hace que los entrenamientos para quemar grasa sean más eficientes y requieran menos esfuerzo. Junto con completas funciones de bienestar y una batería de larga duración, OPPO Watch 5 está diseñado para convertirse en un compañero elegante y funcional en el día a día.

Diseño personalizable para cada ocasión

OPPO Watch 5 aúna comodidad durante todo el día y personalización creativa. Con solo 9,2 mm de grosor y un peso de apenas 25 g, su cuerpo de aluminio ultra delgado ofrece un ajuste cómodo para llevarlo puesto todo el día. Gracias a la tecnología de encapsulado LIPO líder en la industria, la pantalla AMOLED de 1,85 pulgadas cuenta con biseles cuádruples simétricos de 2 mm para una experiencia visual más amplia y expansiva. Complementada con un brillo máximo de 3000 nits[1] la pantalla conserva una total precisión de color y contraste, incluso bajo el sol más intenso.

Disponible en Twinkle Purple, Mint Green y Cool Black, el reloj incorpora coloridas correas de fluoroelastómero; además, la versión Twinkle Purple presenta un exclusivo acabado Luster-Silk Fusion para un sutil brillo perlado.

Para hacer que tu reloj sea verdaderamente tuyo, OPPO Watch 5 se puede personalizar con más de 400 esferas de reloj preestablecidas. Pero, además, ahora también ofrece más de 30 plantillas de esferas personalizables, incluidas Vibrant Collage y Sticker Fun, lo que permite a los usuarios crear sus propias esferas únicas con fotos en movimiento y vídeos. La nueva función de compartir esferas lleva la creatividad aún más lejos, permitiendo a los usuarios compartir sus diseños en redes sociales, donde sus amigos pueden obtener la misma esfera utilizando un código de descarga.[2]

Una experiencia fitness más inteligente y personalizada

Para muchas personas, controlar la grasa corporal es uno de los principales objetivos al mejorar su condición física, pero encontrar un entrenamiento eficaz puede resultar todo un desafío. Para abordar esto, OPPO desarrolló su algoritmo patentado FatMax[3], que analiza datos personales y fisiológicos, incluidos la edad, la frecuencia cardíaca en reposo y el VO₂ máx (consumo máximo de oxígeno), para estimar un rango de frecuencia cardíaca individualizado que permita una oxidación de grasas más eficiente.

Basado en este algoritmo adaptativo, el nuevo modo OPPO UltraBurn Personalizado aporta orientación personalizada para quemar grasa en 35 modos de entrenamiento[4], que incluye actividades cotidianas como caminar a paso ligero hasta disciplinas deportivas como correr, ciclismo, natación y el pádel. Durante los entrenamientos, la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real y los recordatorios por vibración o voz ayudan a los usuarios a ajustar la intensidad de su ejercicio para mantenerse dentro de su zona de frecuencia cardíaca recomendada. Tras cada sesión, los usuarios pueden revisar la grasa estimada quemada y la eficiencia en la quema de grasa, obteniendo una comprensión más clara de su rendimiento para orientar futuros entrenamientos.

OPPO Watch 5 también incorpora mejoras integrales en sus capacidades de seguimiento deportivo. El smartwatchofrece ahora información adicional sobre la oxidación estimada de grasa y azúcar en más de 100 deportes, mientras que sus 14 modos deportivos profesionales[5] incluyen actividades recién añadidas, como el Modo Avanzado de Pádel. Para mayor comodidad, la nueva función de duplicación de pantalla de datos de entrenamiento permite a los usuarios ver las métricas de entrenamiento en tiempo real en un smartphone conectado, lo que resulta especialmente práctico para actividades como la inclinación en cinta de correr.

Yendo más allá del seguimiento de los entrenamientos, el nuevo Asistente de Bienestar Personal se basa en los indicadores fisiológicos y el historial de entrenamiento de los usuarios para ofrecer recomendaciones de ejercicio a medida, facilitando la planificación de los entrenamientos según las necesidades individuales de fitness.

Seguimiento atento del bienestar, de la mañana a la noche

Más allá del fitness, OPPO Watch 5 ofrece un completo respaldo para el bienestar diario gracias a la versión mejorada de Bienestar físico y mental. Con el seguimiento recién incorporado de la exposición a la luz solar y del estado del ciclo menstrual, el Bienestar físico y mental ahora puede identificar 13 estados diferentes de cuerpo y mente y ofrecer recordatorios de autocuidado más útiles mediante animaciones vívidas.

Al combinar el sensor de temperatura en la muñeca con la calibración dinámica de indicadores biométricos multimétricos, el renovado Seguimiento de bienestar de las mujeres ofrece predicciones del ciclo menstrual más precisas y recordatorios proactivos. También proporciona orientación personalizada sobre ejercicio, recuperación y bienestar a lo largo de las cuatro fases del ciclo menstrual, ayudando a las usuarias a comprender mejor los ritmos de su cuerpo y a adaptar sus rutinas diarias en consecuencia.[6]

OPPO Watch 5 también hace que el seguimiento del sueño sea más cómodo. Cuando los usuarios se quedan dormidos, la detección inteligente del sueño pausa la reproducción de audio en el teléfono conectado para no molestarlos. Y gracias a la monitorización multidimensional del estado del sueño, el reloj genera automáticamente un informe detallado cuando los usuarios se despiertan, ofreciendo información sobre su descanso nocturno.

Conectividad inteligente para una vida diaria más despreocupada

En lo que respecta a la conectividad cotidiana, OPPO Watch 5 se convierte en el compañero inteligente de los usuarios en movimiento.

Fluid Cloud ofrece fácil acceso a información en tiempo real, como las indicaciones de navegación, haciendo que los desplazamientos diarios sean mucho más cómodos[7]. Además, la función Control Remoto de la Cámara permite capturar fotos sin tener que sujetar el teléfono, y con la nueva función One-Tap Watch Face Swap los usuarios pueden transferir esa imagen al reloj para convertirla al instante en una esfera personalizada[8] .

Para ofrecer una experiencia sin preocupaciones, OPPO Watch 5 cuenta con una batería de silicio-carbono de 351 mAh, que proporciona hasta siete días de autonomía con un uso típico y diez días con un uso más ligero[9]. Además, sólo necesita 10 minutos de carga para ofrecer energía suficiente para un día completo. Su clasificación de 5 ATM y resistencia al polvo y al agua IP69[10], lo hacen ideal para entrenamientos intensos, largas sesiones de natación o para hacer frente a aguaceros repentinos.

Precios y disponibilidad

El OPPO Watch 5 está disponible desde hoy, 20 de noviembre, en tres colores y a través del e-commerce oficial de OPPO, por un precio de 169 €. Con motivo de su lanzamiento, el dispositivo llega con una promoción especial, válida hasta el 2 de diciembre, que incluye un descuento inmediato de 20 € y un adaptador de corriente OPPO SUPERVOOC de 45 W de regalo, lo que sitúa su precio final en 149 €. Además, los estudiantes podrán beneficiarse de un 20 % de descuento adicional.